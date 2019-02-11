Глава Минобороны Британии: Нужно заставить РФ дорого платить за провокации

Это позволит лучше реагировать на российские провокации.

Британский министр обороны сделал очередной выпад в адрес Российской Федерации. По словам Гэвина Уильямсона, Россия должна «дорого платить за свои провокации». Для этого, по мнению министра, Британии необходимо нарастить глобальное присутствие после выхода из состава Евросоюза. Сам факт скорого брекзита с наращиванием упомянутого военного присутствия Уильямсон назвал «великим моментом» британской истории.По словам главы британского военного ведомства, сегодня границы между войной и миром стали размытыми, а потому Британии нужно быть готовой к применению «жёсткой военной силы» вместе со своими союзниками для защиты интересов.Уильямсон также добавил, что приветствует призыв Дональда Трампа к странам-членам НАТО по доведению расходов на оборону до 2 процентов ВВП (многие, включая Германию, сегодня расходуют меньше).Уильямсона цитируют британские СМИ:Таким образом, Гэвин Уильямсон однозначно даёт понять, что Лондон и НАТО воспринимают Россию именно как врага, против которого «все средства хороши» - вплоть до наращивания военных бюджетов и применения военной силы.Напомним, что ранее Уильямсон, комментируя так называемое «дело Скрипалей», требовал от России «заткнуться и отойти в сторону» (это дословно).