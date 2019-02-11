Индо-Европейский телеграф: восьмое чудо света
Не зря Индо-Европейскую трансконтинентальную телеграфную линию, соединяющую Европу с Азией и проложенную из Лондона в Индию, назвали восьмым чудом света. Даже на сегодняшний день тот грандиозный проект по прокладке телеграфного кабеля прямого сообщения протяженностью в 11 000 километров вызывает восхищение.
В конце XIX века Британская империя, пользуясь достижениями научно-технического прогресса, задалась целью обеспечить связь со всеми своими далёкими колониальными владениями. Самым масштабным оказался маршрут, проходящий из Британии в Индию через Лондон, Берлин, Киев, Одессу, Керчь, Екатеринодар, Тифлис, Тегеран, Карачи, Калькутту. Частично телеграфная линия прошла через Крым и Краснодарский край.
После завершения Крымской войны британцам удалось вытребовать у царского правительства России право строительства телеграфной линии через Крым и Кавказ, которая соединит крупнейшую британскую колонию — Индию с метрополией. К работам не территории России приступили в 1868 году.
Следует отметить, что в то время ещё не существовало мощных аппаратов, способных передавать сообщения по кабелю на 11 000 км. У популярных тогда аппаратов Морзе и печатающих аппаратов Хьюза не хватило мощности даже для линии связи Лондона с Тегераном на расстоянии 6 000 км.
И вот за дело взялось немецкое телеграфное предприятие «Siemens & Halske», предложив правительству Великобритании свои услуги вместе с новым особенным телеграфным аппаратом, с возможностью записи и контроля передаваемых телеграмм.
Работы одновременно проводились на территориях всех стран-участников проекта. К началу работ в России также начали тянуть линию из Тифлиса до границы с Персией (современный Иран), тем самым подготавливая её для присоединения юго-восточной части к европейской. Торжественное открытие Индо-Европейской линии произошло 12 апреля 1870 года, когда из Лондона в Калькутту был передан текст государственного гимна "Боже, храни королеву" вместе с табелем зарплаты телеграфистам. При этом скорость переданного сообщения была просто фантастической для того времени — 28 минут.
Братья Вернер и Карл Сименс долго спорили по поводу того, как прокладывать линию вдоль Черноморского побережья — на воздушных опорах или под водой в море. В итоге из-за сложного рельефа местности и высокой сейсмичности района на участке от Джубги до Сочи телеграфный кабель проложили по дну моря. Но спустя несколько месяцев, в результате случившегося у морского побережья землетрясения, этот кабель был поврежден на многих участках. Так многокилометровый трёхжильный кабель безвозвратно канул в глубине Черного моря, нанеся значительный ущерб бюджету предприятия «Siemens & Halske». Возникла угроза срыва сроков сдачи проекта, когда пришлось срочно возвращаться к первоначальному плану сухопутного маршрута, прокладывая линию на опорах вдоль берега. Для срочного переноса линии потребовалось привезти дополнительное количество рабочих из Германии. Братья Сименс тут же подняли рабочим зарплату, а композиторам Ганске и Волхаберу выплатили огромный гонорар за создание патриотического "Марша телеграфистов". Скоро в Австро-Венгрии повсюду стали распевать этот марш, и в свете стало модно общаться на азбуке Морзе. А в кавказские порты стали прибывать корабли с немецкими рабочими и грузом опор.
Управление Индо-Европейского телеграфа располагалось в Симферополе и Сухуми, а контрольные станции (КС) на косе Чушка, в Темрюке, Славянске, Екатеринодаре, Шабановской, Джубге, Туапсе и Сочи. Английский контролер на своей КС отвечал за своевременную передачу депеш и контролировал исправность линии на своем участке. Для проведения ремонтных работ и обеспечения охраны нанимали монтёров и местное население. Следует отметить, что воздушная линия в своем составе имела три медных провода, подвешенных через изоляторы на стальных и чугунных столбах. Два провода использовались Британией, а третий был проложен для нужд России. Так через Кавказский участок телеграфа была установлена связь между городами Закавказья и всей Россией.
Интересен тот факт, что даже земля в трёх метрах вокруг каждого телеграфного столба считалась британской собственностью. По указанию революционного правительства телеграфную линию национализировали в 1917 году. А в 1922 году, после подписания соглашения с Великобританией о совместной эксплуатации, телеграф исправно продолжил свою работу до 1931 года. После Великой Отечественной войны, когда проводилась замена телеграфных столбов, чугунные опоры Сименс сдали в металлолом или использовали по прочей хозяйственной надобности.
