Польский эксперт «похоронил» планы РФ по контролю морских путей

То есть, компенсировать появление одного нового фрегата у польских ВМС россияне смогут, не тратя на это сотни миллионов долларов,

Появление у войск береговой обороны ВМС Польши дивизиона противокорабельных комплексов с ракетами NSM окончательно «похоронило» надежды России на удержание морских путей в Балтийском море, пишет в свой статье для Defence24 польский эксперт Максимилиан Дура.По словам эксперта, ракеты NSM, имеющие дальность полета 220 км, позволяют заблокировать движение гражданских судов, направляющихся к берегам России или обратно по Балтийскому морю.Польские комплексы также осложнят выполнение задач кораблями ВМФ России, добавляет он.При этом, отмечает Дура, появление в польских ВМС новых фрегатов, скорее всего, окажется лишь на руку России, поскольку эти корабли вряд ли способны обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря. Их уничтожение не станет сложной задачей для Вооруженных сил РФ. Мало того, россияне смогут сделать это дешево и быстро, утверждает он.Фрегаты, по его мнению, в отличие от береговых комплексов, являются точечными целями, которые легко обнаружить и не составит труда уничтожить – для этого русским будет достаточно перебросить в Калининградскую область несколько противокорабельных ракет.пишет эксперт.Противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace, принята на вооружение в 2007 году. Может применяться также по наземным целям. Кроме того, разработан авиационный вариант ракеты.В 2013 году Польша закупила у Норвегии 48 таких ракет и 12 пусковых установок. В конце 2014 года ВМС Польши заказали еще одну партию ракет и пусковых установок.