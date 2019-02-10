Новая фигура высшего пилотажа показана "Русскими Витязями"

В Сети активно обсуждается фигура высшего пилотажа, которая была продемонстрирована «Русскими Витязями». Она была показана во время тренировочных полётов в небе над Кубинкой мастерами из пилотажной группы, выступающими на истребителях Су-30СМ. Речь о фигуре, которая, без сомнения, пополнит набор ставших настоящей визитной карточкой «Русских Витязей».Пилоты продемонстрировали «распустившийся большой цветок» на высоте около 1 километра. По сообщениям телеканала «Звезда», самолёты практически вертикально уходили вверх, после чего осуществляли расхождение каждый по своей траектории. Эта фигура высшего пилотажа стала кульминацией тренировки, проведённой «Русскими Витязями». Зрители такой фигуры ранее не видели.Кроме того, лётчики применили такие фигуры как совместная «петля Нестерова», «горка» с разворотом, «бочка» - в составе четвёрки боевых самолётов поколения 4+.Командир пилотажной группы полковник Андрей Алексеев выразил удовлетворение тем фактом, что в пилотажную группу приходят молодые лётчики – выпускники военных авиационных институтов и училищ.авиационная пилотажная группа «Русские Витязи» образована в апреле 1991 года. За пределами страны впервые название этой группы высшего пилотажа прозвучало на авиашоу в польском городе Познань. В промежутках между основными тренировками лётчики группы выполняют полёты на учебное бомбометание, ракетную стрельбу по целям различного характера.