Информация о том, что в Краснодарском крае и Крыму могут находиться раритетные останки легендарного Индо-Европейский телеграфа, собрала много сторонников по обе стороны Керченского пролива. Так, кубанскими поисковиками-энтузиастами во время выезда в Шабановское был найден частный виноградник, столбиками для опоры в котором послужили опоры с надписью «Siemens Bros London». Это настоящая глухомань. По рассказам самих жителей Шабановской, даже электричество к ним провели только в конце 80-х. А до того население регулярно пользовалось керосиновыми лампами.
Две опоры обнаружили в Новомихайловском, причем одна опора так и простояла во дворе, в котором раньше жил линейный обходчик. А в городе Темрюк, на улице Володарского, в конце 19 века находилась станция Индо-Европейского телеграфа. Остались и само здание с кирпичным забором и круглая арка над воротами. Чугунный столб с надписью «Siemens Brothers No8» был обнаружен энтузиастами в станице Северская (Краснодарский край). В районе горного перевала в Туапсинском районе была найдена шестиметровая опора с клеймом «Siemens Brothers», весьма неплохо сохранившаяся, так что на ней остались целыми даже изоляторы из фарфора.
Ещё примечательно, что крымскими энтузиастами в Керчи также были найдены опоры и подводный кабель. Телеграфная линия входила в Крым через Перекоп, шла в Симферополь и в направлении Керченской переправы дальше на Тамань по дну моря. Одну опору обнаружили в Керчи, другую в Симферополе вблизи автостанции.
Александру Попову удалось обнаружить оставшуюся в земле часть подводного кабеля. Он ещё в раннем детстве слышал о загадочном кабеле «с золотыми жилами», идущем через Керченский пролив в Индию. Ему удалось найти и этот кабель, и дом, где находилась приемная станция. Правда, жилы в кабеле оказались медные, что ничуть не остудило пыл поисковиков. Их главный трофей – кусок 140-летнего кабеля отличного качества, только сверху имел следы ржавчины.
Примечательно, что через Индо-Европейский телеграф передавались сообщения из Америки в Австралию. В то время ещё не был проложен подводный кабель от Америки до Австралии, и телеграммы передавались в Лондон, далее в Бомбей, а из Бомбея – в Японию и Австралию.
Согласно обнаруженным в Тбилисском архиве данным, в 1880 году по Индо-Европейскому телеграфу передали 42 719 сообщений. Эта связь оказала глобальное влияние на экономику и политику для многих стран мира, как и всё дальнейшее развитие мировой телеграфной системы.
К 100-летию Индо-Европейской телеграфной линии в Индии была выпущена марка:
В конце XIX века Британская империя, пользуясь достижениями научно-технического прогресса, задалась целью обеспечить связь со всеми своими далёкими колониальными владениями. Самым масштабным оказался маршрут, проходящий из Британии в Индию через Лондон, Берлин, Киев, Одессу, Керчь, Екатеринодар, Тифлис, Тегеран, Карачи, Калькутту. Частично телеграфная линия прошла через Крым и Краснодарский край.
После завершения Крымской войны британцам удалось вытребовать у царского правительства России право строительства телеграфной линии через Крым и Кавказ, которая соединит крупнейшую британскую колонию — Индию с метрополией. К работам не территории России приступили в 1868 году.
Следует отметить, что в то время ещё не существовало мощных аппаратов, способных передавать сообщения по кабелю на 11 000 км. У популярных тогда аппаратов Морзе и печатающих аппаратов Хьюза не хватило мощности даже для линии связи Лондона с Тегераном на расстоянии 6 000 км.
И вот за дело взялось немецкое телеграфное предприятие «Siemens & Halske», предложив правительству Великобритании свои услуги вместе с новым особенным телеграфным аппаратом, с возможностью записи и контроля передаваемых телеграмм.
Работы одновременно проводились на территориях всех стран-участников проекта. К началу работ в России также начали тянуть линию из Тифлиса до границы с Персией (современный Иран), тем самым подготавливая её для присоединения юго-восточной части к европейской. Торжественное открытие Индо-Европейской линии произошло 12 апреля 1870 года, когда из Лондона в Калькутту был передан текст государственного гимна "Боже, храни королеву" вместе с табелем зарплаты телеграфистам. При этом скорость переданного сообщения была просто фантастической для того времени — 28 минут.
Установка телеграфных опор в горах Кавказа
Братья Вернер и Карл Сименс долго спорили по поводу того, как прокладывать линию вдоль Черноморского побережья — на воздушных опорах или под водой в море. В итоге из-за сложного рельефа местности и высокой сейсмичности района на участке от Джубги до Сочи телеграфный кабель проложили по дну моря. Но спустя несколько месяцев, в результате случившегося у морского побережья землетрясения, этот кабель был поврежден на многих участках. Так многокилометровый трёхжильный кабель безвозвратно канул в глубине Черного моря, нанеся значительный ущерб бюджету предприятия «Siemens & Halske». Возникла угроза срыва сроков сдачи проекта, когда пришлось срочно возвращаться к первоначальному плану сухопутного маршрута, прокладывая линию на опорах вдоль берега. Для срочного переноса линии потребовалось привезти дополнительное количество рабочих из Германии. Братья Сименс тут же подняли рабочим зарплату, а композиторам Ганске и Волхаберу выплатили огромный гонорар за создание патриотического "Марша телеграфистов". Скоро в Австро-Венгрии повсюду стали распевать этот марш, и в свете стало модно общаться на азбуке Морзе. А в кавказские порты стали прибывать корабли с немецкими рабочими и грузом опор.
