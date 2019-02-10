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Стало известно о прибытии на север Сирии армянских военнослужащих

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В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор началась специальная операция по уничтожению "последнего очага сопротивления" боевиков «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Она началась после того, как в указанной провинции прошла эвакуация мирного населения.

Стало известно о прибытии на север Сирии армянских военнослужащих



Отряды курдского ополчения, поддерживаемые коалицией во главе с США, начали крупное наступление на последний оплот группировки ИГ*, находящийся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Перед началом спецоперации из указанного района было эвакуировано около 20 000 представителей гражданского населения. Около сотни мирных граждан все же решились остаться в указанной зоне.

В курдских отрядах заявили, что боевики ИГ занимают площадь не более 4 кв. км, и, по предварительной оценке, в зоне спецоперации могут находиться примерно 600 террористов. «Зачистка» местности может продлиться несколько дней.

8 февраля в сирийский город Алеппо для оказания гуманитарной помощи прибыла группа армянских специалистов. В состав группы численностью 83 человека входят сапёры, медицинский персонал и служба по обеспечению безопасности. По сообщению пресс-секретаря министерства обороны Армении, в задачи спецмиссии будут входить непосредственно разминирование объектов и противоминная работа с населением, оказание медицинской помощи исключительно вне зоны ведения боев.

Ранее при встрече в Москве с министром обороны Армении Давидом Тонояном глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу назвал Ереван важным союзником и партнером Москвы в Закавказье.

«Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Прибытие армянских военных в Сирию можно расценивать как стратегический ход в ответ на заявление Турции о недопустимости появления в САР какого-либо курдского территориального образования и одновременно в ответ на активную поддержку турецкими властями туркоманов, проживающих в Сирии и Ираке.

Напомним, что сейчас в войне в Сирийской Арабской Республике, продолжающейся с 2011 года, активное участие принимают вооруженные силы иностранных государств: России, Ирана, США, Турции, Франции, Великобритании и др.
Использованы фотографии:
https://nashaarmenia.info
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