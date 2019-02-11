Другой ленд-лиз. Танк М4 «Шерман». Извечный соперник Т-34
Сегодня многие «эксперты» (в первую очередь иностранные), да и некоторые реальные эксперты называют средний танк «Шерман» лучшей боевой машиной Второй мировой войны, ставя ее впереди советской «тридцатьчетверки».
Это, конечно, вопрос вкуса, то есть абсолютно спорный. Спорить, какой танк был лучше, мы станем в следующий раз, сейчас же я скажу, что эти два танка точно стоили один другого и сопоставимы по боевой мощи и броневой защите. Но есть повод подумать.
Так же, как и собрат Т-34, М4 был основным средним танком американской армии в период Второй мировой войны. Свое название танк получил (как и все его соотечественники) в честь американского генерала Уильяма Шермана.
Это один из трех самых массовых танков в истории. Всего за три года (с 1942-го по 1945-й) американцы изготовили почти 50 тысяч (49 234) танков. Почетное третье место вслед на Т-34 и Т-55.
Понятно, что такое количество танков американцы использовали как положено – делились с союзниками. Особенно после Второй мировой войны. М4 стояли на вооружении армии Израиля во время войны за независимость и шестидневной войны. Во время индо-пакистанского конфликта 1965 года эти боевые машины использовались как Индией, так и Пакистаном.
Но вернемся к Великой Отечественной.
В рамках ленд-лиза СССР получил более 4 тысяч танков М4 «Шерман».
Нашим танкистам машина «зашла». Танк получил прозвище «эмча» (от обозначения М4) и любили ее. Главным достоинством М4 считался комфорт работы для экипажа. Удобство работы экипажей выгодно отличало М4 от Т-34, это автор смог оценить сам, побывав внутри обеих машин, пусть и в разное время. В Т-34 очень сложно перемещаться даже когда танк просто стоит. На ходу, в условиях боя – это что-то просто запредельное.
М4 обладал очень большим боевым отделением. Да, за счет высоты, но если даже сравнить с Т-34 (2743 мм у М4 против 2405 мм у Т-34), то не сильно критично.
Естественно, «Шерман» имел весьма высокий уровень изготовления. Чего тут говорить, танки делали вполне квалифицированные мужики в Детройте. Как и вся американская техника, М4 имел отличное приборное обеспечение и прекрасную радиостанцию.
В целом машина была конкурентоспособная применительно к условиям Восточного фронта. Потому и снискала уважение советских танкистов.
Но начал свой боевой путь «Шерман» в Северной Африке, добивая части Роммеля, только после испытаний боем в Африке М4 попал на Восточный фронт, затем была высадка союзников в Нормандии и боевые действия по всей Европе. Естественно, пришлось повоевать и на островах в Тихом океане.
По истории создания. Сама история создания М4 – это заодно и история создания американских танковых войск. Тут надо сказать, что к началу Второй Мировой войны американцы подошли не то что не имея танковых войск, у них даже в принципе не рассматривался вопрос постройки танков!
И это при наличии просто восхитительной (см статьи об автомобилях) автомобильной промышленности. А вот танки были не нужны. Считалось, что при ведении боевых действий танки противника будут уничтожаться огнем самоходных установок и полевой артиллерии.
Самоходные установки (о них рассказы впереди) у американцев вышли на славу.
А вот танки в США не рассматривались. Работы велись, более того, танки американского конструктора Кристи стали платформой для создания английского «Крузейдера» и советского БТ.
Но началась Вторая мировая война и тут до американцев дошло, что творят немцы своими танковыми соединениями. Действительно, то, что демонстрировал Вермахт в кампаниях 1939-1941 годов, впечатлило бы кого угодно.
Армия США на момент начала войны имела на вооружении всего несколько сотен легких танков типа М2, которые, мягко говоря, были теми еще чудовищами. И не шли ни в какое сравнение с танками европейских держав.
