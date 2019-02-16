ППС: пистолет-пулемёт для тотальной войны
В 1942 году советским конструктором-оружейником Алексеем Ивановичем Судаевым было разработано новое оружие, которое позднее многие специалисты назовут лучшим пистолетом-пулеметом Великой Отечественной войны. Речь идет о 7,62-мм пистолетах-пулеметах системы Судаева образца 1942 и 1943 годов, знаменитых – ППС. Всего за годы войны было выпущено более полумиллиона пистолетов-пулеметов Судаева обеих модификаций.
На момент начала проектирования нового пистолета-пулемета на вооружении Красной Армии уже находился знаменитый ППШ-41, который зарекомендовал себя отличным и эффективным оружием в бою, а также технологичным в производстве. В то же время у ППШ были и свои недостатки, к которым относили большую массу и габариты, что затрудняло применение оружия в стесненных условиях узких окопов, а также экипажами танков, десантниками и разведчиками. При этом в условиях военного времени остро стояла задача снизить затраты на массовое производство подобных моделей стрелкового оружия.
Уже в 1942 году был объявлен конкурс на более компактный, легкий и дешевый в производстве пистолет-пулемет, который по своим характеристикам не должен был уступать пистолету-пулемету конструкции Шпагина. Помимо самого Шпагина и Судаева в конкурсе участвовали и другие конструкторы-оружейники: Дегтярев, Коровин, Рукавишников, но победу по результатам конкурсных испытаний одержала модель пистолета-пулемета, предложенная Алексеем Судаевым. Полевые испытания нового оружия успешно прошли 6-13 июня 1942 года в частях Ленинградского фронта, после чего было развернуто серийное производство ППС на Сестрорецком оружейном заводе в Ленинграде.
Немаловажным было и то, что производство новой модели пистолета-пулемета первоначально было налажено в блокадном Ленинграде. Доставка любого оружия в окруженный врагом город была сложным делом. Именно поэтому было важно наладить выпуск стрелкового оружия внутри блокадного кольца на имеющихся производственных мощностях. При этом важно было помнить, что многие рабочие отправились в эвакуацию, ушли на фронт или погибли, в том числе и от страшной блокадной зимы 1941-42 годов. На смену им приходили мальчишки и девчонки, которые не только не имели опыта работы в промышленности, но и были ослаблены физически. Справляться с производством стоящего на вооружении пистолета-пулемета ППШ им было банально сложно. Новый пистолет-пулемет системы Судаева был окончательно принят на вооружение в конце 1942 года под обозначением ППС-42. Сам конструктор работал над данным оружием, находясь в блокадном городе, неслучайно среди его наград была и медаль «За оборону Ленинграда». К обороне города на Неве Алексей Иванович Судаев имел самое прямое отношение.
Автоматика ППС была построена на схеме со свободным затвором. Для стрельбы из пистолета-пулемета использовались патроны 7,62×25 ТТ. Стрельба из оружия велась с открытого затвора. Ударно-спусковой механизм пистолета-пулемета системы Судаева допускал ведение огня только в автоматическом режиме. Предохранитель находился в передней части спусковой скобы, при включении он блокировал спусковую тягу и поднимал планку с вырезами, которые блокировали рукоятку взведения, жестко соединенную с затвором, как во взведенном, так и в спущенном положении. В переднее боевое положение предохранитель можно было перевести нажатием указательного пальца непосредственно перед размещением его на спусковом крючке. В некоторых модификациях пистолета-пулемета при возникновении необходимости блокировки взведенного затвора рукоятка взведения могла быть заведена в дополнительный поперечный паз на ствольной коробке. Взведенный затвор в таком положении не мог сорваться самопроизвольно даже в случае падения оружия с высоты или сильном ударе. Кожух ствола и ствольная коробка ППС были единой деталью, они изготавливались методом штамповки.
