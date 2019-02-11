Франция начинает и проигрывает
В конце недели нешуточные страсти разгорелись вокруг газопровода «Северный поток-2». Сначала баварская газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французском правительстве огорошила немцев новостью, что Париж выступит против Берлина по газопроводу «Северный поток-2». Затем пресс-служба французского МИДа по электронной почте разослала заявление, что Франция поддержит распространение Газовой директивы ЕС на трубопроводы, ведущие из третьих стран. «Измененная директива будет распространяться на проект «Северный поток-2», – уточнила пресс-служба позицию своего ведомства.
Румыния решила показать себя?
История эта тянется с ноября 2017 года. К тому времени стало ясно, что Еврокомиссия не может повлиять на судьбу газопровода «Северный поток-2». Так как европейское законодательство не предусматривает её участие в частных коммерческих (Германия настаивала именно на такой трактовке соглашения о строительстве газопровода) проектах со странами, не входящими в Евросоюз.
Меж тем Брюссель вполне определенно поддержал противников строительства «Северного потока-2» (главным образом, страны Восточной Европы) и сформулировал свою позицию так: «Еврокомиссия считает, что этот проект не способствует цели ЕС диверсифицировать источники поставки энергоносителей, поскольку может позволить одному поставщику еще больше усилить свои позиции на рынке газа ЕС».
Под «одним поставщиком» подразумевалась Россия. Чтобы сдержать её, Брюссель предложил внести изменения в действующую с 2009 года Газовую директиву ЕС «Об общих правилах внутреннего рынка природного газа». Эти правила регулировали конкуренцию на газовом рынке внутри ЕС и не касались объектов третьих стран.
В предложенной Еврокомиссией поправке в директиву к таким объектам отнесли «трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза». Это предложение коренным образом меняло правила игры, а у Еврокомиссии появлялась возможность принять прямое участие в переговорах по строительству «Северного потока-2» и даже запретить его.
Председательствовавшая тогда в Совете ЕС Эстония не успела дать ход этой законодательной инициативе Еврокомиссии. В прошлом году Совет ЕС возглавляли Болгария и Австрия. Одна из них не хотела ссориться с Россией, рассчитывая на участие в транзите газа по «Турецкому потоку». Вторая была прямо заинтересована в реализации проекта «Северный поток-2».
Обе страны блокировали внесение изменений в Газовую директиву. Для этого использовали достаточно убедительный аргумент. Еврокомиссию на тот момент поддерживали только 12 из 28 стран ЕС. Против поправок выступили Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Греция и Кипр. Остальные заняли выжидательную позицию.
По правилам ЕС, любая законодательная инициатива должна быть поддержана 16 из 28 стран союза, представляющих не менее 65 процентов населения Евросоюза. По всему выходило, что «документ непроходной», и это несколько облегчало положение блокировавших его Болгарии и Австрии.
С тех пор расклад сил сохранился. Однако в нынешнем году ситуация резко переменилась. С первого января председательствовать в ЕС стала Румыния. Она вспомнила об уже подзабытой инициативе Еврокомиссии и, не откладывая в долгий ящик, назначила голосование по этому вопросу на 8 февраля.
Макрон закапризничал
Дело шло ни шатко, ни валко. Как вдруг, буквально накануне голосования, заявлением своего внешнеполитического ведомства интригу в процесс внёс Париж. Немецкие СМИ увязали этот шаг Франции с персональной позицией президента Эммануэля Макрона и дали две версии его действий. Во-первых, слишком явно проявилось совпадение французского заявления с настойчивыми попытками американцев остановить строительство газопровода, и немцы вынесли свой вердикт – «Макрон прогнулся».
Во-вторых, в последние дни произошло заметное охлаждение отношений между Францией и Германией. Его причиной стал отказ Ангелы Меркель поддержать европейские инициативы французского коллеги. Süddeutsche Zeitung напоминает: Германия и Франция не смогли договориться о дальнейших реформах еврозоны. Берлин, например, заблокировал продвигаемый Макроном проект цифрового налога в ЕС.
Эммануэль Макрон уже среагировал на это. Он отказался от совместного выступления с Ангелой Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт на нынешней неделе. Выступление лидеров двух ведущих экономик ЕС организаторы конференции хотели сделать кульминацией мероприятия, символизирующего единство Европы, которая «не собирается распадаться».
Однако после отказа Германии поддержать его идею цифрового налога Эммануэль Макрон закапризничал. Французы дипломатично объяснили решение своего президента «трудностями с расписанием графика», вызванными внутреннеполитическими проблемами. В Париже отметили, что в ответ на акции «желтых жилетов», протестующих против экономической политики Макрона, «президент намерен посвятить себя подготовке к дебатам, поездкам по Франции, где он будет встречаться с местными политиками».
Это пояснение мало кого убедило. А после демарша Франции с поддержкой газовой инициативы Еврокомиссии всем стало окончательно ясно: Париж демонстрирует Берлину, что недоволен его политикой и двусторонним сотрудничеством, перспективы которого были такими радужными ещё полмесяца назад, после заключения Ахенского соглашения.