То, что сделали американцы, бросившись в гонку вооружений в 1939 году, можно назвать технологическим подвигом. Да, путь от М2 до М4 был непрост, полон проб и ошибок, главным из которых стал жуткий урод М3 «Ли». Об этом танке, который у нас справедливо назвали «братской могилой» мы тоже расскажем.
И вот, в 1942 году в серию пошел М4. Модификация танка со сварным корпусом получила обозначение М4, а с литым – М4А1.
Изначально танк планировали оснастить новым 76-мм орудием М3, но пушка к войне не успела, потому пришлось поставить 75-мм орудие от М3 «Ли».
Но существовали и варианты.
Например, «чистый» M4. Машина имела сварной корпус, карбюраторный двигатель и два варианта вооружения. Общее количество танков этой модификации – 8389 штук, 6748 из которых были вооружены M3, а еще 1641 – 105-мм гаубицей.
M4A1. Здесь был литой корпус и двигатель Continental R-975. Общее количество изготовленных машин – 9677 штук, 6281 из которых были вооружены пушкой M3, а 3396 танков получили новое 76-мм орудие M1.
M4A2. Интересная модификация, где в сварной корпус влепили силовую установку из двух дизельных двигателей General Motors 6046. Общее количество изготовленных машин этой модификации составляет 11 283 штук, из них 8 053 были вооружены пушкой M3, 3 230 машин получили орудие M1. В основном, кстати, эти танки достались нам.
M4A3. Сварной корпус и бензиновый двигатель Ford GAA. Общее количество 11 424 единиц, 5 015 из которых имели орудие M3, 3 039 штук (M4A3(105)) были вооружены 105-мм гаубицей, а 3 370 штук (M4A3(76)W) орудием M1.
M4A4. Сварной удлиненный корпус и силовая установка, состоящую из пяти (!!!) автомобильных бензиновых двигателей. Всего было выпущено 7 499 машин этой модификации. Все они имели на вооружении орудие M3 и отличались несколько другой формой башни, в кормовой нише была расположена радиостанция, а на левой стороне башни был люк для стрельбы из личного оружия.
Кроме обычных средних танков М4 существовали и специальные танки, созданные на базе этой машины. Например, Sherman Firefly — танки модификаций M4A1 и M4A4, вооруженные английским 17-фунтовым (76,2 мм) противотанковым орудием, или Sherman Jumbo – штурмовой танк, с усиленным бронированием и 75-мм пушкой М3.
Весьма интересными машинами были так называемые ракетные танки: Sherman Calliope и T40 Whizbang, оборудованные установками для пуска реактивных снарядов.
На базе «Шермана» были созданы машины для разминирования (Sherman Crab), инженерные (M4 Dozer) и огнеметные танки.
Конструктивно танк «Шерман» выполнен по схеме, более характерной для немецкого танкостроения тех лет: его трансмиссия и отделение управления размещены в передней части корпуса, а моторный отсек – в задней. Между ними расположено боевое отделение.
Конструкторам пришлось здорово поработать мозгами, размещая в корпусе карданный вал, который шел от двигателя в корме к коробке передач в передней части танка. Из-за этого пришлось разметить двигатель под углом, почти вертикально, что несколько увеличило высоту танка.
В передней части корпуса располагалось отделение управления, в котором за трансмиссией размещались места механика-водителя и его помощника/пулеметчика.
За отделением управления находилось боевое отделение. В нем располагались командир машины, наводчик и заряжающий. Там же размещался боекомплект орудия, огнетушители и аккумуляторы. В башне было размещено орудие, прицельные приспособления, спаренный пулемет и радиостанция.
В задней части танка располагалось моторное отделение, которое было отделено от боевого специальной перегородкой.
«Шерман» имел литую башню с небольшой кормовой нишей, толщина ее лобовой брони составляла 76 мм, борта и корма имели броню в 51 мм, а маска орудия имела бронирование в 89 мм.
