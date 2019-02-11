Короткоствол. Попутчики, оппоненты, единомышленники. Окончание
События, которые мы переживаем, велики, а почтенные джентльмены, которые нами управляют, — мелки…
Томас Карлейль, английский историк
Томас Карлейль, английский историк
Единомышленники
Начну "ритуально", с привычных выпадов в сторону противников личной вооружённой самообороны.
Собственно говоря, ничего нового сказать невозможно, слишком уж однообразны наши оппоненты, унылы даже. Так что приходится повторять уже говоренное, только по-новому и с разных сторон. Вообще-то, основную часть выпадов я выложил в предыдущей части «Оппоненты», а здесь просто немного добавлю для затравки.
В частности, хочу напомнить оппонентский тезис о том, что мы платим налоги, а силовики пусть за это роют землю, решая все наши проблемы с преступностью, безопасностью и коррупцией, ибо обязаны по закону, и нечего в это соваться всяким "штатским" общественникам, да ещё и короткоствол для народа требовать. И говорят они это на голубом глазу, когда интернет буквально захлёбывается от стонов, воплей и диких примеров того, как полиция игнорирует уличные драки и хулиганство на улицах, как принимает заявления на преступления и не расследует их, всячески мурыжа и уговаривая заявителей, чтобы отказались от своих заявлений. Как постоянно в интернете разоблачают бодрую статистику МВД о якобы снижении преступности и росте раскрываемости. Например, когда они показали снижение количества убийств, тут же пошла информация о росте числа пропавших без вести. А уж о том, как без оснований, под надуманными предлогами задерживают и не отпускают, пока не откупишься, вообще столько историй, что и не сосчитать. Похоже, это стало для многих в полиции чем-то вроде срочной "подработки", так навострились, что люди предпочитают откупиться и не связываться потом, потому что выйдет долго, хлопотно, бесполезно и опасно.
Лично я этим давно не возмущаюсь, полиция раздута неимоверно, берут в неё кого попало для количества, гоняют немилосердно, а обеспечивают плохо, вот и промышляют "блюстители" сначала для выживания, а потом втягиваются-разлагаются, делаясь сами источником преступности, которая очень мало и редко попадает в общую статистику. При этом лично знаю немало по-настоящему честных полицейских профессионалов, самоотверженных борцов с криминалом, которые сами возмущены состоянием дел в своих рядах.
Ещё один заезженный нашими противниками тезис состоит в том, что все требования легализации гражданского короткоствола возбуждаются и проплачены "оружейными баронами", чтобы получать "сверхприбыли" от продажи пистолетов. Уже сколько времени мы досконально расписываем на фактах и цифрах, что нет в природе таких "баронов", ибо пистолеты неспособны давать не то что сверхприбыль, но даже просто прибыль. А если бы таковая была возможна, то продавать травматы-резиноплюи гораздо выгоднее, потому что они дороже боевых стволов. Всё бесполезно, как об стенку горох! Долбят и долбят свою пластинку, не утруждая себя даже подобием каких-то обоснований. Можно ещё долго и много приводить похожих примеров, да и приводились они уже все много раз. И ладно бы, когда так поступают наши совсем простые оппоненты, так сказать, из гущи народной, но ведь всё обстоит гораздо тревожнее...
На последнем съезде движения "Право на оружие" Торшин, тогда ещё член Совета Федерации России, описывал свои споры на тему личного короткоствола с депутатами Федерального собрания и членами правительства, буквально цитируя слова многих видных представителей российской власти. Кошмар! Их возражения абсолютно ничем не отличались от того, что приходится читать и слышать от самых недалёких и неосведомлённых наших оппонентов, которые пожелали выразить свою точку зрения! Представители верховной власти страны могли бы спорить и поглубже, просто из уважения к собственному статусу, так ведь нет — всё скучно, мелко и серо до постыдства, ни малейшей искры. Но ведь они же не народ, они же страной управляют! Меня постоянно напрягает и раздражает, когда в комментариях на различных ресурсах я регулярно вижу от единомышленников "дерзкие" заявления о том, что наша власть никогда не пойдёт на легализацию личной вооружённой самообороны граждан. Чтобы не выйти из равновесия от таких заявлений, я вынужден напоминать себе поговорку "с кем поведёшься, от того и наберёшься", ибо хоплофобы в своих комментариях, когда не знают, чем возразить, как правило, тут же хватаются за самый "убойный и утешительный" для них аргумент о том, что эта власть никогда не легализует личную вооружённую самозащиту.
Уже более ста лет наша страна живёт под системой власти, которая воспитывает и насаждает неприемлемость личной вооружённой самозащиты. И, как всякая система власти, она максимально эффективна именно в защите своего существования и неизменности, наша власть, по-моему, только в этом случае и эффективна по-настоящему. Вот она и вбила в сознание многих единомышленников вывод о тщетности всех наших усилий. Посему хочу предложить таким из наших быть посмелее в мыслях и мечтах, стать дерзкими по-настоящему и задуматься о том, чтобы не уговорить, а со временем на законных основаниях изменить власть в России в сторону реализации наших идей. И я уверен, что нас ждёт неизбежный успех, ибо мы — носители здорового воинского духа, противоположного психологии слабости, пораженчества и вырождения, которой сознательно или бессознательно подвержены наши оппоненты. Попробую обосновать это образно.
Есть такая старинная сатирическая книга — "Путешествия Гулливера", её главный герой постоянно плавает по морям, постоянно терпит кораблекрушения, после которых море выбрасывает его на берега разных диковинных стран. Однажды он вот так очухался на чужом берегу и видит, что по нему весело бегают крошечные человечки, а руки и ноги опутаны какими-то верёвочками. Тогда Гулливер осторожно, но легко эти верёвочки порвал и начал вставать. Увидев это, человечки в ужасе завизжали и посыпались с него как горох. А мне вся совокупность граждан нашей страны, имеющих, сохраняющих и поддерживающих в себе воинский дух, напоминает как раз вот такого Гулливера в стране лилипутов. Множество бурь, которые более ста лет корёжили Россию, потребовали от её воинов неимоверных усилий, чтобы сохранить себя и страну. А вот теперь, фигурально выражаясь, весь воинский слой страны, подобно Гулливеру, лежит, постепенно приходя в сознание и осознание себя, опутанный канатами-верёвочками лукаво-дурацких законов, а по нему весело бегают правящие "лилипутики", похохатывают, пыжатся от собственной значимости, справляют на него естественные надобности, а также обшаривают его карманы, стараясь утащить их содержимое, всё как в той старинной книге. Не мне рассказывать читателям, как обстоят в России дела с экономикой, правопорядком и коррупцией. Но я твёрдо уверен, что от всех этих бед наша страна избавится, если когда-нибудь люди с подлинно воинским мировоззрением встанут у руля на всех уровнях всех ветвей власти. И не потому, что такие люди какие-то особо безгрешные, а потому, что им просто не нужно, неинтересно, продвигаясь по жизни, карабкаться, самоутверждаться в ней любыми, даже самыми подлыми и унизительными способами. Не лилипуты же! А одним из важнейших и необходимейших шагов на пути к оздоровлению власти, к тому, чтобы она не унижала собой граждан, я считаю твёрдое и точное узаконивание личной вооружённой самозащиты, в том числе и с помощью нормального короткоствольного оружия.
А холопское низкопоклонство перед любой властью и пораженчество оставим нашим оппонентам…
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- Military Material
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