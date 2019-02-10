В США назвали размещение С-300 в Сирии давлением на Израиль

Однако все надежды были разбиты последней волной израильских ВВС иранских объектов, расположенных в аэропорту Дамаска. Возможно, это стало последней каплей, подтолкнувшей Россию к развертыванию С-300,

Зенитные комплексы С-300, размещенные в Сирии, будут использоваться Москвой для давления на Израиль, пишет американский эксперт Марк Эпископос в своей статье для The National Interest По данным эксперта, сделанные израильским спутником снимки свидетельствуют о том, что комплексы недавно встали на боевое дежурство. Он отмечает, что в развернутом виде пусковые установки наблюдаются впервые с момента переброски их в Сирию.При этом автор полагает, что россияне не торопились с развертыванием комплексов не только из-за необходимости обучения сирийских расчетов, но, прежде всего, из-за нежелания обострить ситуацию в стране, ведь поставка С-300 была в первую очередь мерой по деконфликтации обстановки. Сама переброска комплексов имела целью удержать израильтян от дальнейших бомбардировок сирийской территории.пишет он.Другая возможная причина – неспособность имеющихся у сирийцев средств ПВО полностью отразить израильские атаки.Таким образом, развертывание комплексов С-300 становится одним из рычагов давления Москвы на Израиль в ходе переговоров по сирийскому урегулированию. Если учесть, сколько проблем в прошлом принесли израильским ВВС старые комплексы С-200, то современные С-300 станут весомым аргументом в пользу России, отмечает автор.Он напоминает, что проведение в Москве очередного раунда переговоров с Израилем по урегулированию в САР намечено на конец текущего месяца.Напомним, в октябре 2018 года Сергей Шойгу сообщил журналистам о поставке в Сирию 4 зенитных комплекса С-300. Он пояснил тогда, что в состав расчетов ЗРК войдут сирийские военнослужащие, подготовка которых будет завершена через три месяца.