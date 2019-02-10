Посол РФ: Запад ведёт масштабную работу по разрыву связей Москвы и Минска

Работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между РФ и Беларусью – сначала посеять сомнение между народами, затем довести их до вражды. Запад стремится оторвать от России эту территорию в экономическом, идеологическом и гуманитарном плане,

У западных центров эти возможности очень велики. Результаты их работы хорошо видны на примере Грузии и Украины,