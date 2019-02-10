Аваков обвинил кандидатов в президенты в разжигании ненависти
Представители кандидатов в президенты разжигают в украинском обществе ненависть, применяя к оппонентам «грязные технологии», в том числе насилие и подкуп, заявил в своем Фейсбуке министр внутренних дел Украины Арсен Авкаков.
По его словам, на одном из митингов в Кривом Роге полиция остановила активиста с 10 литрами зеленки. За последние дни изымалось также во множестве кастеты, финки, петарды, баллончики с газом «Черемуха».
Он призвал штабы кандидатов «остановиться» и не делать низости.
Комментируя это заявление, ТАСС напоминает, что накануне перед встречей с Юлией Тимошенко в центре Киева были задержаны 10 человек с газовыми баллончиками, зеленкой, холодным оружием и пистолетом.
Кроме того, радикалы, требующие расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, забросали петардами дом Авакова в Киеве. В результате было задержано около 40 человек, возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство», «угроза или насилие в отношении правоохранителей», «захват государственных зданий».
К настоящему времени на Украине зарегистрированы 44 кандидата в президенты. За последний месяц полицейские уже составили около 600 протоколов по фактам незаконной агитации и подкупа. Кроме того возбуждено 19 уголовных дел, которые также касаются нарушений, допущенных представителями кандидатов в ходе избирательной кампании.
Активисты и партии. Хмурые личности в карманах с кастетами и емкостями с зеленкой. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма,пишет Аваков.
По его словам, на одном из митингов в Кривом Роге полиция остановила активиста с 10 литрами зеленки. За последние дни изымалось также во множестве кастеты, финки, петарды, баллончики с газом «Черемуха».
Это что, работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? Подумайте же, наконец, о стране, а не политической карьере себя любимого. Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга и платите за это грязные деньги,пишет министр.
Он призвал штабы кандидатов «остановиться» и не делать низости.
Комментируя это заявление, ТАСС напоминает, что накануне перед встречей с Юлией Тимошенко в центре Киева были задержаны 10 человек с газовыми баллончиками, зеленкой, холодным оружием и пистолетом.
Кроме того, радикалы, требующие расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, забросали петардами дом Авакова в Киеве. В результате было задержано около 40 человек, возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство», «угроза или насилие в отношении правоохранителей», «захват государственных зданий».
К настоящему времени на Украине зарегистрированы 44 кандидата в президенты. За последний месяц полицейские уже составили около 600 протоколов по фактам незаконной агитации и подкупа. Кроме того возбуждено 19 уголовных дел, которые также касаются нарушений, допущенных представителями кандидатов в ходе избирательной кампании.
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- УНИАН, https://www.unian.net
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