На крыше башни располагался двустворчатый командирский люк, который использовался для эвакуации всех членов экипажа, находящихся в боевом отделении. Люк достаточно большой и при необходимости действительно, три человека могли весьма оперативно покинуть машину.
На более поздних сериях машины к нему был добавлен еще один люк для заряжающего.
Первоначально основной боезапас танка находился в надгусеничных полках, которые снаружи имели дополнительное бронирование. Однако 88-мм немецкие зенитки прошивали полки и боекомплект детонировал. И с 1944 года его перенесли на пол боевого отделения, и была использована так называемая «мокрая боеукладка»: снаряды заливались водой с добавлением этиленгликоля.
Ходовая часть танка состояла из шести одинарных опорных катков на каждый из бортов, они были объединены попарно в три тележки, каждая из которых была подвешена на двух пружинах. Кроме того, на каждом борту было по три поддерживающих катка, ведущее переднее колесо и направляющие колеса.
Как воевали «Шерманы».
Первые танки стали поступать в войска в середине 1942 года, но американским танкистам так и не удалось освоить новую технику. Взвыл Черчилль, потому что в Африке Роммель регулярно отоваривал англичан. Потому первые партии «Шерманов» пошли именно англичанам в Африку.
Так что боевое крещение «Шерманы» приняли в Египте, куда были переброшены силой грозною аж в 318 штук и почти сразу пошли в бой.
Роммель не оценил, поскольку М4 был не по зубам основной массе немецких танков. А «Ахт-комма-ахт» на всех участках не могли присутствовать. И, реально можно сказать, что в победу при Эль-Аламейне «Шерманы» внесли весьма большой вклад.
Американские танкисты на «Шерманах» впервые вступили в бой во время высадки в Тунисе. Из-за отсутствия боевого опыта в первых боях было потеряно много машин, однако научившись, американцы смогли весьма эффективно использовать свои М4. Историки отмечают великолепную приспособленность «Шерманов» именно для использования в пустыне.
Эйфория закончилась в феврале 1943 года, когда «Шерман» впервые встретился с «Тигром». Сразу стало понятно, что «Шерман» «Тигру» на один клык.
Но деваться было совершенно некуда, поэтому М4 принимали участие в войне в качестве основного танка армии США.
А вот в Нормандии «Шерманам» пришлось еще хуже. Немцы активно использовали против «Шерманов» «Пантеры», против которых у М4 было еще меньше шансов. Пересеченная местность Западной Европы не давала «Шерманам» продемонстрировать свои лучшие качества: скорость и маневренность.
«Шерманы» горели, но продолжали делать свое дело. Вариантов не было. За девять месяцев боев после высадки только 3-я танковая дивизия США потеряла 1 348 машин. Справедливости ради отметим, что очень большие потери были от «фаустпатронов».
Как обстояло дело на Восточном фронте.
Первые М4 прибыли в Советский Союз в ноябре 1942 года, стратегически очень своевременно. Нам в основном поставляли дизельную модификацию М4А2. Почему дизель – все просто. Американские двигатели не слишком хорошо переваривали наш отечественный бензин, а поставок американского топлива едва хватало для самолетов.
«Шерманы» воевали повсюду, от севера до Кавказа. Но, так как пик поставок пришелся на 1944 год, то основное применение М4 пришлось как раз на сражения второй половины войны. Наиболее массово «Шерманы» использовались во время операции «Багратион».
Наши танкисты любили «Шермана». Он разительно отличался от предшественника, М3 «Ли» настолько, что казался просто шедевром.
Несомненным плюсом «Шерманов» были хорошие прицелы и мощная радиостанция. Уровень бронирования и вооружение были на достаточно высоком уровне для среднего танка Второй Мировой войны.
Отдельно стоит отметить, что орудие американского танка имело стабилизацию, что изрядно повышало точность стрельбы во время движения.
