СМИ Британии заявили о вывозе спецслужбами иранского физика-ядерщика

Сотрудниками израильского «Моссада» агент был вывезен из Ирана и в составе группы беженцев доставлен в Великобританию.

В британских СМИ опубликован материал о совместной операции спецслужб Британии, США и Израиля. Речь идёт о материале в газете, которая относится к числу таблоидов.В статье британских авторов говорится о том, что в декабре прошлого года сотрудники трёх спецслужб осуществили переправку из Ирана в Соединённые Штаты Америки 47-летнего иранского учёного. Утверждается, что он был участником разработок в формате иранской ядерной программы.Таблоид заявляет, что этот человек якобы имеет не только доступ к секретной информации в рамках упомянутой программы, но и причастность к убийству другого иранского ядерщика Мустафы Рошана.Эвакуированный в США иранец в британском СМИ назван агентом западных спецслужб. В его вывозе с территории Ирана принимали участие сотрудники израильской службы «Моссад». По некоторым данным, дальнейшее пребывание этого человека в Иране могло привести к его раскрытию со стороны иранской контрразведки.Из материала:При этом на последнем этапе своего путешествия иранский учёный, ранее завербованный западными спецслужбами, переправлялся вместе с нелегалами на лодке – через Ла-Манш. Через некоторое время его отправили в США.Примечательно, что в западных СМИ говорится о заявлениях иранского агента западных разведок по поводу иранской ядерной программы. По его словам Иран соблюдает свои обязательства в рамках так называемой ядерной сделки, а два ядерных объекта держит незамороженными, так как опасается жёстких действий со стороны США. Получается, что даже агент говорит о выполнении Ираном взятых на себя обязательств, но для Вашингтона, который из сделки вышел, это, похоже, не аргумент.