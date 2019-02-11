Медицинская скорая помощь России пересаживается на вертолёты
Холдинг «Вертолёты России» поставил в авиапарк Национальной службы санитарной авиации (далее НССА) восемь винтокрылых машин медицинского назначения: из них четыре вертолета «Ансат» и столько же Ми-8. Предполагается, что к 2022 году на службе у НССА будет порядка ста «Ансатов» и полсотни Ми-8 во врачебно-реабилитационной комплектации.
Новые вертолеты скорой помощи выглядят примерно так же как и соответствующие машины «03»: они исполнены в узнаваемой окраске и в оригинальном обновленном виде. При этом такие «Ансаты» и Ми-8 – настоящие летающие медицинские центры, оснащенные самым современным диагностическим оборудованием, включая систему жизнеобеспечения для новорожденных недоношенных детей. Внутреннее обустройство медицинских винтокрылых машин позволяет оказывать не только первую медицинскую помощь в полёте, но и проводить несложные действия по операционному вмешательству.
Вертолетная медицинская помощь будет оказываться в мегаполисах и труднодоступных, удаленных от крупных областных центров уголках страны.
Уже сейчас специализированные машины санитарной авиации обслуживают сорок пять субъектов Российской Федерации. А в будущем, предполагается, что воздушная скорая помощь будет доступна каждому россиянину. В планах у руководства НССА делать до пятнадцати тысяч авиаэвакуаций ежегодно. К 2022 году количество самолетов в воздушной санитарной службе должно быть таким, чтобы эта услуга была доступна на всей территории России.
В рамках Национальной службы санитарной авиации будет действовать единый оператор. Для этого вертолётные площадки разместят на территории более полутора тысяч медицинских учреждений. А по всей стране создадут около ста тридцати точек подлета и размещения медицинской авиатехники, включая сеть мобильных топливно-заправочных комплексов. Дозвониться до авиационной скорой помощи можно будет по единому номеру вызова экстренных служб «112».
Проект создания и развития санитарной авиации запущен корпорацией Ростех в 2017 году. За два года его реализации холдинг «Вертолёты России» поставил в регионы РФ более шестидесяти машин с медицинской комплектацией. За тот же период пилоты НССА совершили двенадцать тысяч вылетов. Почти двадцать тысяч клиентов, три тысячи из которых дети, получили скорую медицинскую авиапомощь. Только в 2018 году санитарная авиация помогла более семи тысячам граждан, совершив пять с половиной тысяч вылетов. А это почти вдвое превышает соответствующую статистику 2017 года.
Новые вертолеты скорой помощи выглядят примерно так же как и соответствующие машины «03»: они исполнены в узнаваемой окраске и в оригинальном обновленном виде. При этом такие «Ансаты» и Ми-8 – настоящие летающие медицинские центры, оснащенные самым современным диагностическим оборудованием, включая систему жизнеобеспечения для новорожденных недоношенных детей. Внутреннее обустройство медицинских винтокрылых машин позволяет оказывать не только первую медицинскую помощь в полёте, но и проводить несложные действия по операционному вмешательству.
Вертолетная медицинская помощь будет оказываться в мегаполисах и труднодоступных, удаленных от крупных областных центров уголках страны.
Уже сейчас специализированные машины санитарной авиации обслуживают сорок пять субъектов Российской Федерации. А в будущем, предполагается, что воздушная скорая помощь будет доступна каждому россиянину. В планах у руководства НССА делать до пятнадцати тысяч авиаэвакуаций ежегодно. К 2022 году количество самолетов в воздушной санитарной службе должно быть таким, чтобы эта услуга была доступна на всей территории России.
В рамках Национальной службы санитарной авиации будет действовать единый оператор. Для этого вертолётные площадки разместят на территории более полутора тысяч медицинских учреждений. А по всей стране создадут около ста тридцати точек подлета и размещения медицинской авиатехники, включая сеть мобильных топливно-заправочных комплексов. Дозвониться до авиационной скорой помощи можно будет по единому номеру вызова экстренных служб «112».
Проект создания и развития санитарной авиации запущен корпорацией Ростех в 2017 году. За два года его реализации холдинг «Вертолёты России» поставил в регионы РФ более шестидесяти машин с медицинской комплектацией. За тот же период пилоты НССА совершили двенадцать тысяч вылетов. Почти двадцать тысяч клиентов, три тысячи из которых дети, получили скорую медицинскую авиапомощь. Только в 2018 году санитарная авиация помогла более семи тысячам граждан, совершив пять с половиной тысяч вылетов. А это почти вдвое превышает соответствующую статистику 2017 года.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://rostec.ru/news/
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