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Посол РФ: Запад ведёт масштабную работу по разрыву связей Москвы и Минска

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Соединенные Штаты и Евросоюз проводят в отношении Беларуси масштабную и хорошо спланированную работу, направленную на разрыв вековых связей с Россией, сказал в интервью RT посол РФ в Минске Михаил Бабич.

Посол РФ: Запад ведёт масштабную работу по разрыву связей Москвы и Минска



Это организованная, спланированная, системная и многолетняя работа, на которую выделены сотни миллионов долларов и евро через различные неправительственные организации (НПО), сказал Бабич.

По его словам, свою деятельность эти НПО проводят в различных областях, в том числе в сфере культуры, образования, гуманитарных проектов.

Работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между РФ и Беларусью – сначала посеять сомнение между народами, затем довести их до вражды. Запад стремится оторвать от России эту территорию в экономическом, идеологическом и гуманитарном плане,
пояснил дипломат.

Саму же Беларусь западные страны намерены использовать в дальнейшем в качестве плацдарма для давления на Москву, добавил он.

Дипломат подчеркнул, что на постоянной основе ведется идеологическая обработка людей, искажаются даже совершенно очевидные факты истории, кроме того, большая работа проводится в сфере межконфессиональных отношений.

У западных центров эти возможности очень велики. Результаты их работы хорошо видны на примере Грузии и Украины,
сказал он.

На просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко по поводу того, что в ближайшие 2 года суверенитет Беларуси «будут пробовать на зуб», Бабич ответил, что президент, безусловно, прав: такие попытки, конечно же, будут предприниматься. Однако сегодня белорусское руководство отчетливо осознает все риски и прилагает необходимые усилия в этой части, отметил он.

Напомним, в январе Лукашенко заявил, что ближайшие два года будут непростыми для страны, потому что ее будут «пробовать на зуб» на предмет того, достойна ли она той независимости, о которой всегда и везде говорит.
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