Но были и минусы. Танк, прекрасно зарекомендовавший себя в Африке, в условиях русской грязищи и последующей за ней зимы был не очень. Такова была конструкция гусениц, которые не были рассчитаны на применение в таких условиях.
Слабое сцепление с грунтом плюс весьма мощный двигатель в результате часто давали пробуксовку. К недостаткам «Шермана» я бы отнес не высокий силуэт, на который указывают многие эксперты, 30 сантиметров – не бог весть что. А вот то, что даже на фото видно, «Шерман» был высоким и узким. Если к этому добавить не очень удачные гусеницы, все в совокупности часто приводило к опрокидыванию машины.
Еще одним важным преимуществом М4 была его надежность, обусловлено высоким качеством сборки. Учитывая, что до 1939 года промышленность США вообще про танки не думала, стоит признать, что создание такого танка, как М4«Шерман» в столь короткие сроки – это огромное достижение американцев, достойное уважения.
ТТХ М4А2 «Шерман»
Боевая масса, т: 30,3
Экипаж, чел: 5
Количество выпущенных, шт: 49 234
Размеры:
Длина корпуса, мм: 5893
Ширина, мм: 2616
Высота, мм: 2743
Клиренс, мм: 432
Бронирование
Тип брони: стальная гомогенная
Лоб корпуса, мм: 51
Борт корпуса, мм: 38
Корма корпуса, мм: 38
Днище, мм: 13-25
Лоб башни, мм: 76
Маска орудия, мм: 89
Башня, мм: 51
Вооружение
Тип пушки: нарезная, 75-мм M3 (у М4), 76-мм М1 (у М4(76)), 105-мм М4 (у М4(105)
Боекомплект: 97
Пулемёты: 1 × 12,7-мм M2HB, 2 × 7,62-мм M1919A4
Подвижность
Тип двигателя радиальный девяти цилиндровый карбюраторный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л. с: 400 (395 европейских л. с.)
Скорость по шоссе, км/ч: 48
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 40
Запас хода по шоссе, км: 190
Преодолеваемая стенка, м: 0,6
Преодолеваемый ров, м: 2,25
Преодолеваемый брод, м: 1,0
М4 "Шерман" на фото находится в экспозиции музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма.
Это, конечно, вопрос вкуса, то есть абсолютно спорный. Спорить, какой танк был лучше, мы станем в следующий раз, сейчас же я скажу, что эти два танка точно стоили один другого и сопоставимы по боевой мощи и броневой защите. Но есть повод подумать.
Так же, как и собрат Т-34, М4 был основным средним танком американской армии в период Второй мировой войны. Свое название танк получил (как и все его соотечественники) в честь американского генерала Уильяма Шермана.
Это один из трех самых массовых танков в истории. Всего за три года (с 1942-го по 1945-й) американцы изготовили почти 50 тысяч (49 234) танков. Почетное третье место вслед на Т-34 и Т-55.
Понятно, что такое количество танков американцы использовали как положено – делились с союзниками. Особенно после Второй мировой войны. М4 стояли на вооружении армии Израиля во время войны за независимость и шестидневной войны. Во время индо-пакистанского конфликта 1965 года эти боевые машины использовались как Индией, так и Пакистаном.
Но вернемся к Великой Отечественной.
В рамках ленд-лиза СССР получил более 4 тысяч танков М4 «Шерман».
Нашим танкистам машина «зашла». Танк получил прозвище «эмча» (от обозначения М4) и любили ее. Главным достоинством М4 считался комфорт работы для экипажа. Удобство работы экипажей выгодно отличало М4 от Т-34, это автор смог оценить сам, побывав внутри обеих машин, пусть и в разное время. В Т-34 очень сложно перемещаться даже когда танк просто стоит. На ходу, в условиях боя – это что-то просто запредельное.
М4 обладал очень большим боевым отделением. Да, за счет высоты, но если даже сравнить с Т-34 (2743 мм у М4 против 2405 мм у Т-34), то не сильно критично.
