Странности и загадки русского оружия
За последние годы российская оборонка сумела не раз и не два удивить как наших «условных противников», так и собственных сограждан. Причем речь зачастую идет даже не о развитии давно существовавших и отработанных видов оружия, а о создании чего-то совершенного нового, как принято говорить, «не имеющего аналогов в мире». Понятно, что это часто оспаривается как иностранными экспертами, так и нашими собственными: кто-то говорит, что эта новинка американцам в принципе не нужна, поэтому они и не пытались сделать что-то подобное, ну а кто-то по привычке рассказывает про полимеры, которые якобы мы ещё в перестроечные годы смыли в унитаз.
Наверное, мы не будем врываться в этот спор иностранных русофобов с внутренними – пусть уж они без нас. Нас интересует немного другое: а не кажется ли вам, уважаемые читатели, что за радостной шумихой по поводу очередного образца современного оружия кто-то умело прячет разного рода странности и загадки? Не понимаете, о чем я? Ну ладно, вот вам несколько примеров…
Если посмотреть на крылатую ракету «неограниченной дальности» «Буревестник», то внешне все выглядит вполне корректно: ядерная энергетическая установка, которая впервые в мире применена на подобном типе вооружения, на взгляд обывателя, вполне отвечает на все возможные вопросы относительно дальности и т.д. Тем более что ядерная отрасль у нас развита хорошо, и очередной прорыв в ней ни у кого не вызывает никаких сомнений.
Но я напомню вам, уважаемые читатели, что в советское время для нужд военных разрабатывались космические ядерные реакторы. Они даже запускались в космос и сравнительно успешно функционировали там, обеспечивая энергией разведывательные спутники разных типов. Есть лишь одна загвоздка: они весили около тонны и выдавали мощность менее киловатта. Для сравнения: хороший чайник потребляет уже два киловатта. То есть погреть чаю от того реактора у нас бы сейчас не получилось.
Понятно, что технологии ушли далеко вперед. Но понятно и то, что законы физики с тех пор остались более-менее теми же самыми. Если перспективные исследования в этой области предполагали создание космических реакторов общей тепловой мощностью до 100 киловатт и примерно до десяти киловатт электричества на выходе, можем ли мы предположить, что подобный реактор является «сердцем» новой крылатой ракеты? Крайне сомнительно: это где-то около пятнадцати лошадиных сил получается? Кто-то верит, что крылатая ракета отправится в кругосветный полет с двигателем в 15 лошадиных сил?
Вот и я сомневаюсь…
Добавьте к этому практически полное отсутствие радиационной защиты, иначе разработчики ни за что не смогли бы уложиться в необходимый вес установки (напомню, у нас это было около тонны). Что, мы и на крылатой ракете «Буревестник» обойдемся без неё? Только ведь она не в безвоздушном пространстве летает – её надо хранить на земле, обслуживать. Рассчитываем на прапорщиков в свинцовых трусах? Или каждый арсенал у нас оснащен роботами-манипуляторами, способными проводить работу с безумно фонящими реакторами?
И это, поверьте, ещё не все вопросы к данному типу вооружений. Можно прямо сказать, что заявленный способ обеспечения ракеты энергией является настоящей фантастикой, и если это правда, то наших ученых и конструкторов нужно десятками, а то и сотнями награждать каким-нибудь аналогом Нобелевской премии (которого, увы, в принципе нет).
Но это ещё далеко не все. Вот подводный комплекс «судного дня» «Посейдон» ни у кого никаких вопросов не вызывает? Нет? А они, между тем, есть…
Собственно, вопрос только один, но весьма серьёзный – связь. Нет, все было бы нормально, если бы предполагалось, что «Посейдон» движется по заранее намеченному маршруту к какой-то стационарной цели. Тогда вполне хватило бы обычной инерционной навигационной системы и периодических всплывов на условную «перископную глубину», откуда уже можно выпустить радиобуй, получить информацию, сверить свое положение и так далее.
