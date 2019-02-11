В НМ ДНР сообщили об обстреле пьяными солдатами ВСУ склада под Краматорском

В ходе сводки о положении дел на линии разграничения на Донбассе официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что украинские зенитчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, непреднамеренно обстреляли собственный склад под Краматорском. По словам Безсонова, на краматорском аэродроме произошёл непреднамеренный выстрел из ПЗРК «Игла», что привело к возгоранию одного из складов на территории военного объекта.Пожар привёл к уничтожению трёх переносных зенитных ракетных комплекса, двух 7,62-мм пулемётов с боекомплектом, примерно тысячи патронов калибра 5,45 мм. Также сгорели пять тепловизоров.Пришли сообщения о том, что украинские войска в течение минувших суток несколько раз открывали огонь и по территории республик Донбасса. В сводках штаба НМ ДНР говорится о применении ВСУ миномётов калибров как 82, так и 120 мм. Обстрелу подверглась Ясиноватая и её окрестности.А менее чем в 50 км от линии соприкосновения украинские войска развернули реактивные установки залпового огня «Смерч». Само учение с применением РСЗО менее чем в 50 км от линии соприкосновения является нарушением Минских договорённостей.Также сообщается, что украинские войска доставили на Донбасс (в район села Новопавловка) девять установок 2С7 "Пион", которые приписаны к 43-й артиллерийской бригаде ВСУ. 203-мм "Пионы" разместили примерно в 40 км от линии соприкосновения.