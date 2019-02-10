В Турции предсказали «ужасающие последствия» в случае отказа от С-400

И это вовсе не совпадение. В планы американцев входит отсрочка будущей операции Турции в Сирии. Их основными проблемами являются решительность Анкары в проведении операции к востоку от реки Евфрат и дальнейшее развертывание войск в регионе,

Оно повлечет за собой ужасающие последствия, которые отразятся, в том числе на войне в Сирии и скажутся на регионе от Восточного Средиземноморья до Черного моря,

В этом вопросе пути назад уже нет,