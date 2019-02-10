Варшава покупает у США системы залпового огня HIMARS
В среду 13 февраля Польша подпишет контракт с правительством США о покупке американских систем залпового огня HIMARS, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Мариуша Блащака.
По словам министра, стоимость сделки составила $414 млн. За эти деньги польская армия получит 20 пусковых установок, боеприпасы к ним, системы управления навигации и наведения.
Закупка производится в рамках модернизации Вооруженных сил Польши. Переговоры с Вашингтоном длились несколько лет. Первоначально Госдеп отказался утверждать сделку стоимостью $655 млн., но в 2017 году одобрил ее, правда, в урезанном виде.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокоточная система, использующая управляемые реактивные снаряды GMLRS-У/AW (6 единиц) либо баллистическую ракету ATACMS. Разработана компанией Lockheed Martin в 2000 году. Пусковая установка смонтирована на базе пятитонного колесного шасси FMTV. Может транспортироваться на самолете C-130. В производстве помимо компании-разработчика участвует BAE Systems.
Система способна поражать цели на дистанции до 300 км. Общая масса – 11 т, расчет – 3 человека. Стоит на вооружении стран НАТО.
На прошлой неделе глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил журналистам, что польское правительство не хотело бы размещать на территории республики американское ядерное оружие. Тем самым он опроверг вышедшую недавно статью, озаглавленную: «Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет».
При этом Чапутович отметил, что ядерное оружие как сегодня, так и в будущем будет гарантом мира «в нашей части света».
По словам министра, стоимость сделки составила $414 млн. За эти деньги польская армия получит 20 пусковых установок, боеприпасы к ним, системы управления навигации и наведения.
Закупка производится в рамках модернизации Вооруженных сил Польши. Переговоры с Вашингтоном длились несколько лет. Первоначально Госдеп отказался утверждать сделку стоимостью $655 млн., но в 2017 году одобрил ее, правда, в урезанном виде.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокоточная система, использующая управляемые реактивные снаряды GMLRS-У/AW (6 единиц) либо баллистическую ракету ATACMS. Разработана компанией Lockheed Martin в 2000 году. Пусковая установка смонтирована на базе пятитонного колесного шасси FMTV. Может транспортироваться на самолете C-130. В производстве помимо компании-разработчика участвует BAE Systems.
Система способна поражать цели на дистанции до 300 км. Общая масса – 11 т, расчет – 3 человека. Стоит на вооружении стран НАТО.
На прошлой неделе глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил журналистам, что польское правительство не хотело бы размещать на территории республики американское ядерное оружие. Тем самым он опроверг вышедшую недавно статью, озаглавленную: «Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет».
При этом Чапутович отметил, что ядерное оружие как сегодня, так и в будущем будет гарантом мира «в нашей части света».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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