Госиспытания вертолёта Ми-26Т2В для МО РФ начнутся во втором квартале
Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разрабатываемый в интересах российского Минобороны, во втором квартале этого года выйдет на государственные испытания. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
Программа государственных совместных испытаний разрабатывается совместно холдингом и Министерством обороны.
Как ранее сообщалось, первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года, а предварительные испытания, подтвердившие заложенные в машину характеристики, были закончены в январе этого года. Серийные поставки в вооруженные силы планируется начать в этом году.
Новый вертолет Ми-26Т2В отличается от базовой модели Ми-26 наличием интегрированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, способного в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы. Кроме этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, бортовой комплекс обороны "Витебск".
При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
Во втором квартале планируем передать машину на госиспытания- сказал Богинский.
Программа государственных совместных испытаний разрабатывается совместно холдингом и Министерством обороны.
Как ранее сообщалось, первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года, а предварительные испытания, подтвердившие заложенные в машину характеристики, были закончены в январе этого года. Серийные поставки в вооруженные силы планируется начать в этом году.
Новый вертолет Ми-26Т2В отличается от базовой модели Ми-26 наличием интегрированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, способного в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы. Кроме этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, бортовой комплекс обороны "Витебск".
При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
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- Вертолеты России
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