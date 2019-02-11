СМИ Украины: В Одесской академии ВМСУ прошёл "последний выпуск верных"

Надо понимать - после этих лейтенантов дальше неверных начнут клепать?

В украинских СМИ выпуск молодых офицеров из стен ОМА (Одесской морской академии) назвали «последним выпуском верных». Речь идёт о выпуске 24 лейтенантов, которые (будучи курсантами) в 2014 году отказались переходить на сторону Российской Федерации на военно-морской базе ВМСУ в Крыму. Теперь «спевание» украинского гимна курсантам в Севастополе представляют как акт «верности государству» и пример «героизма».Одесский портал «Думская» рассказал о том, что офицерские погоны переданы и родным Богдана Головаша и Владислава Костишина. Это украинские моряки, которых командование в прошлом году направило для осуществления вооружённой провокации с нарушением российских морских границ в районе Керченского пролива. Они входили в число курсантов академии.В ходе церемонии в Одессе не обошлось без пафосных заявлений. Один из новоиспечённых украинских лейтенантов заявил, что все «очень переживают за пленных и одновременно уверены в том, что россиянам не удастся их сломить».А лейтенант ВМС ВСУ в курсе, что для получения статуса пленных нужно как минимум объявить войну?..Вручение знаков отличия и кортиков проводил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Большая часть церемонии была посвящена не столько самому выпуску, сколько тому самому инциденту с украинскими катерами и рейдовым буксиром близ Керченского пролива. Украинских моряков, находящихся в СИЗО в Москве, Воронченко назвал представителями «элиты украинского флота». В ходе церемонии молодым лейтенант вручили и листы бумаги с буквами - призыв к "освобождению пленных".Обратил на себя внимание следующий факт: лучшему выпускнику кортик вручал представитель ВМС Италии:Украинские пользователи прокомментировали трактовку о "последнем выпуске верных":