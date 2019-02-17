Из истории красного партизанского движения в Забайкалье. Часть 2

В селе Ильдикан партизаны остались на ночлег, но спать долго не пришлось. На рассвете противник повел на Ильдикан наступление с двух сторон: со стороны Жидки - 32-м стрелковым полком при 1 батарее и со стороны Бол. Казаково - 7-м и 11-м кавполками.Завязался бой. После затяжного боя противник в ходе контратаки был отброшен в двух направлениях: стрелковый полк - на Жидку, а конница - на Ундинскую слободу. В этом бою с обеих сторон были значительные потери.Из Ильдикана красные партизаны двинулись на Казаковские золотые прииски - где остановились на ночлег.Тяжелым было их пробуждение. Только что успели выслать разведку на Ундинскую слободу и Жидку, как тут же от последней прискакали обратно с донесением о наступлении белых. Отбросив разведку, белые атаковали прииски: стрелковым полком - со стороны Жидки, 7-м и 11-м кавполками - со стороны Ундинской слободы, а дружиной в 300 сабель - со стороны ст. Бянкино (схема 2).Красные внезапно оказались в кольце. С огромным напряжением сил им удалось прорвать кольцо и выйти в сторону села Жидка (в восточном направлении). Отошли на село Шивня (Копунская), сумев вывезти больных и раненых. В Казаковском бою отряд потерял 15 человек убитыми, 25 человек ранеными и 10 человек были захвачены белыми в плен.Белые сорвали агитработу партизан на Казаковских промыслах - хотя они и успели завербовать с полсотни рабочих.Противник потерял целую роту - которая была смята и уничтожена в момент прорыва.Красными была допущена грубейшая ошибка, явившаяся результатом «упоения успехами» и чрезвычайной усталости - как комсостава, так и отряда.Во-первых М. М. Якимову было известно, что противник, с которым отряд дрался накануне под Ильдиканом, отступил в двух направлениях: на Жидку - стрелковый полк и на Ундинскую слободу - 7-й и 11-й кавполки.Оба эти селения отстояли от Казаковского прииска всего лишь на 8 - 10 км по р. Унде, причем Казаковский прииск расположен в центре этих селений, завалившись от р. Унды на 2 - 3 км в горное ущелье. И в такую-то ловушку М. М. Якимов ночью ввел свой отряд - зная, что по соседству находится достаточно сильный противник.Во-вторых, отряд не обеспечил себя своевременной и надлежащей разведкой.Противник не преминул воспользоваться такой халатностью и преподал хороший урок.Сделав привал в Шивне, партизаны выступили на Миронове и Копунь, надеясь без особого труда поднять население.В Миронове головной отряд захватил полуроту пехоты 31-го стрелкового полка с 4 офицерами.Двигавшийся сюда 31-й полк противника не знал, что взят в плен его головной отряд - и внезапно столкнулся с красными. Завязался бой.Противник был атакован в селе Наалгачи. Обстановка боя складывалась в пользу партизан, тем более что перебежчик из белого полка сообщил, что полк успешно растлевает подпольная большевистская организация – и полк уже полуразложен. В папахе перебежчика был зашит документ от Читинской большевистской организации.Белые заметно ослабевали. М. М. Якимов произвел перегруппировку для атаки и уже отдал приказ «в атаку», как получил донесение, что противник (с Казаковских приисков), заняв селение Ишикан, готовит удар в тыл.Отряд бросает обреченный на разгром полк противника, быстро снимается с позиции и отходит на Копунь.Конница противника уже под Копунью ударяет во фланг партизан - но они боя не приняли, оторвались и отошли на Чонгули, где и заночевали.Непрестанные бои и быстрое маневрирование утомили бойцов и лошадей - во что бы то ни стало требовалась передышка. Отряд из Чонгули перевалил лесной тропой хребет, вышел на Газимур - и расположился на отдых в селах Буракан и Бура.Белые на Газимур не пошли - так как провести этой тропой артиллерию не было возможности.Здесь отряд отдыхал 2 дня. Отряду Якимова удалось связаться с отрядом Журавлева - который оперировал в районе Богдаты.