Прокладка кабеля по морскому дну Черного моря (выход на берег)
Управление Индо-Европейского телеграфа располагалось в Симферополе и Сухуми, а контрольные станции (КС) на косе Чушка, в Темрюке, Славянске, Екатеринодаре, Шабановской, Джубге, Туапсе и Сочи. Английский контролер на своей КС отвечал за своевременную передачу депеш и контролировал исправность линии на своем участке. Для проведения ремонтных работ и обеспечения охраны нанимали монтёров и местное население. Следует отметить, что воздушная линия в своем составе имела три медных провода, подвешенных через изоляторы на стальных и чугунных столбах. Два провода использовались Британией, а третий был проложен для нужд России. Так через Кавказский участок телеграфа была установлена связь между городами Закавказья и всей Россией.
Интересен тот факт, что даже земля в трёх метрах вокруг каждого телеграфного столба считалась британской собственностью. По указанию революционного правительства телеграфную линию национализировали в 1917 году. А в 1922 году, после подписания соглашения с Великобританией о совместной эксплуатации, телеграф исправно продолжил свою работу до 1931 года. После Великой Отечественной войны, когда проводилась замена телеграфных столбов, чугунные опоры Сименс сдали в металлолом или использовали по прочей хозяйственной надобности.
Информация о том, что в Краснодарском крае и Крыму могут находиться раритетные останки легендарного Индо-Европейский телеграфа, собрала много сторонников по обе стороны Керченского пролива. Так, кубанскими поисковиками-энтузиастами во время выезда в Шабановское был найден частный виноградник, столбиками для опоры в котором послужили опоры с надписью «Siemens Bros London». Это настоящая глухомань. По рассказам самих жителей Шабановской, даже электричество к ним провели только в конце 80-х. А до того население регулярно пользовалось керосиновыми лампами.
Две опоры обнаружили в Новомихайловском, причем одна опора так и простояла во дворе, в котором раньше жил линейный обходчик. А в городе Темрюк, на улице Володарского, в конце 19 века находилась станция Индо-Европейского телеграфа. Остались и само здание с кирпичным забором и круглая арка над воротами. Чугунный столб с надписью «Siemens Brothers No8» был обнаружен энтузиастами в станице Северская (Краснодарский край). В районе горного перевала в Туапсинском районе была найдена шестиметровая опора с клеймом «Siemens Brothers», весьма неплохо сохранившаяся, так что на ней остались целыми даже изоляторы из фарфора.
Ещё примечательно, что крымскими энтузиастами в Керчи также были найдены опоры и подводный кабель. Телеграфная линия входила в Крым через Перекоп, шла в Симферополь и в направлении Керченской переправы дальше на Тамань по дну моря. Одну опору обнаружили в Керчи, другую в Симферополе вблизи автостанции.
Александру Попову удалось обнаружить оставшуюся в земле часть подводного кабеля. Он ещё в раннем детстве слышал о загадочном кабеле «с золотыми жилами», идущем через Керченский пролив в Индию. Ему удалось найти и этот кабель, и дом, где находилась приемная станция. Правда, жилы в кабеле оказались медные, что ничуть не остудило пыл поисковиков. Их главный трофей – кусок 140-летнего кабеля отличного качества, только сверху имел следы ржавчины.
Примечательно, что через Индо-Европейский телеграф передавались сообщения из Америки в Австралию. В то время ещё не был проложен подводный кабель от Америки до Австралии, и телеграммы передавались в Лондон, далее в Бомбей, а из Бомбея – в Японию и Австралию.
Согласно обнаруженным в Тбилисском архиве данным, в 1880 году по Индо-Европейскому телеграфу передали 42 719 сообщений. Эта связь оказала глобальное влияние на экономику и политику для многих стран мира, как и всё дальнейшее развитие мировой телеграфной системы.
К 100-летию Индо-Европейской телеграфной линии в Индии была выпущена марка:
Индотелеграф Indotelegraph, или Индо-Европейский телеграф (Indo-European telegraph)
Индотелеграф
Индотелеграф
- Автор:
- Кантемиров Виктор
- Использованы фотографии:
- forums.kuban.ru, kikot.ru, ru.wikipedia.org, ktelegraf.com.ru, iskatelklada.tuapse.ru
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