Естественно, «Шерман» имел весьма высокий уровень изготовления. Чего тут говорить, танки делали вполне квалифицированные мужики в Детройте. Как и вся американская техника, М4 имел отличное приборное обеспечение и прекрасную радиостанцию.
В целом машина была конкурентоспособная применительно к условиям Восточного фронта. Потому и снискала уважение советских танкистов.
Но начал свой боевой путь «Шерман» в Северной Африке, добивая части Роммеля, только после испытаний боем в Африке М4 попал на Восточный фронт, затем была высадка союзников в Нормандии и боевые действия по всей Европе. Естественно, пришлось повоевать и на островах в Тихом океане.
По истории создания. Сама история создания М4 – это заодно и история создания американских танковых войск. Тут надо сказать, что к началу Второй Мировой войны американцы подошли не то что не имея танковых войск, у них даже в принципе не рассматривался вопрос постройки танков!
И это при наличии просто восхитительной (см статьи об автомобилях) автомобильной промышленности. А вот танки были не нужны. Считалось, что при ведении боевых действий танки противника будут уничтожаться огнем самоходных установок и полевой артиллерии.
Самоходные установки (о них рассказы впереди) у американцев вышли на славу.
А вот танки в США не рассматривались. Работы велись, более того, танки американского конструктора Кристи стали платформой для создания английского «Крузейдера» и советского БТ.
Но началась Вторая мировая война и тут до американцев дошло, что творят немцы своими танковыми соединениями. Действительно, то, что демонстрировал Вермахт в кампаниях 1939-1941 годов, впечатлило бы кого угодно.
Армия США на момент начала войны имела на вооружении всего несколько сотен легких танков типа М2, которые, мягко говоря, были теми еще чудовищами. И не шли ни в какое сравнение с танками европейских держав.
То, что сделали американцы, бросившись в гонку вооружений в 1939 году, можно назвать технологическим подвигом. Да, путь от М2 до М4 был непрост, полон проб и ошибок, главным из которых стал жуткий урод М3 «Ли». Об этом танке, который у нас справедливо назвали «братской могилой» мы тоже расскажем.
И вот, в 1942 году в серию пошел М4. Модификация танка со сварным корпусом получила обозначение М4, а с литым – М4А1.
Изначально танк планировали оснастить новым 76-мм орудием М3, но пушка к войне не успела, потому пришлось поставить 75-мм орудие от М3 «Ли».
Но существовали и варианты.
Например, «чистый» M4. Машина имела сварной корпус, карбюраторный двигатель и два варианта вооружения. Общее количество танков этой модификации – 8389 штук, 6748 из которых были вооружены M3, а еще 1641 – 105-мм гаубицей.
M4A1. Здесь был литой корпус и двигатель Continental R-975. Общее количество изготовленных машин – 9677 штук, 6281 из которых были вооружены пушкой M3, а 3396 танков получили новое 76-мм орудие M1.
M4A2. Интересная модификация, где в сварной корпус влепили силовую установку из двух дизельных двигателей General Motors 6046. Общее количество изготовленных машин этой модификации составляет 11 283 штук, из них 8 053 были вооружены пушкой M3, 3 230 машин получили орудие M1. В основном, кстати, эти танки достались нам.
M4A3. Сварной корпус и бензиновый двигатель Ford GAA. Общее количество 11 424 единиц, 5 015 из которых имели орудие M3, 3 039 штук (M4A3(105)) были вооружены 105-мм гаубицей, а 3 370 штук (M4A3(76)W) орудием M1.
M4A4. Сварной удлиненный корпус и силовая установка, состоящую из пяти (!!!) автомобильных бензиновых двигателей. Всего было выпущено 7 499 машин этой модификации. Все они имели на вооружении орудие M3 и отличались несколько другой формой башни, в кормовой нише была расположена радиостанция, а на левой стороне башни был люк для стрельбы из личного оружия.
