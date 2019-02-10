В Турции предсказали «ужасающие последствия» в случае отказа от С-400
США ведут переговоры с Анкарой о поставках комплексов Patriot не для отмены сделки по российским ЗРС С-400, а для отсрочки масштабной операции турецкой армии в Сирии, приводит ТАСС мнение отставного генерала ВС Турции Фахри Эренела.
Вашингтон, по словам Эренела, использует покупку Анкарой С-400 для достижения собственных скрытных целей. Упоминание об этой сделке и возможных шагах, которые предпримут США в связи с этим, прозвучало на переговорах с турецкой делегацией по урегулирования в районе Манбиджа (Сирия).
На вопрос, какими будут последствия в случае отказа турецкого правительства от покупки С-400, генерал ответил, что такое решение станет «точкой невозврата» в российско-турецких отношениях.
При этом он выразил уверенность, что Анкара не отступит, и сделка по С-400 будет доведена до конца.
Ранее в администрации США сообщили о готовности Вашингтона отозвать свое «выгодное» предложение по комплексам Patriot, если сделка по С-400 всё же состоится. Там также отметили, что покупка российских систем поставит под угрозу участие Анкары в программе истребителя F-35.
Вашингтон, по словам Эренела, использует покупку Анкарой С-400 для достижения собственных скрытных целей. Упоминание об этой сделке и возможных шагах, которые предпримут США в связи с этим, прозвучало на переговорах с турецкой делегацией по урегулирования в районе Манбиджа (Сирия).
И это вовсе не совпадение. В планы американцев входит отсрочка будущей операции Турции в Сирии. Их основными проблемами являются решительность Анкары в проведении операции к востоку от реки Евфрат и дальнейшее развертывание войск в регионе,сказал он.
На вопрос, какими будут последствия в случае отказа турецкого правительства от покупки С-400, генерал ответил, что такое решение станет «точкой невозврата» в российско-турецких отношениях.
Оно повлечет за собой ужасающие последствия, которые отразятся, в том числе на войне в Сирии и скажутся на регионе от Восточного Средиземноморья до Черного моря,добавил Эренел.
При этом он выразил уверенность, что Анкара не отступит, и сделка по С-400 будет доведена до конца.
В этом вопросе пути назад уже нет,заключил генерал.
Ранее в администрации США сообщили о готовности Вашингтона отозвать свое «выгодное» предложение по комплексам Patriot, если сделка по С-400 всё же состоится. Там также отметили, что покупка российских систем поставит под угрозу участие Анкары в программе истребителя F-35.
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