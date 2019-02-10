Аваков обвинил кандидатов в президенты в разжигании ненависти

Активисты и партии. Хмурые личности в карманах с кастетами и емкостями с зеленкой. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма,

Это что, работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? Подумайте же, наконец, о стране, а не политической карьере себя любимого. Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга и платите за это грязные деньги,