В Европе никто не говорит, что есть ещё одна причина атаки Франции на «Северный поток-2». Она касается России и связана с уже упомянутыми «жёлтыми жилетами». Макрон вполне серьёзно считает, что внутриполитический кризис в стране и протестные настроения провоцируют «прокремлёвские СМИ» – RT и Sputnik.
По версии Макрона, RT и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях и через эти ресурсы дестабилизируют обстановку в стране. На встрече с представителями местных СМИ он назвал виновников неутихающих во Франции протестов. Это – «фашисты, ультралевые радикалы и русские».
Российский МИД вынужден был реагировать на столь недружественный выпад. Он направил официальную дипломатическую ноту в посольство Франции в Москве. Представитель ведомства Мария Захарова в интервью RT сообщила, что МИД попросил «прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства».
Вскоре после этих событий Франция попыталась воспрепятствовать строительству «Северного потока-2». Так что у газового демарша Парижа, как минимум, три веские причины. Однако не прошло и суток, как Макрон отступил. Уже в первой половине дня 8 февраля было объявлено, Франция и Германия достигли компромисса в отношении трубопроводного проекта российского «Газпрома». А ещё через пару часов франко-германский компромисс почти единогласно одобрили и представители стран ЕС.
Старания Румынии пошли прахом. Потому что последнее из возможных юридических препятствий на пути «Северного потока-2» участники проекта преодолели без больших затруднений, а где-то даже усилили свои позиции. По принятым в пятницу правилам, теперь за газопровод, идущий из третьей страны, отвечает государство, на территории которого эта магистраль подключается к европейской инфраструктуре. То есть, определять условия работы «Северного потока-2» будет не Еврокомиссия, а правительство Германии.
В Европе сочли это решение быстрой дипломатической победой Ангелы Меркель. На долю Эммануэля Макрона достался «утешительный приз», больше похожий на спасение политического лица французского лидера. Еврокомиссия получила возможность контролировать газопровод, чтобы зависимость от него европейского рынка не стала уж слишком большой.
По понятным причинам, СМИ не приводят аргументы Меркель, которые сломали Макрона буквально за неполные сутки. Скорее всего, президенту Франции доходчиво объяснили, что без поддержки Берлина его достаточно шаткое сегодня положение будет ещё более проблемным. Ведь, что бы там ни говорили, в борьбе с «жёлтыми жилетами» Макрон (с молчаливого согласия соседей) преступил через многие демократические табу.
Кроме прочего, французский президент не учёл, что его политический вес в Европе во многом обеспечивается поддержкой Берлина. То, что Эммануэль Макрон не понял это до своего громкого демарша, свидетельствует о его невысоком общем уровне. Мелковат оказался Макрон для европейского лидера. Потому и быстро проиграл своим более искушённым «друзьям-соперникам» несложную политическую партию.
Румыния решила показать себя?
История эта тянется с ноября 2017 года. К тому времени стало ясно, что Еврокомиссия не может повлиять на судьбу газопровода «Северный поток-2». Так как европейское законодательство не предусматривает её участие в частных коммерческих (Германия настаивала именно на такой трактовке соглашения о строительстве газопровода) проектах со странами, не входящими в Евросоюз.
Меж тем Брюссель вполне определенно поддержал противников строительства «Северного потока-2» (главным образом, страны Восточной Европы) и сформулировал свою позицию так: «Еврокомиссия считает, что этот проект не способствует цели ЕС диверсифицировать источники поставки энергоносителей, поскольку может позволить одному поставщику еще больше усилить свои позиции на рынке газа ЕС».
Под «одним поставщиком» подразумевалась Россия. Чтобы сдержать её, Брюссель предложил внести изменения в действующую с 2009 года Газовую директиву ЕС «Об общих правилах внутреннего рынка природного газа». Эти правила регулировали конкуренцию на газовом рынке внутри ЕС и не касались объектов третьих стран.
В предложенной Еврокомиссией поправке в директиву к таким объектам отнесли «трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза». Это предложение коренным образом меняло правила игры, а у Еврокомиссии появлялась возможность принять прямое участие в переговорах по строительству «Северного потока-2» и даже запретить его.
Председательствовавшая тогда в Совете ЕС Эстония не успела дать ход этой законодательной инициативе Еврокомиссии. В прошлом году Совет ЕС возглавляли Болгария и Австрия. Одна из них не хотела ссориться с Россией, рассчитывая на участие в транзите газа по «Турецкому потоку». Вторая была прямо заинтересована в реализации проекта «Северный поток-2».
Обе страны блокировали внесение изменений в Газовую директиву. Для этого использовали достаточно убедительный аргумент. Еврокомиссию на тот момент поддерживали только 12 из 28 стран ЕС. Против поправок выступили Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Греция и Кипр. Остальные заняли выжидательную позицию.
По правилам ЕС, любая законодательная инициатива должна быть поддержана 16 из 28 стран союза, представляющих не менее 65 процентов населения Евросоюза. По всему выходило, что «документ непроходной», и это несколько облегчало положение блокировавших его Болгарии и Австрии.
