Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся домой
Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко, насильно удерживаемый украинскими властями с марта прошлого года, находится дома, в Крыму. Об этом сообщила мать моряка, передает РИА Новости.
По словам женщины, Владимир Горбенко вернулся домой еще в прошедшую субботу, у него все хорошо.
Как ранее сообщалось, российский гражданин Владимир Горбенко, являющийся капитаном рыболовецкого судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками и незаконно удерживаемый на территории Украины, 26 января около полудня вышел из дома в Мелитополе Запорожской области и пропал. По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности к его исчезновению украинских радикалов или СБУ.
На Украине Горбенко обвиняли в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозило до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.
Остальные члены судна "Норд", незаконно задержанного украинскими пограничниками, ранее также вернулись в Россию. Двое сумели улететь через Белоруссию, еще семерых моряков обменяли на украинских. Рыболовецкое судно "Норд" находится под арестом на Украине.
По словам женщины, Владимир Горбенко вернулся домой еще в прошедшую субботу, у него все хорошо.
Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально- заявила она изданию, не поясняя подробностей.
Как ранее сообщалось, российский гражданин Владимир Горбенко, являющийся капитаном рыболовецкого судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками и незаконно удерживаемый на территории Украины, 26 января около полудня вышел из дома в Мелитополе Запорожской области и пропал. По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности к его исчезновению украинских радикалов или СБУ.
На Украине Горбенко обвиняли в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозило до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.
Остальные члены судна "Норд", незаконно задержанного украинскими пограничниками, ранее также вернулись в Россию. Двое сумели улететь через Белоруссию, еще семерых моряков обменяли на украинских. Рыболовецкое судно "Норд" находится под арестом на Украине.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/Максим-Могильницкий
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter