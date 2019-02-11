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Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся домой

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Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко, насильно удерживаемый украинскими властями с марта прошлого года, находится дома, в Крыму. Об этом сообщила мать моряка, передает РИА Новости.

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся домой



По словам женщины, Владимир Горбенко вернулся домой еще в прошедшую субботу, у него все хорошо.

Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально
- заявила она изданию, не поясняя подробностей.

Как ранее сообщалось, российский гражданин Владимир Горбенко, являющийся капитаном рыболовецкого судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками и незаконно удерживаемый на территории Украины, 26 января около полудня вышел из дома в Мелитополе Запорожской области и пропал. По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности к его исчезновению украинских радикалов или СБУ.

На Украине Горбенко обвиняли в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозило до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.

Остальные члены судна "Норд", незаконно задержанного украинскими пограничниками, ранее также вернулись в Россию. Двое сумели улететь через Белоруссию, еще семерых моряков обменяли на украинских. Рыболовецкое судно "Норд" находится под арестом на Украине.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/Максим-Могильницкий
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