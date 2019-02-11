Медицинская скорая помощь России пересаживается на вертолёты

Холдинг «Вертолёты России» поставил в авиапарк Национальной службы санитарной авиации (далее НССА) восемь винтокрылых машин медицинского назначения: из них четыре вертолета «Ансат» и столько же Ми-8. Предполагается, что к 2022 году на службе у НССА будет порядка ста «Ансатов» и полсотни Ми-8 во врачебно-реабилитационной комплектации.Новые вертолеты скорой помощи выглядят примерно так же как и соответствующие машины «03»: они исполнены в узнаваемой окраске и в оригинальном обновленном виде. При этом такие «Ансаты» и Ми-8 – настоящие летающие медицинские центры, оснащенные самым современным диагностическим оборудованием, включая систему жизнеобеспечения для новорожденных недоношенных детей. Внутреннее обустройство медицинских винтокрылых машин позволяет оказывать не только первую медицинскую помощь в полёте, но и проводить несложные действия по операционному вмешательству.Вертолетная медицинская помощь будет оказываться в мегаполисах и труднодоступных, удаленных от крупных областных центров уголках страны.Уже сейчас специализированные машины санитарной авиации обслуживают сорок пять субъектов Российской Федерации. А в будущем, предполагается, что воздушная скорая помощь будет доступна каждому россиянину. В планах у руководства НССА делать до пятнадцати тысяч авиаэвакуаций ежегодно. К 2022 году количество самолетов в воздушной санитарной службе должно быть таким, чтобы эта услуга была доступна на всей территории России.В рамках Национальной службы санитарной авиации будет действовать единый оператор. Для этого вертолётные площадки разместят на территории более полутора тысяч медицинских учреждений. А по всей стране создадут около ста тридцати точек подлета и размещения медицинской авиатехники, включая сеть мобильных топливно-заправочных комплексов. Дозвониться до авиационной скорой помощи можно будет по единому номеру вызова экстренных служб «112».Проект создания и развития санитарной авиации запущен корпорацией Ростех в 2017 году. За два года его реализации холдинг «Вертолёты России» поставил в регионы РФ более шестидесяти машин с медицинской комплектацией. За тот же период пилоты НССА совершили двенадцать тысяч вылетов. Почти двадцать тысяч клиентов, три тысячи из которых дети, получили скорую медицинскую авиапомощь. Только в 2018 году санитарная авиация помогла более семи тысячам граждан, совершив пять с половиной тысяч вылетов. А это почти вдвое превышает соответствующую статистику 2017 года.