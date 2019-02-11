О форме военнослужащих Вооружённых сил России

Минобороны России очень тщательно проработало вопросы создания и ношения формы. Современная форма отличается не только по цветовой гамме, но и по назначению. Различают три формы одежды: повседневную (офисную), полевую и парадную. Также данные виды одежды подразделяются на зимние и летние комплекты.Еще одной отличительной чертой формы военных РФ является ее цветовое оформление, которое позволяет определить принадлежность военнослужащего к тому или иному роду войск. Так, для офицеров и матросов Военно-морского флота РФ характерно ношение формы черного цвета, для военнослужащих Сухопутных войск – зеленого, а для Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск – синего.Однако не только по цвету формы можно определить, к какому роду войск относится военнослужащий. В российской армии существует система нарукавных знаков формирований ВС России. Такие эмблемы выполнены в виде прямоугольных форм с изображением герба РФ на цветном фоне. Для каждого рода войск характерен свой цвет.Также к знакам различия относятся петличные знаки. Предназначение петлиц заключается в том, чтобы определить принадлежность военнослужащего к определенным видам войск. Крепятся петлицы на воротник военного служащего и верхней части погон.Среди прочего к знакам различия относятся и дивизионные эмблемы, выполненные в виде нашивок. Размещаются они на правом рукаве и обязательны для всего личного состава определенного воинского соединения.Теперь же подробнее рассмотрим комплекты одежды обмундирования.Повседневная (офисная) форма состоит из кителя и брюк зеленого, синего или черного цветов, головного убора (для рядовых – кепка или берет, для офицеров – фуражка) и уставных берцев для солдат и черных ботинок для сержантского и офицерского состава.Полевая форма представляет собой комплект, состоящий из головного убора (кепки/берета/шапки), костюма защитного цвета и армейской обуви. Данный комплект един как для рядовых, так и для офицеров.Парадная форма включает в себя головной убор (чаще всего фуражку), китель и брюки, под китель надевается белая рубашка. Также обязательным атрибутом до 2017 года был черный галстук с зажимом золотистого цвета. А начиная с 17-ого года, парадная форма военнослужащих ВС РФ претерпела значительные изменения и стала напоминать таковую советских времен. Обувь же подбирают черную. У офицеров ВМФ России обязательным атрибутом парадной формы является военно-морской кортик.Также стоит отметить, что гражданский персонал Министерства обороны России обладает собственной формой. Внешне она схожа с военной и отличается лишь цветом звезд и просветов на погонах. У гражданского персонала они серебристо-белого цвета.Военная форма и знаки отличий в Минобороны РФ регулярно изменяются, поэтому при следующих нововведениях мы обязательно вас оповестим свежим материалом.