Рациональная компоновка пистолета-пулемета и увеличенная с 83 до 142 мм длина хода затвора привели к уменьшению темпа стрельбы до 600-700 выстрелов в минуту. Это позволяло использовать спусковой механизм, который допускал ведение лишь автоматического непрерывного огня, и для стрельбы одиночными выстрелами, для этого стрелок должен был плавно нажимать и быстро отпускать спусковой крючок. Наиболее эффективной считалась стрельба короткими очередями по 2-5 патронов, при ведении огня длинными очередями серьезно увеличивалось рассеивание. Убойная сила пули сохранялась и на дистанции 800 метров, но эффективной дистанцией боя с использованием пистолетов-пулеметов Судаева были 100-200 метров. Прицельные приспособления были представлены мушкой и прицелом с перекидным целиком, который был рассчитан как раз на две фиксированных позиции – 100 и 200 метров.
Пистолет-пулемет Судаева комплектовался шестью магазинами, которые боец переносил в двух сумках. В них же располагался необходимый ЗИП: двугорлая масленка и составной шомпол. Питание пистолетов-пулеметов ППС-42/43 производилось с помощью коробчатых магазинов емкостью 35 патронов 7,62х25 ТТ. Магазины вставлялись в приемник (горловину), который был оснащен защелкой с предохранительной скобой, она предотвращала возможность случайного извлечения магазина. Выход патронов из магазина был двухрядным, это не только повышало безотказность оружия в боевых условиях, но и упрощало бойцу процесс наполнения магазина патронами.
Компактность ППС обеспечивалась за счет использования складного металлического приклада, обладающего достаточно простой конструкцией. В походном положении он просто укладывался под ствольную коробку. Перевод из походного положения в боевое занимал очень мало времени. Наличие на оружии пистолетной рукоятки позволяло надежно удерживать все модели ППС во время ведения огня. Со снаряженным магазином ППС весили чуть более 3,6 кг, тогда как ППШ-41 со снаряженным коробчатым магазином – 4,15 кг.
В 1943 году пистолет-пулемет был усовершенствован. Масса затвора был уменьшена с 570 до 550 грамм, длина ствола уменьшилась с 272 до 251 мм, а длина складывающегося приклада с 245 до 230 мм. Помимо этого, Судаев улучшил рукоятку взведения, флажок предохранителя, защёлку плечевого упора. Ствольная коробка и кожух ствола были объединены в единую деталь именно на этой модели, получившей обозначение ППС-43.
Одновременно с высокими служебно-эксплуатационными и боевыми качествами ППС отличался и выдающимися производственно-экономическими характеристиками. Конструкция данного пистолета-пулемета допускала выпуск 50 процентов узлов и деталей на прессо-штамповочном оборудовании методом холодной штамповки с использованием точечной и дуговой электросварки. По сравнению с ППШ-41 новое оружие было экономичнее в производстве, на его выпуск тратилось примерно в три раза меньше времени и в два раза меньше металла. Так, на изготовление одного пистолета-пулемета ППС-43 тратилось 2,7 человека-часа и 6,2 кг металла, а на производство ППШ-41 тратилось 7,3 человека-часа и 13,5 кг металла соответственно.
Сегодня можно уверенно говорить о том, что пистолеты-пулеметы ППШ и ППС внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это было то стрелковое оружие, которое можно было производить массово с привлечением для их производства непрофильных предприятий советской промышленности, в большей степени это касалось именно пистолета-пулемета Судаева, который был проще в производстве. Снижение трудозатрат, большая технологичность и упрощение производства в условиях военного времени, когда за станки на советских предприятиях и заводах встали подростки и женщины (то есть к производству привлекалась неквалифицированная рабочая сила) имели огромное значение.
Как отмечает историк Андрей Уланов, такое оружие, как пистолет-пулемет Судаева, являлось идеальным для малоподготовленных бойцов, было неприхотливым в обслуживании и использовании. Образно говоря, присыпанный землей ППС можно было подобрать, отряхнуть, передернуть затвор и снова использовать в бою. На завершающем этапе войны оружие себя отлично зарекомендовало при боях в городской среде, где дистанция боя была небольшой. Красная Армия, насыщенная к этому моменту большим количеством автоматического оружия, в первую очередь пистолетами-пулеметами, могла вести эффективные штурмовые действия в городах. Эффективными пистолеты-пулеметы ППС и ППШ показали себя и в боях против японской Квантунской армии в августе 1945 года.