Отдохнув, было решено разбить противника, находящегося перед отрядом Журавлева в селе Кунгурово. В помощь был придан 3-й кавполк из отряда Журавлева (схема 3).Силы противника - 4-й казачий полк и батальон пехоты при 4 пулеметах и двухорудийной батарее.3-му полку (отряда Журавлева) под командой М. Швейцова было приказано занять восточные выходы из Кунгурово - чтобы не дать противнику уйти в восточном направлении.2 сотни под командой С. Третьякова наступают с севера на Кунгурово.1 сотня при 2 пулеметах заслоняет южный выход из Кунгурово.5 сотен наносят главный удар противнику с запада - на Кунгурово.«Летучему» отряду нужно было покрыть 85-км расстояние от Буры и Буракана до Кунгурово. Поэтому 28 ноября утром он выступает по маршруту Бура, Плюснино, Гандыбей - и на рассвете 29 ноября атакует противника в Кунгурово.После 5 - 6-часового боя ударная группа отряда с западной стороны врывается в село Кунгурово, пленит батальон пехоты, захватывает батарею и 4 станковых пулемета. Но оборонявший Кунгурово 4-й казачий полк под командой полковника Фомина успевает, хотя и с большими потерями, прорваться в восточном направлении - через 3-й полк. Красными захвачено 12 офицеров батальона, около полусотни казаков, большой обоз с продовольствием, патронами и снарядами, 2 орудия и 3 пулемета.Потери красных были незначительны: 12 убитых и 25 раненых.Кунгуровский бой имел большое значение для красных. Разгромом 4-го казачьего полка, пленением батальона пехоты, захватом пушек, пулеметов и других военных трофеев было поднято настроение у полков Журавлевского отряда, находившихся в тяжелом положении в районе Нерчинского завода.Белые готовили наступление против отряда Журавлева - но Кунгуровский бой упредил это наступление и спас журавлевцев. Последние были к тому же раздеты - и при 40-градусном морозе не смогли бы сражаться. Достаточно было выбить журавлевцев из села, и они из-за лютого мороза на 70—80% вышли бы из строя, став легкой добычей белых.Также Кунгуровским боем красные партизаны сбили у противника активность. Белые после этого долгое время держали себя на этом участке весьма пассивно.С марта по сентябрь 1919 г. повстанческо-партизанские части, выросшие в 6 кавалерийских полков, вели борьбу с противником исключительно фронтальным методом - и терпели поражение за поражением. Конница повстанцев не давала надлежащего размаха - она приковывалась к местности и выполняла функции пехоты. Конь служил не средством маневра, удара, рейда - а средством перемещения. Конная атака не практиковалась - не только массированным кулаком, но и мелкими подразделениями, хотя эта возможность была, так как повстанческие полки состояли по большей части из забайкальских казаков, прошедших Русско-японскую и Первую мировую войны.Но при правильном использовании коня «Летучий» отряд стал одерживать победу за победой. Конная атака, удар в конном строю, неожиданный и молниеносный, стал во главу угла его действий. И за счет быстрого маневрирования, даже неся серьезные потери, отряд вновь восполнял численность, пополняясь повстанцами. «Летучий» отряд красных партизан в течение 1 месяца вырос с 380 до 2500 сабель, отлично вооружился и обмундировался за счет противника, сел на хорошего коня, поднял дисциплину и обрел уверенность в победе.Партизанский метод борьбы и быстрое маневрирование позволили вести агитационную работу среди населения, которое к апрелю 1920 г. дало в ряды красных повстанцев в Восточном Забайкалье до 30000 штыков и сабель.Семеновцы и японцы этой повстанческой армией были «посажены» на Амурскую и Манчжурскую железные дороги, опасаясь отдаляться от последних. Они боялись повстанцев, появлявшихся неожиданно и парализовавших и громивших своего противника. Партизаны оказали огромное содействие регулярным частям, разрушая тылы и дезорганизуя связь и управление японских и семеновских войск, уничтожая воинские части противника.