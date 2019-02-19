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Вооружение

Тачанка на вооружении РККА

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Видимо, ответ на вопрос, кто был автором тачанки, не будет дан никогда. При этом в отцы-основатели выдвигают то Махно, то Щорса, то Чапаева… Скорее всего, это была идея, носившаяся в воздухе, и любому мало-мальски грамотному кавалеристу понятен эффект от быстрого передвижения по полю боя пулемёта и концентрации огневой мощи в том или ином ключевом месте.




В классическом виде тачанка – это пулемёт «Максим», установленный на подрессоренной повозке, впряжённой минимум в тройку лошадей. Хотя приемлемым считался вариант с обычной телегой, влекомой всего одной сивкой – буркой.

Оставим филологам выяснять корни и происхождение названия «тачанка» и сосредоточимся на боевом применении. Если верить советским фильмам, это был одиночный пулемёт, косивший бросившихся в погоню «зелёных», гайдамаков или какую другую контрреволюционную сволочь.

В реальности конная тяга использовалась для быстрого перемещения и концентрации пулемётов в одном месте. После чего свинцовый дождь из десятков, а то и сотен стволов поливал не только наступающую конную лаву, но и пехотные цепи, а то и линию окопов. Строго говоря, тачанка воспроизводила на новом технологическом витке древний как мир принцип использования колесниц: доставка дистанционно поражающего оружия в нужную точку, обрушивание лавины смертоносных снарядов на противника и быстрая перемена места дислокации с выводом ценной техники и людей из-под ответного удара.

Специальные пулемётные и патронные двуколки проектировались в русской армии ещё до Первой мировой войны. В Гражданскую использовали всё, что под руку подвернётся для создания тачанок, так что о каких-либо стандартах и речь не шла. Но вот белое, а равно и «зелёное» движение подавлено. Списывать зарекомендовавшее себя техническое приспособление в утиль? Чего ради?

Военная и инженерная мысль напряглись и создали специализированную пулемётную повозку для кавалерийских частей по единым ТТХ и параметрам. На вооружение РККА тачанка поступила в 1928 году (на минуточку – уже вовсю применялись танки и броневики!) под названием «боевая конно-пулемётная тачанка образца 1926 года». И прослужила она до начала пятидесятых, когда и была снята с вооружения. Точнее, кавалерия как род войск прекратила своё существование.

Тачанки производил московский обозный завод и по одному предприятию в Брянской и Пензенской областях.

«Боевая конно-пулемётная тачанка образца 1926 года» весила 9,8 центнера при длине непосредственно повозки 2,9 метра и запряжённой лошадьми – 6 метров. Ширина тачанки – чуть меньше 1,5 м. Запрягалась четвёркой лошадей. Советская тачанка воспета в песнях и картинах, что не мешало её боевой и вполне обыденной работе.

Маленький нюанс, вопреки кинематографической практике, вести огонь с движущейся тачанки было неэффективно и практически невозможно. Тачанку применяли именно как инструмент быстрой смены дислокации, а пулемёт использовали уже из стационарного положения – смотрите «Брат-2», где герой Сухорукова садит из «Максима» сквозь заднее стекло стоящего автомобиля. За вычетом авто всё так и происходило.

Пытались тачанку бронировать, но опыт признан неудачным. Более того, пулемёт с повозки, прибыв на место, чаще всего снимали, лошадей и тачанку отводили с линии огня и маскировали. Если искать аналогии в прошлом, можно сравнить с конными аркебузирами, использовавшими верховое передвижение исключительно для быстрой доставки на поле боя, после чего применялись прибывшие аркебузиры исключительно в пешем строю.

Тачанка была проще и дешевле пулемётного броневика, в том числе — в обслуживании, так как не требовались дефицитные ГСМ, да и квалификация экипажа тачанки могла быть гораздо ниже квалификации экипажа броневика или пулемётного танка. Выучить «водителя кобылы» в крестьянской стране было проще, чем мехвода, например. Словом, своя ниша у тачанки на поле боя была, и немалая. Правда, обслуживали станковый пулемёт примерно пятеро, а не два человека, как принято думать. В штат кавалерийского пулемётного взвода (4 «станкача» и 4 тачанки) входило 26 человек и 30 лощадей. Попытки сократить состав взвода приводили к тому, что станковые пулемёты становилось некому обслуживать.

Тачанка на вооружении РККА


Классикой жанра применения на тачанках считался «Максим», хотя использовали любые станковые пулемёты, штатно применявшиеся в войсках. Бывали тачанки и с двумя пулемётами.


Интересно, что в РККА были и миномётные тачанки. На пулемётный эскадрон кавполка полагалось четыре 82-мм миномёта. Миномётный огонь вели с земли, используя тачанку как средство доставки на позицию. Миномётами, как правило, подавляли пулемёты и полевую артиллерию противника.

А вот зенитные тачанки были единственными, с которых пулемёты при ведении стрельбы не снимались. Пулемёты могли быть сдвоенными и даже счетверёнными. На пулемётный эскадрон кавполка полагалось две зенитные тачанки, обеспечивавшие прикрытие от налётов с воздуха.

А вот пехоту тачанками в РККА не перевозили, в отличие от махновцев, только в грузовиках. Бронетранспортёры в Советской армии появятся лишь в послевоенное время.

.В Великую Отечественную войну тачанками доставлялись пулемёты на наземные позиции. Тачанки участвовали в знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили сразу на фронт. Были тачанки и во время Парада Победы.



Тачанки состояли на вооружении у наших ближайших соседей. У поляков, например, были отдельные соединения тачанок. Пулемётные двуколки использовали в кайзеровской и гитлеровской армиях, правда, скорее для перевозки пулемётов, расчеты шли рядом в пешем порядке. Впрочем, в вермахте спаренные MG 34 или MG 42 применялись и для стрельбы с колёс по самолётам, пулемёты устанавливались на специальную поворотную платформу.
Автор:
Константин Барановский
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