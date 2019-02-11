Ту-95МС нанесли условный удар на учениях в ряде регионов РФ
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС в ходе учений сразу в нескольких российских регионах нанесли условный ракетный удар по наземным целям предполагаемого противника, передает ТАСС.
В пресс-службе Минобороны РФ журналистам рассказали, что экипажи бомбардировщиков в рамках основного этапа маневров отработали задачи по перебазированию, дозаправке в воздухе и нанесению условного ракетно удара по наземным объектам «противника».
Уточняется, что в тренировочных полетах были задействованы 10 экипажей ракетоносцев и самолетов заправщиков. К полетам были привлечены, в том числе штурманы и летчики, закончившие военные училища в 2016-2017 годах.
Как пояснил заместитель командира соединения дальней авиации Андрей Малышев, полеты в рамках учения проходят над территорией ряда регионов Центрального и Западного военного округов, где температурный режим в настоящее время очень изменчив. Там наблюдается низкая облачность, обильные атмосферные осадки и другие природные факторы сложных погодных условий.
Самолеты поднимались в воздух с авиабазы Энгельс в Саратовской области.
Ту-95 – советский (российский) турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Его первый полет состоялся в ноябре 1952 года, начало эксплуатации – апрель 1956 года. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-55, Х-101. В настоящее время на плановой основе проводится модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на самолете увеличен бомбовый отсек, а также установлено 8 наружных балок, на которых можно закрепить 16 ракет Х-101.
В пресс-службе Минобороны РФ журналистам рассказали, что экипажи бомбардировщиков в рамках основного этапа маневров отработали задачи по перебазированию, дозаправке в воздухе и нанесению условного ракетно удара по наземным объектам «противника».
Уточняется, что в тренировочных полетах были задействованы 10 экипажей ракетоносцев и самолетов заправщиков. К полетам были привлечены, в том числе штурманы и летчики, закончившие военные училища в 2016-2017 годах.
Как пояснил заместитель командира соединения дальней авиации Андрей Малышев, полеты в рамках учения проходят над территорией ряда регионов Центрального и Западного военного округов, где температурный режим в настоящее время очень изменчив. Там наблюдается низкая облачность, обильные атмосферные осадки и другие природные факторы сложных погодных условий.
Самолеты поднимались в воздух с авиабазы Энгельс в Саратовской области.
Ту-95 – советский (российский) турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Его первый полет состоялся в ноябре 1952 года, начало эксплуатации – апрель 1956 года. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-55, Х-101. В настоящее время на плановой основе проводится модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на самолете увеличен бомбовый отсек, а также установлено 8 наружных балок, на которых можно закрепить 16 ракет Х-101.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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