Однако нам на полном серьёзе говорят, что «Посейдон» сможет бороться в том числе с подвижными надводными целями вероятного противника. А эти цели за сутки могут полтысячи верст отмахать. А при таких «погрешностях» в наведении можно хоть гигатонный заряд туда ставить – земная кора, возможно, расколется, а АУГ противника даже не почешется. И вопрос о том, как же осуществляется связь с этой «торпедой Судного дня», пока остается тайной за семью печатями.
А тут ещё и «Кинжал» подливает масла в огонь. Как он, летящий в облаке радионепроницаемой плазмы, будет получать целеуказания на конечном отрезке траектории? Исключительно за счет средств самонаведения? Это само по себе неплохо, но с учетом того, что к вражеской АУГ самолет-разведчик и на пятьсот километров не подпустят, ошибка в наведении может составить сотню километров и более. Надежда на спутники? Увы, она слаба – если дело дойдет до ударов по авианосцам противника, спутники тоже перестанут быть «неприкасаемыми».
То есть весьма похоже на то, что наши ученые нашли какой-то способ связи, который работает как через километровую морскую толщу на дистанции в тысячи километров, так и сквозь кокон плазмы, блокирующий традиционный радиосигнал. Потому что в противном случае эффективность этих новых средств вооружения сразу оказывается под большим вопросом. И уж тем более под вопросом заявления о том, что «Посейдон», преодолев тысячи километров, может некие «крупные надводные цели» на дно морское отправить.
Мало странностей? А как же лазерный «Пересвет»? Уж сколько нам говорили, что законы физики не обманешь, что лазерный луч в атмосфере рассеивается, про пыль, про капли воды, туманы и облачность. И ведь правду говорили, что самое удивительное. И на полном серьёзе при этом утверждали, что лазерное оружие является только мультиком из фильма «Звёздные войны» и элементом пропагандистских телевизионных роликов про американскую систему «СОИ».
И что в итоге? Действующая лазерная пушка? Как тебе такое, Илон Маск?!
А вот ещё пара загадок. Истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывался долгие годы и на данный момент находится в стадии испытаний. Построено несколько предсерийных образцов, на которых обкатываются различные технологии, в том числе стелс, внутреннее размещение вооружения, новые типы авионики и т.д. Кажется, недавно даже заговорили о практически полной готовности двигателя «Тип 30» — это так называемый «двигатель второго этапа» для российского истребителя пятого поколения, с которыми он и должен пойти на вооружение. То есть самолет почти готов к поставкам в войска!
Но закупать его в ощутимых количествах Минобороны пока не собирается. В чем тут дело? Что, действительно, как говорят поклонники Навального, Шойгу все деньги на своих молодых генеральш потратил? Или берем шире – «проклятый путинский режим» разворовал триллионы и на истребители просто не хватает денег?
Возможно, все именно так. Но есть некоторая вероятность, что дело все-таки не в этом… А в чем, спросите вы? Попробую ответить, но немного позже.
Ну и ещё один пример странности – российский радар с активной фазированной антенной решеткой. Только ленивый не говорил, как нам нужны подобные радары. Только совсем равнодушный человек не клял наших «глупых» конструкторов и продажные власти за то, что столь важная задача до сих пор по-настоящему не решена, а вместо АФАР в войска поставляются радары предыдущих поколений. Но ситуация, кажется, даже не собирается меняться – радар-то мы разработали и даже начали его производство в Рязани, но до масштабного перевооружения ВКС дело все как-то никак не дойдет.
Странно? Да, довольно-таки странно. А есть ли хотя бы версии, которые могли бы приподнять завесу тайны над всеми этими странностями и загадками?
