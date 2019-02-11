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В Венесуэле началось самое масштабное военное учение

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В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории республики маневрам «Двухсотлетие Ангостуры 2019», в которых задействованы как действующие войска, так и народное ополчение, передает РИА Новости.




Перед началом учения Мадуро посетил военную выставку, открывшуюся в прибрежном штате Миранда, расположенном близ венесуэльской столицы. Он осмотрел образцы военной техники, стоящей на вооружении венесуэльской армии, в том числе ракетные комплексы российского производства.

Открывая учение, президент заявил, что направит достаточно средств для того, чтобы военнослужащие и ополченцы получили «самое современное оружие», чтобы у вооруженных сил были новые системы ПВО и ПРО.

У нас будет самое продвинутое вооружение, от комплексов "Игла" до самых новейших ракет,
пообещал он.

Мадуро подчеркнул, что армия «заставит дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли».

Военные и народ республики сумеют защитить свою родину, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Дональд Трамп, хватит угроз!
заявил президент.

Маневры продлятся до 15 февраля и станут «самыми масштабными за всю 200-летнюю историю страны». На них, по словам венесуэльского лидера, военным предстоит учесть опыт предыдущих операций и отработать сценарии возможных угроз.

Учение приурочено 200-летию Ангостурского конгресса, созванного по инициативе Симона Боливара в 1819 году. На нем была провозглашена независимость Венесуэлы.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/NicolasMaduro
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