Кроме обычных средних танков М4 существовали и специальные танки, созданные на базе этой машины. Например, Sherman Firefly — танки модификаций M4A1 и M4A4, вооруженные английским 17-фунтовым (76,2 мм) противотанковым орудием, или Sherman Jumbo – штурмовой танк, с усиленным бронированием и 75-мм пушкой М3.
Весьма интересными машинами были так называемые ракетные танки: Sherman Calliope и T40 Whizbang, оборудованные установками для пуска реактивных снарядов.
На базе «Шермана» были созданы машины для разминирования (Sherman Crab), инженерные (M4 Dozer) и огнеметные танки.
Конструктивно танк «Шерман» выполнен по схеме, более характерной для немецкого танкостроения тех лет: его трансмиссия и отделение управления размещены в передней части корпуса, а моторный отсек – в задней. Между ними расположено боевое отделение.
Конструкторам пришлось здорово поработать мозгами, размещая в корпусе карданный вал, который шел от двигателя в корме к коробке передач в передней части танка. Из-за этого пришлось разметить двигатель под углом, почти вертикально, что несколько увеличило высоту танка.
В передней части корпуса располагалось отделение управления, в котором за трансмиссией размещались места механика-водителя и его помощника/пулеметчика.
За отделением управления находилось боевое отделение. В нем располагались командир машины, наводчик и заряжающий. Там же размещался боекомплект орудия, огнетушители и аккумуляторы. В башне было размещено орудие, прицельные приспособления, спаренный пулемет и радиостанция.
В задней части танка располагалось моторное отделение, которое было отделено от боевого специальной перегородкой.
«Шерман» имел литую башню с небольшой кормовой нишей, толщина ее лобовой брони составляла 76 мм, борта и корма имели броню в 51 мм, а маска орудия имела бронирование в 89 мм.
На крыше башни располагался двустворчатый командирский люк, который использовался для эвакуации всех членов экипажа, находящихся в боевом отделении. Люк достаточно большой и при необходимости действительно, три человека могли весьма оперативно покинуть машину.
На более поздних сериях машины к нему был добавлен еще один люк для заряжающего.
Первоначально основной боезапас танка находился в надгусеничных полках, которые снаружи имели дополнительное бронирование. Однако 88-мм немецкие зенитки прошивали полки и боекомплект детонировал. И с 1944 года его перенесли на пол боевого отделения, и была использована так называемая «мокрая боеукладка»: снаряды заливались водой с добавлением этиленгликоля.
Ходовая часть танка состояла из шести одинарных опорных катков на каждый из бортов, они были объединены попарно в три тележки, каждая из которых была подвешена на двух пружинах. Кроме того, на каждом борту было по три поддерживающих катка, ведущее переднее колесо и направляющие колеса.
Как воевали «Шерманы».
Первые танки стали поступать в войска в середине 1942 года, но американским танкистам так и не удалось освоить новую технику. Взвыл Черчилль, потому что в Африке Роммель регулярно отоваривал англичан. Потому первые партии «Шерманов» пошли именно англичанам в Африку.
Так что боевое крещение «Шерманы» приняли в Египте, куда были переброшены силой грозною аж в 318 штук и почти сразу пошли в бой.
Роммель не оценил, поскольку М4 был не по зубам основной массе немецких танков. А «Ахт-комма-ахт» на всех участках не могли присутствовать. И, реально можно сказать, что в победу при Эль-Аламейне «Шерманы» внесли весьма большой вклад.
Американские танкисты на «Шерманах» впервые вступили в бой во время высадки в Тунисе. Из-за отсутствия боевого опыта в первых боях было потеряно много машин, однако научившись, американцы смогли весьма эффективно использовать свои М4. Историки отмечают великолепную приспособленность «Шерманов» именно для использования в пустыне.
Эйфория закончилась в феврале 1943 года, когда «Шерман» впервые встретился с «Тигром». Сразу стало понятно, что «Шерман» «Тигру» на один клык.
