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С борта Ил-76 ВВС Индии будет десантирована бронетехника в ходе учений

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Индийские СМИ сообщают о подготовке ВВС страны к стартующим 16 февраля военным учениям «Вайюшакти-2019» (Vayushakti-2019). В этих маневрах будет задействована различная военная техника, в том числе и российского производства. В частности, говорится о подготовке к использованию во время учений самолётов транспортной авиации ВВС Индии Ил-76.




В материалах местных СМИ говорится, что Ил-76 будут применять для переброски как личного состава на полигоны учений, так и военной техники. С бортов этих транспортников планируется десантирование бронемашин, которые, по замыслу командования, должны вступить в бой с условным противником.

В средствах массовой информации Индии говорится о том, что Ил-76 - надёжные самолёты подходящей грузоподъёмности, которые с успехом зарекомендовали себя в ходе участия в целом ряде военных операций. Речь в первую очередь об операциях, ранее проведённых СССР и Россией.

Учения Vayushakti-2019 стартуют 16 февраля на авиабазе Похран в штате Раджастан.

В них также планируется использование эскадрилий истребителей Су-30МКИ, многие из которых построены по российской лицензии на предприятиях индийского концерна HAL.

Запланировано участие и вертолётной техники, включая ударную. Сообщается о том, что ударные вертолёты будут применяться по колоннам бронетехники условного противника и по его укреплениям.

За подготовкой к этим учениям внимательно наблюдают в соседних с Индией Пакистане и Китае.
Использованы фотографии:
пресс-служба ВВС Индии
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