С тех пор расклад сил сохранился. Однако в нынешнем году ситуация резко переменилась. С первого января председательствовать в ЕС стала Румыния. Она вспомнила об уже подзабытой инициативе Еврокомиссии и, не откладывая в долгий ящик, назначила голосование по этому вопросу на 8 февраля.
Макрон закапризничал
Дело шло ни шатко, ни валко. Как вдруг, буквально накануне голосования, заявлением своего внешнеполитического ведомства интригу в процесс внёс Париж. Немецкие СМИ увязали этот шаг Франции с персональной позицией президента Эммануэля Макрона и дали две версии его действий. Во-первых, слишком явно проявилось совпадение французского заявления с настойчивыми попытками американцев остановить строительство газопровода, и немцы вынесли свой вердикт – «Макрон прогнулся».
Во-вторых, в последние дни произошло заметное охлаждение отношений между Францией и Германией. Его причиной стал отказ Ангелы Меркель поддержать европейские инициативы французского коллеги. Süddeutsche Zeitung напоминает: Германия и Франция не смогли договориться о дальнейших реформах еврозоны. Берлин, например, заблокировал продвигаемый Макроном проект цифрового налога в ЕС.
Эммануэль Макрон уже среагировал на это. Он отказался от совместного выступления с Ангелой Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт на нынешней неделе. Выступление лидеров двух ведущих экономик ЕС организаторы конференции хотели сделать кульминацией мероприятия, символизирующего единство Европы, которая «не собирается распадаться».
Однако после отказа Германии поддержать его идею цифрового налога Эммануэль Макрон закапризничал. Французы дипломатично объяснили решение своего президента «трудностями с расписанием графика», вызванными внутреннеполитическими проблемами. В Париже отметили, что в ответ на акции «желтых жилетов», протестующих против экономической политики Макрона, «президент намерен посвятить себя подготовке к дебатам, поездкам по Франции, где он будет встречаться с местными политиками».
Это пояснение мало кого убедило. А после демарша Франции с поддержкой газовой инициативы Еврокомиссии всем стало окончательно ясно: Париж демонстрирует Берлину, что недоволен его политикой и двусторонним сотрудничеством, перспективы которого были такими радужными ещё полмесяца назад, после заключения Ахенского соглашения.
В Европе никто не говорит, что есть ещё одна причина атаки Франции на «Северный поток-2». Она касается России и связана с уже упомянутыми «жёлтыми жилетами». Макрон вполне серьёзно считает, что внутриполитический кризис в стране и протестные настроения провоцируют «прокремлёвские СМИ» – RT и Sputnik.
По версии Макрона, RT и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях и через эти ресурсы дестабилизируют обстановку в стране. На встрече с представителями местных СМИ он назвал виновников неутихающих во Франции протестов. Это – «фашисты, ультралевые радикалы и русские».
Российский МИД вынужден был реагировать на столь недружественный выпад. Он направил официальную дипломатическую ноту в посольство Франции в Москве. Представитель ведомства Мария Захарова в интервью RT сообщила, что МИД попросил «прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства».
Вскоре после этих событий Франция попыталась воспрепятствовать строительству «Северного потока-2». Так что у газового демарша Парижа, как минимум, три веские причины. Однако не прошло и суток, как Макрон отступил. Уже в первой половине дня 8 февраля было объявлено, Франция и Германия достигли компромисса в отношении трубопроводного проекта российского «Газпрома». А ещё через пару часов франко-германский компромисс почти единогласно одобрили и представители стран ЕС.
Старания Румынии пошли прахом. Потому что последнее из возможных юридических препятствий на пути «Северного потока-2» участники проекта преодолели без больших затруднений, а где-то даже усилили свои позиции. По принятым в пятницу правилам, теперь за газопровод, идущий из третьей страны, отвечает государство, на территории которого эта магистраль подключается к европейской инфраструктуре. То есть, определять условия работы «Северного потока-2» будет не Еврокомиссия, а правительство Германии.
В Европе сочли это решение быстрой дипломатической победой Ангелы Меркель. На долю Эммануэля Макрона достался «утешительный приз», больше похожий на спасение политического лица французского лидера. Еврокомиссия получила возможность контролировать газопровод, чтобы зависимость от него европейского рынка не стала уж слишком большой.
По понятным причинам, СМИ не приводят аргументы Меркель, которые сломали Макрона буквально за неполные сутки. Скорее всего, президенту Франции доходчиво объяснили, что без поддержки Берлина его достаточно шаткое сегодня положение будет ещё более проблемным. Ведь, что бы там ни говорили, в борьбе с «жёлтыми жилетами» Макрон (с молчаливого согласия соседей) преступил через многие демократические табу.
Кроме прочего, французский президент не учёл, что его политический вес в Европе во многом обеспечивается поддержкой Берлина. То, что Эммануэль Макрон не понял это до своего громкого демарша, свидетельствует о его невысоком общем уровне. Мелковат оказался Макрон для европейского лидера. Потому и быстро проиграл своим более искушённым «друзьям-соперникам» несложную политическую партию.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- gazprom.ru (фрагмент)
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