Завершены госиспытания ЗРК «Полимент-Редут» для российского фрегата
На Северном флоте завершены государственные испытания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Полимент-Редут» для российских фрегатов проекта 22350, сообщает газета Красная звезда со ссылкой на главкома ВМФ РФ адмирала Владимира Королева.
В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выполнении более 10-ти пусков ракет зенитного комплекса в ходе испытаний, проводившихся в полигонах Северного флота. Он отметил, что возможности «Полимент-Редута» позволяют уничтожать любые уже существующие и перспективные средства воздушного нападения.
Сроки сдачи ЗРК неоднократно переносились, из-за чего российский флот не мог получить головной фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350).
«Полимент-Редут» – зенитный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, предназначенный для кораблей класса корвет, фрегат, эсминец. Будет устанавливаться на кораблях нового поколения. Разработан в ЦКБ «Алмаз». В состав ЗРК входит РЛС «Полимент» с четырьмя фазированными решётками. Максимально количество одновременно обстреливаемых целей – 16. Способен поражать цели на дальности до 150 км и на высоте до 30 км.
Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков», оснащенный комплексом «Полимент-Редут», вошел в состав флота летом прошлого года. Второй корабль (первый серийный) – «Адмирал Касатонов» – планируется ввести в строй до конца текущего года.
Завершены государственные испытания зенитного комплекса «Полимент-Редут», сказал Королев на ассамблее Петербургского морского собрания.
В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выполнении более 10-ти пусков ракет зенитного комплекса в ходе испытаний, проводившихся в полигонах Северного флота. Он отметил, что возможности «Полимент-Редута» позволяют уничтожать любые уже существующие и перспективные средства воздушного нападения.
Сроки сдачи ЗРК неоднократно переносились, из-за чего российский флот не мог получить головной фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350).
«Полимент-Редут» – зенитный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, предназначенный для кораблей класса корвет, фрегат, эсминец. Будет устанавливаться на кораблях нового поколения. Разработан в ЦКБ «Алмаз». В состав ЗРК входит РЛС «Полимент» с четырьмя фазированными решётками. Максимально количество одновременно обстреливаемых целей – 16. Способен поражать цели на дальности до 150 км и на высоте до 30 км.
Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков», оснащенный комплексом «Полимент-Редут», вошел в состав флота летом прошлого года. Второй корабль (первый серийный) – «Адмирал Касатонов» – планируется ввести в строй до конца текущего года.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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