Версии, разумеется, есть. Но с учетом сложности и закрытости данной тематики для большинства они будут напоминать научную (и не очень) фантастику. Поэтому, уважаемые читатели, давайте сделаем так: в комментариях напишите, хотите вы увидеть продолжение этой статьи или нет. Прочитав отклики, автор сделает соответствующие выводы и, возможно, скоро предложит продолжение, где попытается рассказать, каким же может быть «сердце» «Буревестника» и почему Минобороны тратит так мало денег на закупку Су-57.
Наверное, мы не будем врываться в этот спор иностранных русофобов с внутренними – пусть уж они без нас. Нас интересует немного другое: а не кажется ли вам, уважаемые читатели, что за радостной шумихой по поводу очередного образца современного оружия кто-то умело прячет разного рода странности и загадки? Не понимаете, о чем я? Ну ладно, вот вам несколько примеров…
Если посмотреть на крылатую ракету «неограниченной дальности» «Буревестник», то внешне все выглядит вполне корректно: ядерная энергетическая установка, которая впервые в мире применена на подобном типе вооружения, на взгляд обывателя, вполне отвечает на все возможные вопросы относительно дальности и т.д. Тем более что ядерная отрасль у нас развита хорошо, и очередной прорыв в ней ни у кого не вызывает никаких сомнений.
Но я напомню вам, уважаемые читатели, что в советское время для нужд военных разрабатывались космические ядерные реакторы. Они даже запускались в космос и сравнительно успешно функционировали там, обеспечивая энергией разведывательные спутники разных типов. Есть лишь одна загвоздка: они весили около тонны и выдавали мощность менее киловатта. Для сравнения: хороший чайник потребляет уже два киловатта. То есть погреть чаю от того реактора у нас бы сейчас не получилось.
Понятно, что технологии ушли далеко вперед. Но понятно и то, что законы физики с тех пор остались более-менее теми же самыми. Если перспективные исследования в этой области предполагали создание космических реакторов общей тепловой мощностью до 100 киловатт и примерно до десяти киловатт электричества на выходе, можем ли мы предположить, что подобный реактор является «сердцем» новой крылатой ракеты? Крайне сомнительно: это где-то около пятнадцати лошадиных сил получается? Кто-то верит, что крылатая ракета отправится в кругосветный полет с двигателем в 15 лошадиных сил?
Вот и я сомневаюсь…
Добавьте к этому практически полное отсутствие радиационной защиты, иначе разработчики ни за что не смогли бы уложиться в необходимый вес установки (напомню, у нас это было около тонны). Что, мы и на крылатой ракете «Буревестник» обойдемся без неё? Только ведь она не в безвоздушном пространстве летает – её надо хранить на земле, обслуживать. Рассчитываем на прапорщиков в свинцовых трусах? Или каждый арсенал у нас оснащен роботами-манипуляторами, способными проводить работу с безумно фонящими реакторами?
И это, поверьте, ещё не все вопросы к данному типу вооружений. Можно прямо сказать, что заявленный способ обеспечения ракеты энергией является настоящей фантастикой, и если это правда, то наших ученых и конструкторов нужно десятками, а то и сотнями награждать каким-нибудь аналогом Нобелевской премии (которого, увы, в принципе нет).
Но это ещё далеко не все. Вот подводный комплекс «судного дня» «Посейдон» ни у кого никаких вопросов не вызывает? Нет? А они, между тем, есть…
Собственно, вопрос только один, но весьма серьёзный – связь. Нет, все было бы нормально, если бы предполагалось, что «Посейдон» движется по заранее намеченному маршруту к какой-то стационарной цели. Тогда вполне хватило бы обычной инерционной навигационной системы и периодических всплывов на условную «перископную глубину», откуда уже можно выпустить радиобуй, получить информацию, сверить свое положение и так далее.
Однако нам на полном серьёзе говорят, что «Посейдон» сможет бороться в том числе с подвижными надводными целями вероятного противника. А эти цели за сутки могут полтысячи верст отмахать. А при таких «погрешностях» в наведении можно хоть гигатонный заряд туда ставить – земная кора, возможно, расколется, а АУГ противника даже не почешется. И вопрос о том, как же осуществляется связь с этой «торпедой Судного дня», пока остается тайной за семью печатями.
А тут ещё и «Кинжал» подливает масла в огонь. Как он, летящий в облаке радионепроницаемой плазмы, будет получать целеуказания на конечном отрезке траектории? Исключительно за счет средств самонаведения? Это само по себе неплохо, но с учетом того, что к вражеской АУГ самолет-разведчик и на пятьсот километров не подпустят, ошибка в наведении может составить сотню километров и более. Надежда на спутники? Увы, она слаба – если дело дойдет до ударов по авианосцам противника, спутники тоже перестанут быть «неприкасаемыми».
То есть весьма похоже на то, что наши ученые нашли какой-то способ связи, который работает как через километровую морскую толщу на дистанции в тысячи километров, так и сквозь кокон плазмы, блокирующий традиционный радиосигнал. Потому что в противном случае эффективность этих новых средств вооружения сразу оказывается под большим вопросом. И уж тем более под вопросом заявления о том, что «Посейдон», преодолев тысячи километров, может некие «крупные надводные цели» на дно морское отправить.
Мало странностей? А как же лазерный «Пересвет»? Уж сколько нам говорили, что законы физики не обманешь, что лазерный луч в атмосфере рассеивается, про пыль, про капли воды, туманы и облачность. И ведь правду говорили, что самое удивительное. И на полном серьёзе при этом утверждали, что лазерное оружие является только мультиком из фильма «Звёздные войны» и элементом пропагандистских телевизионных роликов про американскую систему «СОИ».
И что в итоге? Действующая лазерная пушка? Как тебе такое, Илон Маск?!
А вот ещё пара загадок. Истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывался долгие годы и на данный момент находится в стадии испытаний. Построено несколько предсерийных образцов, на которых обкатываются различные технологии, в том числе стелс, внутреннее размещение вооружения, новые типы авионики и т.д. Кажется, недавно даже заговорили о практически полной готовности двигателя «Тип 30» — это так называемый «двигатель второго этапа» для российского истребителя пятого поколения, с которыми он и должен пойти на вооружение. То есть самолет почти готов к поставкам в войска!
Но закупать его в ощутимых количествах Минобороны пока не собирается. В чем тут дело? Что, действительно, как говорят поклонники Навального, Шойгу все деньги на своих молодых генеральш потратил? Или берем шире – «проклятый путинский режим» разворовал триллионы и на истребители просто не хватает денег?
Возможно, все именно так. Но есть некоторая вероятность, что дело все-таки не в этом… А в чем, спросите вы? Попробую ответить, но немного позже.
Ну и ещё один пример странности – российский радар с активной фазированной антенной решеткой. Только ленивый не говорил, как нам нужны подобные радары. Только совсем равнодушный человек не клял наших «глупых» конструкторов и продажные власти за то, что столь важная задача до сих пор по-настоящему не решена, а вместо АФАР в войска поставляются радары предыдущих поколений. Но ситуация, кажется, даже не собирается меняться – радар-то мы разработали и даже начали его производство в Рязани, но до масштабного перевооружения ВКС дело все как-то никак не дойдет.
Странно? Да, довольно-таки странно. А есть ли хотя бы версии, которые могли бы приподнять завесу тайны над всеми этими странностями и загадками?
Версии, разумеется, есть. Но с учетом сложности и закрытости данной тематики для большинства они будут напоминать научную (и не очень) фантастику. Поэтому, уважаемые читатели, давайте сделаем так: в комментариях напишите, хотите вы увидеть продолжение этой статьи или нет. Прочитав отклики, автор сделает соответствующие выводы и, возможно, скоро предложит продолжение, где попытается рассказать, каким же может быть «сердце» «Буревестника» и почему Минобороны тратит так мало денег на закупку Су-57.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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