Хуситы использовали ПТУР против Т-34 в Йемене
Война в Йемене продолжает демонстрировать применение сторонами самых различных вооружений. Причём это и вооружения, которые относятся к современным, и те, применению которых много десятков лет. Так, в одном из боёв в Йемене был задействован танк Т-34. Речь идёт о модификации Т-34-85.
Танк применялся в одной из операций вооружённых сил Йемена – той их части, которая лояльна президенту Хади. Хуситы атаковали «тридцатьчетвёрку» ВС Йемена с помощью ПТУР. Ракета выпущенная из ПТРК (предположительно) «Фагот» попала в место расположения двигателя танка.
Боевая машина была атакована хуситским отрядом в тот момент, когда она находилась на одной из возвышенностей. Нужно подчеркнуть, что это уже второй танк, который подбит хуситами за последние 6-7 дней на территории Йемена.
Видео нанесения ракетного удара по танку Т-34-85 опубликовано в Твиттер-аккаунте Мохаммеда Мансура. Видеоролик доступен по ссылке.
Хуситы традиционно бурно реагируют после того, как происходит попадание боеприпаса в танк неприятеля.
Ранее хуситы с помощью различных вооружений, в том числе ручных противотанковых гранатомётов, с успехом поражали и куда более современные танки, включая «Абрамсы» ВС Саудовской Аравии.
Танк применялся в одной из операций вооружённых сил Йемена – той их части, которая лояльна президенту Хади. Хуситы атаковали «тридцатьчетвёрку» ВС Йемена с помощью ПТУР. Ракета выпущенная из ПТРК (предположительно) «Фагот» попала в место расположения двигателя танка.
Боевая машина была атакована хуситским отрядом в тот момент, когда она находилась на одной из возвышенностей. Нужно подчеркнуть, что это уже второй танк, который подбит хуситами за последние 6-7 дней на территории Йемена.
Видео нанесения ракетного удара по танку Т-34-85 опубликовано в Твиттер-аккаунте Мохаммеда Мансура. Видеоролик доступен по ссылке.
Хуситы традиционно бурно реагируют после того, как происходит попадание боеприпаса в танк неприятеля.
Ранее хуситы с помощью различных вооружений, в том числе ручных противотанковых гранатомётов, с успехом поражали и куда более современные танки, включая «Абрамсы» ВС Саудовской Аравии.
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