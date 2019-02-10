СМИ Китая назвали VT-4 королём сухопутной войны

Китайские СМИ не отличаются особой скромностью, когда речь заходит об описании военной техники, вооружений и боеприпасов, которые производятся в Поднебесной. Материал, в котором рассказывается о китайских танках VT-4, поставляющихся и для вооружённых сил Таиланда, относится именно к такой – «нескромной» - серии репортажей средств массовой информации КНР.Пресс-служба королевской армии Таиланда опубликовала новое фото китайского танка, поставленного в Таиланде на вооружение. Под публикацией этой фотографии, которая сделана в 6-м кавалерийском батальоне тайских ВС, в китайских СМИ содержится подпись от журналистов КНР: «король сухопутной войны». Далее сообщается характеристиках VT-4, которые, по мнению китайских репортёров, и делают его «королём».Речь идёт об упоминании 125-мм пушки, оптико-электронной системы прицеливания, а также системы управления огнём «с высокой степенью информативности для экипажа».По сути, пушка, о которой идёт речь, является заимствованием 2А46, с чем, правда, не готовы соглашаться в самом Китае. И пушка – это не единственное заимствование. Так, система оптико-электронной защиты (она же – КОЭП) VT-4 фактически скопирована со «Шторы-1». Предполагается, что образцы были ранее получены на Украине.В качестве дополнительного вооружения китайский танки имеет 12,7-мм и 7,62-мм пулемёты.Исходя из того, что реализованные на VT-4 технологии имеются и на танках других производителей (в том числе – в России), китайскую бронемашину «королём сухопутной войны» можно назвать, мягко говоря, с большой натяжкой. Мало того, китайские СМИ не указали, в каких именно "сражениях" VT-4 себя успел проявить, чтобы получить столь громкий эпитет.По контракту с Бангкоком Китай должен поставить до полусотни танков VT-4.