За счет массового производства пистолетов-пулеметов Красная Армия рассчитывала нарастить процент автоматического оружия в войсках. При этом, как отмечает Андрей Уланов, производство пистолетов-пулеметов в годы Великой Отечественной войны было выгодно и с технологической точки зрения. Нарастить выпуск такого оружия в военных условиях оказалось проще всего. Сначала в массовое производство пошел ППШ, а с конца 1942 года к нему прибавился еще более технологичный ППС. К концу войны их долю в войсках удалось довести до 50 процентов, что, безусловно, играло положительную роль. Пистолеты-пулеметы для Красной Армии времен войны были идеальным оружием. Они были технологичны, просты в производстве, их можно было выпускать в больших объемах. Так пистолетов-пулеметов ППШ в Советском Союзе было произведено около 6 миллионов штук. В этом плане ППС остался более «нишевой» моделью, которая особенно приглянулась экипажам бронетехники, разведчикам и десантникам.
При этом ППС выделяли простота конструкции, легкость, компактность, надежность в эксплуатации. В вооружении наиболее нуждающихся в подобном оружии танковых, воздушно-десантных, разведывательных подразделений, инженерно-саперных частей и партизан пистолет-пулемет Судаева занимал доминирующее место. С этим стрелковым оружием советские части отбросили врага от пригородов Ленинграда и дошли до Берлина. Выпуск ППС продолжался и после войны, всего было выпущено около двух миллионов экземпляров данного пистолета-пулемета. Вплоть до середины 1950-х годов ППС оставался штатным оружием экипажей советской бронетехники и войск специального назначения – морской пехоты и ВДВ, на вооружении тыловых, вспомогательных подразделений, внутренних и железнодорожных войск он находился еще дольше. При этом после войны ППС массово поставлялись дружественным странам Восточной Европы, Африки, а также в Китай и Северную Корею, в последних двух странах было налажено их массовой производство с адаптацией к местным промышленным реалиям.
Источники информации:
http://www.bratishka.ru
https://vpk-news.ru
https://planet-today.ru
https://www.armoury-online.ru
Материалы из открытых источников
На момент начала проектирования нового пистолета-пулемета на вооружении Красной Армии уже находился знаменитый ППШ-41, который зарекомендовал себя отличным и эффективным оружием в бою, а также технологичным в производстве. В то же время у ППШ были и свои недостатки, к которым относили большую массу и габариты, что затрудняло применение оружия в стесненных условиях узких окопов, а также экипажами танков, десантниками и разведчиками. При этом в условиях военного времени остро стояла задача снизить затраты на массовое производство подобных моделей стрелкового оружия.
ППС-42 и ППС-43
Уже в 1942 году был объявлен конкурс на более компактный, легкий и дешевый в производстве пистолет-пулемет, который по своим характеристикам не должен был уступать пистолету-пулемету конструкции Шпагина. Помимо самого Шпагина и Судаева в конкурсе участвовали и другие конструкторы-оружейники: Дегтярев, Коровин, Рукавишников, но победу по результатам конкурсных испытаний одержала модель пистолета-пулемета, предложенная Алексеем Судаевым. Полевые испытания нового оружия успешно прошли 6-13 июня 1942 года в частях Ленинградского фронта, после чего было развернуто серийное производство ППС на Сестрорецком оружейном заводе в Ленинграде.
Немаловажным было и то, что производство новой модели пистолета-пулемета первоначально было налажено в блокадном Ленинграде. Доставка любого оружия в окруженный врагом город была сложным делом. Именно поэтому было важно наладить выпуск стрелкового оружия внутри блокадного кольца на имеющихся производственных мощностях. При этом важно было помнить, что многие рабочие отправились в эвакуацию, ушли на фронт или погибли, в том числе и от страшной блокадной зимы 1941-42 годов. На смену им приходили мальчишки и девчонки, которые не только не имели опыта работы в промышленности, но и были ослаблены физически. Справляться с производством стоящего на вооружении пистолета-пулемета ППШ им было банально сложно. Новый пистолет-пулемет системы Судаева был окончательно принят на вооружение в конце 1942 года под обозначением ППС-42. Сам конструктор работал над данным оружием, находясь в блокадном городе, неслучайно среди его наград была и медаль «За оборону Ленинграда». К обороне города на Неве Алексей Иванович Судаев имел самое прямое отношение.
