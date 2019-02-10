Ходовые испытания «Посейдона» намечены на лето 2019 года
Заводские ходовые испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» начнутся летом текущего года, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.
По словам источника, путь к проведению ходовых испытаний открыло успешное завершение ядерной энергоустановки аппарата.
Собеседник уточнил, что в ходе испытаний «Посейдон» будет «выстреливаться в море с берегового стенда». Это обусловлено тем, что строительство штатного носителя беспилотника – АПЛ специального назначения «Хабаровск» (проект 09851) – еще продолжается на «Севмаше».
Ранее источник сообщал агентству, что завершение подводных испытаний ядерной силовой установки подтвердило заявленную возможность обеспечить аппарату максимальную скорость более 200 км/час и неограниченную дальность хода.
Напомним, о создаваемом в России морском беспилотнике с ядерным реактором в марте прошлого года сообщил Владимир Путин. В своем обращении к Федеральному собранию президент рассказал, что такого рода аппараты можно оснащать как обычными, так и ядерными боевыми зарядами. Эти аппараты будут в состоянии уничтожать объекты инфраструктуры предполагаемого противника и авианосные группировки.
По открытым данным, «Посейдон» вместе с высокой скоростью подучит межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.
По словам источника, путь к проведению ходовых испытаний открыло успешное завершение ядерной энергоустановки аппарата.
Начать заводские испытания планируется в благоприятных погодных условиях – этим летом,добавил он.
Собеседник уточнил, что в ходе испытаний «Посейдон» будет «выстреливаться в море с берегового стенда». Это обусловлено тем, что строительство штатного носителя беспилотника – АПЛ специального назначения «Хабаровск» (проект 09851) – еще продолжается на «Севмаше».
Ранее источник сообщал агентству, что завершение подводных испытаний ядерной силовой установки подтвердило заявленную возможность обеспечить аппарату максимальную скорость более 200 км/час и неограниченную дальность хода.
Напомним, о создаваемом в России морском беспилотнике с ядерным реактором в марте прошлого года сообщил Владимир Путин. В своем обращении к Федеральному собранию президент рассказал, что такого рода аппараты можно оснащать как обычными, так и ядерными боевыми зарядами. Эти аппараты будут в состоянии уничтожать объекты инфраструктуры предполагаемого противника и авианосные группировки.
По открытым данным, «Посейдон» вместе с высокой скоростью подучит межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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