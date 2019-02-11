Короткоствол. Попутчики, оппоненты, единомышленники. Окончание

События, которые мы переживаем, велики, а почтенные джентльмены, которые нами управляют, — мелки…

Томас Карлейль, английский историк

Начну "ритуально", с привычных выпадов в сторону противников личной вооружённой самообороны.Собственно говоря, ничего нового сказать невозможно, слишком уж однообразны наши оппоненты, унылы даже. Так что приходится повторять уже говоренное, только по-новому и с разных сторон. Вообще-то, основную часть выпадов я выложил в предыдущей части «Оппоненты» , а здесь просто немного добавлю для затравки.В частности, хочу напомнить оппонентский тезис о том, что мы платим налоги, а силовики пусть за это роют землю, решая все наши проблемы с преступностью, безопасностью и коррупцией, ибо обязаны по закону, и нечего в это соваться всяким "штатским" общественникам, да ещё и короткоствол для народа требовать. И говорят они это на голубом глазу, когда интернет буквально захлёбывается от стонов, воплей и диких примеров того, как полиция игнорирует уличные драки и хулиганство на улицах, как принимает заявления на преступления и не расследует их, всячески мурыжа и уговаривая заявителей, чтобы отказались от своих заявлений. Как постоянно в интернете разоблачают бодрую статистику МВД о якобы снижении преступности и росте раскрываемости. Например, когда они показали снижение количества убийств, тут же пошла информация о росте числа пропавших без вести. А уж о том, как без оснований, под надуманными предлогами задерживают и не отпускают, пока не откупишься, вообще столько историй, что и не сосчитать. Похоже, это стало для многих в полиции чем-то вроде срочной "подработки", так навострились, что люди предпочитают откупиться и не связываться потом, потому что выйдет долго, хлопотно, бесполезно и опасно.Лично я этим давно не возмущаюсь, полиция раздута неимоверно, берут в неё кого попало для количества, гоняют немилосердно, а обеспечивают плохо, вот и промышляют "блюстители" сначала для выживания, а потом втягиваются-разлагаются, делаясь сами источником преступности, которая очень мало и редко попадает в общую статистику. При этом лично знаю немало по-настоящему честных полицейских профессионалов, самоотверженных борцов с криминалом, которые сами возмущены состоянием дел в своих рядах.Ещё один заезженный нашими противниками тезис состоит в том, что все требования легализации гражданского короткоствола возбуждаются и проплачены "оружейными баронами", чтобы получать "сверхприбыли" от продажи пистолетов. Уже сколько времени мы досконально расписываем на фактах и цифрах, что нет в природе таких "баронов", ибо пистолеты неспособны давать не то что сверхприбыль, но даже просто прибыль. А если бы таковая была возможна, то продавать травматы-резиноплюи гораздо выгоднее, потому что они дороже боевых стволов. Всё бесполезно, как об стенку горох! Долбят и долбят свою пластинку, не утруждая себя даже подобием каких-то обоснований. Можно ещё долго и много приводить похожих примеров, да и приводились они уже все много раз. И ладно бы, когда так поступают наши совсем простые оппоненты, так сказать, из гущи народной, но ведь всё обстоит гораздо тревожнее...На последнем съезде движения "Право на оружие " Торшин, тогда ещё член Совета Федерации России, описывал свои споры на тему личного короткоствола с депутатами Федерального собрания и членами правительства, буквально цитируя слова многих видных представителей российской власти. Кошмар! Их возражения абсолютно ничем не отличались от того, что приходится читать и слышать от самых недалёких и неосведомлённых наших оппонентов, которые пожелали выразить свою точку зрения! Представители верховной власти страны могли бы спорить и поглубже, просто из уважения к собственному статусу, так ведь нет — всё скучно, мелко и серо до постыдства, ни малейшей искры. Но ведь они же не народ, они же страной управляют! Меня постоянно напрягает и раздражает, когда в комментариях на различных ресурсах я регулярно вижу от единомышленников "дерзкие" заявления о том, что наша власть никогда не пойдёт на легализацию личной вооружённой самообороны граждан. Чтобы не выйти из равновесия от таких заявлений, я вынужден напоминать себе поговорку "с кем поведёшься, от того и наберёшься", ибо хоплофобы в своих комментариях, когда не знают, чем возразить, как правило, тут же хватаются за самый "убойный и утешительный" для них аргумент о том, что эта власть никогда не легализует личную вооружённую самозащиту.Уже более ста лет наша страна живёт под системой власти, которая воспитывает и насаждает неприемлемость личной вооружённой самозащиты. И, как всякая система власти, она максимально эффективна именно в защите своего существования и неизменности, наша власть, по-моему, только в этом случае и эффективна по-настоящему. Вот она и вбила в сознание многих единомышленников вывод о тщетности всех наших усилий. Посему хочу предложить таким из наших быть посмелее в мыслях и мечтах, стать дерзкими по-настоящему и задуматься о том, чтобы не уговорить, а со временем на законных основаниях изменить власть в России в сторону реализации наших идей. И я уверен, что нас ждёт неизбежный успех, ибо мы — носители здорового воинского духа, противоположного психологии слабости, пораженчества и вырождения, которой сознательно или бессознательно подвержены наши оппоненты. Попробую обосновать это образно.Есть такая старинная сатирическая книга — "Путешествия Гулливера", её главный герой постоянно плавает по морям, постоянно терпит кораблекрушения, после которых море выбрасывает его на берега разных диковинных стран. Однажды он вот так очухался на чужом берегу и видит, что по нему весело бегают крошечные человечки, а руки и ноги опутаны какими-то верёвочками. Тогда Гулливер осторожно, но легко эти верёвочки порвал и начал вставать. Увидев это, человечки в ужасе завизжали и посыпались с него как горох. А мне вся совокупность граждан нашей страны, имеющих, сохраняющих и поддерживающих в себе воинский дух, напоминает как раз вот такого Гулливера в стране лилипутов. Множество бурь, которые более ста лет корёжили Россию, потребовали от её воинов неимоверных усилий, чтобы сохранить себя и страну. А вот теперь, фигурально выражаясь, весь воинский слой страны, подобно Гулливеру, лежит, постепенно приходя в сознание и осознание себя, опутанный канатами-верёвочками лукаво-дурацких законов, а по нему весело бегают правящие "лилипутики", похохатывают, пыжатся от собственной значимости, справляют на него естественные надобности, а также обшаривают его карманы, стараясь утащить их содержимое, всё как в той старинной книге. Не мне рассказывать читателям, как обстоят в России дела с экономикой, правопорядком и коррупцией. Но я твёрдо уверен, что от всех этих бед наша страна избавится, если когда-нибудь люди с подлинно воинским мировоззрением встанут у руля на всех уровнях всех ветвей власти. И не потому, что такие люди какие-то особо безгрешные, а потому, что им просто не нужно, неинтересно, продвигаясь по жизни, карабкаться, самоутверждаться в ней любыми, даже самыми подлыми и унизительными способами. Не лилипуты же! А одним из важнейших и необходимейших шагов на пути к оздоровлению власти, к тому, чтобы она не унижала собой граждан, я считаю твёрдое и точное узаконивание личной вооружённой самозащиты, в том числе и с помощью нормального короткоствольного оружия.А холопское низкопоклонство перед любой властью и пораженчество оставим нашим оппонентам…