Автоматика ППС была построена на схеме со свободным затвором. Для стрельбы из пистолета-пулемета использовались патроны 7,62×25 ТТ. Стрельба из оружия велась с открытого затвора. Ударно-спусковой механизм пистолета-пулемета системы Судаева допускал ведение огня только в автоматическом режиме. Предохранитель находился в передней части спусковой скобы, при включении он блокировал спусковую тягу и поднимал планку с вырезами, которые блокировали рукоятку взведения, жестко соединенную с затвором, как во взведенном, так и в спущенном положении. В переднее боевое положение предохранитель можно было перевести нажатием указательного пальца непосредственно перед размещением его на спусковом крючке. В некоторых модификациях пистолета-пулемета при возникновении необходимости блокировки взведенного затвора рукоятка взведения могла быть заведена в дополнительный поперечный паз на ствольной коробке. Взведенный затвор в таком положении не мог сорваться самопроизвольно даже в случае падения оружия с высоты или сильном ударе. Кожух ствола и ствольная коробка ППС были единой деталью, они изготавливались методом штамповки.
Пистолет-пулемет Судаева
Рациональная компоновка пистолета-пулемета и увеличенная с 83 до 142 мм длина хода затвора привели к уменьшению темпа стрельбы до 600-700 выстрелов в минуту. Это позволяло использовать спусковой механизм, который допускал ведение лишь автоматического непрерывного огня, и для стрельбы одиночными выстрелами, для этого стрелок должен был плавно нажимать и быстро отпускать спусковой крючок. Наиболее эффективной считалась стрельба короткими очередями по 2-5 патронов, при ведении огня длинными очередями серьезно увеличивалось рассеивание. Убойная сила пули сохранялась и на дистанции 800 метров, но эффективной дистанцией боя с использованием пистолетов-пулеметов Судаева были 100-200 метров. Прицельные приспособления были представлены мушкой и прицелом с перекидным целиком, который был рассчитан как раз на две фиксированных позиции – 100 и 200 метров.
Пистолет-пулемет Судаева комплектовался шестью магазинами, которые боец переносил в двух сумках. В них же располагался необходимый ЗИП: двугорлая масленка и составной шомпол. Питание пистолетов-пулеметов ППС-42/43 производилось с помощью коробчатых магазинов емкостью 35 патронов 7,62х25 ТТ. Магазины вставлялись в приемник (горловину), который был оснащен защелкой с предохранительной скобой, она предотвращала возможность случайного извлечения магазина. Выход патронов из магазина был двухрядным, это не только повышало безотказность оружия в боевых условиях, но и упрощало бойцу процесс наполнения магазина патронами.
Компактность ППС обеспечивалась за счет использования складного металлического приклада, обладающего достаточно простой конструкцией. В походном положении он просто укладывался под ствольную коробку. Перевод из походного положения в боевое занимал очень мало времени. Наличие на оружии пистолетной рукоятки позволяло надежно удерживать все модели ППС во время ведения огня. Со снаряженным магазином ППС весили чуть более 3,6 кг, тогда как ППШ-41 со снаряженным коробчатым магазином – 4,15 кг.
Сравнение магазинов ППШ (слева) и ППС (справа).
В 1943 году пистолет-пулемет был усовершенствован. Масса затвора был уменьшена с 570 до 550 грамм, длина ствола уменьшилась с 272 до 251 мм, а длина складывающегося приклада с 245 до 230 мм. Помимо этого, Судаев улучшил рукоятку взведения, флажок предохранителя, защёлку плечевого упора. Ствольная коробка и кожух ствола были объединены в единую деталь именно на этой модели, получившей обозначение ППС-43.
