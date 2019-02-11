Командир "Русских Витязей": Не было никакого "небесного цветка"
Вчерашнее сообщение журналистов телеканала «Звезда» по поводу отработки лётчиками группы «Русские Витязи» новой фигуры высшего пилотажа прокомментировал командир группы Андрей Алексеев. Напомним, что накануне на «Звезде» вышел материал, в котором было заявлено об использовании «Русскими Витязями» якобы новой фигуры высшего пилотажа, которую журналисты окрестили «небесным цветком» - самолёты, двигаясь почти вертикально вверх, осуществляли разлёт на высоте около 1 км.
Самого эпизода этого «небесного цветка» продемонстрировано не было.
По словам командира пилотажной группы, никаких новых фигур высшего пилотажа «Русские Витязи» в небе над Кубинкой не отрабатывали.
Никакого "небесного цветка" не было.
При этом отмечено, что фигура, которую на «Звезде» назвали «небесным цветком», вероятно, была «Тюльпаном» (роспуск «Тюльпан») - фигурой высшего пилотажа, которую новой назвать никак нельзя.
Речь идёт о фигуре ВП, когда самолёты ромбом уходят вверх под углом, близким к 90 градусам, а в определённой точке начинают расходиться – каждый в своём направлении. При этом обычно идёт отстрел тепловых ловушек, что придаёт фигуре дополнительный эффект зрелищности.
В ВКС России отмечают, что «придумать» новую фигуру высшего пилотажа – нелёгкое занятие. Разработка фигур зачастую оказывается делом сочетания множества сопутствующих параметров, включая ТТХ истребителей. Также нередко в дело вмешивается и определённая доля случайности, что вообще присуще области открытий и инноваций.
Самого эпизода этого «небесного цветка» продемонстрировано не было.
По словам командира пилотажной группы, никаких новых фигур высшего пилотажа «Русские Витязи» в небе над Кубинкой не отрабатывали.
Никакого "небесного цветка" не было.
При этом отмечено, что фигура, которую на «Звезде» назвали «небесным цветком», вероятно, была «Тюльпаном» (роспуск «Тюльпан») - фигурой высшего пилотажа, которую новой назвать никак нельзя.
Речь идёт о фигуре ВП, когда самолёты ромбом уходят вверх под углом, близким к 90 градусам, а в определённой точке начинают расходиться – каждый в своём направлении. При этом обычно идёт отстрел тепловых ловушек, что придаёт фигуре дополнительный эффект зрелищности.
В ВКС России отмечают, что «придумать» новую фигуру высшего пилотажа – нелёгкое занятие. Разработка фигур зачастую оказывается делом сочетания множества сопутствующих параметров, включая ТТХ истребителей. Также нередко в дело вмешивается и определённая доля случайности, что вообще присуще области открытий и инноваций.
- Использованы фотографии:
- сайт "Русских Витязей"
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter