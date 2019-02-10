Посол США призвал Берлин увеличить военные расходы из-за России
Немецкие власти должны перестать экономить на обороне, так как Россия уже «стоит на пороге», заявил в интервью газете Welt am Sonntag посол США в Берлине Ричард Гренелл.
По его словам, Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать альянс.
Он отметил, что понимает немецких налогоплательщиков, которые предпочли бы, чтобы их взносы тратились внутри страны. Но и американцы хотят того же. Однако Вашингтон вынужден тратить деньги на содержание 33 тысяч своих солдат, дислоцированных в Германии, сказал Гренелл.
Несмотря на критику, Дональд Трамп наращивает военные расходы, одновременно стараясь «улучшить НАТО». Такие действия позволяют ему требовать то же самое от союзников, добавил он.
По словам дипломата, Россия отказалась от Договора о РСМД «много лет назад», допустив в общей сложности более 30 нарушений. Сегодня Вашингтон просит Германию «усилить давление на Москву». И если Берлин действительно обеспокоен «агрессией» России и ее ядерным оружием, то он должен прислушаться к просьбе и сделать соответствующие шаги, например, отказаться от покупки российского газа.
Напомним, ранее Гренелл разослал крупным немецким компаниям письма, в которых пригрозил санкциями тем из них, кто каким-либо образом примет участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В немецком парламенте его слова назвали «недопустимыми», отметив, что дипломат, видимо, возомнил себя посланником «американского императора» в Германии.
Обязательства германского правительства по увеличению оборонных расходов до 1,5% недостаточны. Североатлантический альянс требует 2% ВВП к 2024 году,сказал Гренелл.
По его словам, Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать альянс.
Россия уже на пороге, поэтому всем должно быть ясно, что НАТО необходимо укреплять,заявил посол.
Он отметил, что понимает немецких налогоплательщиков, которые предпочли бы, чтобы их взносы тратились внутри страны. Но и американцы хотят того же. Однако Вашингтон вынужден тратить деньги на содержание 33 тысяч своих солдат, дислоцированных в Германии, сказал Гренелл.
Несмотря на критику, Дональд Трамп наращивает военные расходы, одновременно стараясь «улучшить НАТО». Такие действия позволяют ему требовать то же самое от союзников, добавил он.
По словам дипломата, Россия отказалась от Договора о РСМД «много лет назад», допустив в общей сложности более 30 нарушений. Сегодня Вашингтон просит Германию «усилить давление на Москву». И если Берлин действительно обеспокоен «агрессией» России и ее ядерным оружием, то он должен прислушаться к просьбе и сделать соответствующие шаги, например, отказаться от покупки российского газа.
Напомним, ранее Гренелл разослал крупным немецким компаниям письма, в которых пригрозил санкциями тем из них, кто каким-либо образом примет участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В немецком парламенте его слова назвали «недопустимыми», отметив, что дипломат, видимо, возомнил себя посланником «американского императора» в Германии.
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