Одновременно с высокими служебно-эксплуатационными и боевыми качествами ППС отличался и выдающимися производственно-экономическими характеристиками. Конструкция данного пистолета-пулемета допускала выпуск 50 процентов узлов и деталей на прессо-штамповочном оборудовании методом холодной штамповки с использованием точечной и дуговой электросварки. По сравнению с ППШ-41 новое оружие было экономичнее в производстве, на его выпуск тратилось примерно в три раза меньше времени и в два раза меньше металла. Так, на изготовление одного пистолета-пулемета ППС-43 тратилось 2,7 человека-часа и 6,2 кг металла, а на производство ППШ-41 тратилось 7,3 человека-часа и 13,5 кг металла соответственно.
Сегодня можно уверенно говорить о том, что пистолеты-пулеметы ППШ и ППС внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это было то стрелковое оружие, которое можно было производить массово с привлечением для их производства непрофильных предприятий советской промышленности, в большей степени это касалось именно пистолета-пулемета Судаева, который был проще в производстве. Снижение трудозатрат, большая технологичность и упрощение производства в условиях военного времени, когда за станки на советских предприятиях и заводах встали подростки и женщины (то есть к производству привлекалась неквалифицированная рабочая сила) имели огромное значение.
Сын полка с ППС-43 на улице Будапешта, фото: waralbum.ru
Как отмечает историк Андрей Уланов, такое оружие, как пистолет-пулемет Судаева, являлось идеальным для малоподготовленных бойцов, было неприхотливым в обслуживании и использовании. Образно говоря, присыпанный землей ППС можно было подобрать, отряхнуть, передернуть затвор и снова использовать в бою. На завершающем этапе войны оружие себя отлично зарекомендовало при боях в городской среде, где дистанция боя была небольшой. Красная Армия, насыщенная к этому моменту большим количеством автоматического оружия, в первую очередь пистолетами-пулеметами, могла вести эффективные штурмовые действия в городах. Эффективными пистолеты-пулеметы ППС и ППШ показали себя и в боях против японской Квантунской армии в августе 1945 года.
За счет массового производства пистолетов-пулеметов Красная Армия рассчитывала нарастить процент автоматического оружия в войсках. При этом, как отмечает Андрей Уланов, производство пистолетов-пулеметов в годы Великой Отечественной войны было выгодно и с технологической точки зрения. Нарастить выпуск такого оружия в военных условиях оказалось проще всего. Сначала в массовое производство пошел ППШ, а с конца 1942 года к нему прибавился еще более технологичный ППС. К концу войны их долю в войсках удалось довести до 50 процентов, что, безусловно, играло положительную роль. Пистолеты-пулеметы для Красной Армии времен войны были идеальным оружием. Они были технологичны, просты в производстве, их можно было выпускать в больших объемах. Так пистолетов-пулеметов ППШ в Советском Союзе было произведено около 6 миллионов штук. В этом плане ППС остался более «нишевой» моделью, которая особенно приглянулась экипажам бронетехники, разведчикам и десантникам.
Мотоциклисты советского 1-го чехословацкого корпуса в Карпатах. Солдаты вооружены пистолетами-пулеметами системы Судаева, фото: waralbum.ru
При этом ППС выделяли простота конструкции, легкость, компактность, надежность в эксплуатации. В вооружении наиболее нуждающихся в подобном оружии танковых, воздушно-десантных, разведывательных подразделений, инженерно-саперных частей и партизан пистолет-пулемет Судаева занимал доминирующее место. С этим стрелковым оружием советские части отбросили врага от пригородов Ленинграда и дошли до Берлина. Выпуск ППС продолжался и после войны, всего было выпущено около двух миллионов экземпляров данного пистолета-пулемета. Вплоть до середины 1950-х годов ППС оставался штатным оружием экипажей советской бронетехники и войск специального назначения – морской пехоты и ВДВ, на вооружении тыловых, вспомогательных подразделений, внутренних и железнодорожных войск он находился еще дольше. При этом после войны ППС массово поставлялись дружественным странам Восточной Европы, Африки, а также в Китай и Северную Корею, в последних двух странах было налажено их массовой производство с адаптацией к местным промышленным реалиям.
Источники информации:
http://www.bratishka.ru
https://vpk-news.ru
https://planet-today.ru
https://www.armoury-online.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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