Но деваться было совершенно некуда, поэтому М4 принимали участие в войне в качестве основного танка армии США.
А вот в Нормандии «Шерманам» пришлось еще хуже. Немцы активно использовали против «Шерманов» «Пантеры», против которых у М4 было еще меньше шансов. Пересеченная местность Западной Европы не давала «Шерманам» продемонстрировать свои лучшие качества: скорость и маневренность.
«Шерманы» горели, но продолжали делать свое дело. Вариантов не было. За девять месяцев боев после высадки только 3-я танковая дивизия США потеряла 1 348 машин. Справедливости ради отметим, что очень большие потери были от «фаустпатронов».
Как обстояло дело на Восточном фронте.
Первые М4 прибыли в Советский Союз в ноябре 1942 года, стратегически очень своевременно. Нам в основном поставляли дизельную модификацию М4А2. Почему дизель – все просто. Американские двигатели не слишком хорошо переваривали наш отечественный бензин, а поставок американского топлива едва хватало для самолетов.
«Шерманы» воевали повсюду, от севера до Кавказа. Но, так как пик поставок пришелся на 1944 год, то основное применение М4 пришлось как раз на сражения второй половины войны. Наиболее массово «Шерманы» использовались во время операции «Багратион».
Наши танкисты любили «Шермана». Он разительно отличался от предшественника, М3 «Ли» настолько, что казался просто шедевром.
Несомненным плюсом «Шерманов» были хорошие прицелы и мощная радиостанция. Уровень бронирования и вооружение были на достаточно высоком уровне для среднего танка Второй Мировой войны.
Отдельно стоит отметить, что орудие американского танка имело стабилизацию, что изрядно повышало точность стрельбы во время движения.
Но были и минусы. Танк, прекрасно зарекомендовавший себя в Африке, в условиях русской грязищи и последующей за ней зимы был не очень. Такова была конструкция гусениц, которые не были рассчитаны на применение в таких условиях.
Слабое сцепление с грунтом плюс весьма мощный двигатель в результате часто давали пробуксовку. К недостаткам «Шермана» я бы отнес не высокий силуэт, на который указывают многие эксперты, 30 сантиметров – не бог весть что. А вот то, что даже на фото видно, «Шерман» был высоким и узким. Если к этому добавить не очень удачные гусеницы, все в совокупности часто приводило к опрокидыванию машины.
Еще одним важным преимуществом М4 была его надежность, обусловлено высоким качеством сборки. Учитывая, что до 1939 года промышленность США вообще про танки не думала, стоит признать, что создание такого танка, как М4«Шерман» в столь короткие сроки – это огромное достижение американцев, достойное уважения.
ТТХ М4А2 «Шерман»
Боевая масса, т: 30,3
Экипаж, чел: 5
Количество выпущенных, шт: 49 234
Размеры:
Длина корпуса, мм: 5893
Ширина, мм: 2616
Высота, мм: 2743
Клиренс, мм: 432
Бронирование
Тип брони: стальная гомогенная
Лоб корпуса, мм: 51
Борт корпуса, мм: 38
Корма корпуса, мм: 38
Днище, мм: 13-25
Лоб башни, мм: 76
Маска орудия, мм: 89
Башня, мм: 51
Вооружение
Тип пушки: нарезная, 75-мм M3 (у М4), 76-мм М1 (у М4(76)), 105-мм М4 (у М4(105)
Боекомплект: 97
Пулемёты: 1 × 12,7-мм M2HB, 2 × 7,62-мм M1919A4
Подвижность
Тип двигателя радиальный девяти цилиндровый карбюраторный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л. с: 400 (395 европейских л. с.)
Скорость по шоссе, км/ч: 48
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 40
Запас хода по шоссе, км: 190
Преодолеваемая стенка, м: 0,6
Преодолеваемый ров, м: 2,25
Преодолеваемый брод, м: 1,0
М4 "Шерман" на фото находится в экспозиции музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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