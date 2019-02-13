Ограбление глобальной империи во славу Америки

Аналитик Сергей Караганов, приближенный к палатам Кремля, в недавней программе «Право знать!» Дмитрия Куликова сравнил Дональда нашего Трампа с рэкетиром, налагающим дань на Европу, Китай и прочие земли цивилизованные. Это глубокое обобщение, исчерпывающе объясняющее ненависть мировой финансовой олигархии к президенту Трампу. Он ведь их глобальную империю грабит, хотя и во славу Америки!Этот простой, но мудрый взгляд на вещи объясняет многие хитросплетения мировой политики, особенно близкой нам географически европейской. Ибо теория всесильна, когда она верна, говорил В.И. Ленин.Как известно, Трамп взошёл на американский престол с желанием «поладить с Россией». Почему, спрашивается? Очень просто: Обаме не удалось взять на «демократическое обслуживание» Россию, он получил от Путина сдачи в Крыму и на Донбассе, и Трамп, как рэкетир, понял, что на Россию лапу наложить не удастся и нужно как-то «поладить» с ней.А вот Европа оказалась в положении «жертвы Трампа», ибо давно живёт не по средствам, то есть на американские средства. Недоплачивает за американскую охрану её бизнеса. Но Европа не хочет раздеваться по-хорошему, платить за сжиженный американский газ, и уцепилась за газовую трубу СП-2 с Россией.Германия пищит, но продолжает строить «Северный поток – 2». Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер бьётся за чисто экономический проект СП-2 аки лев вместе с канцлером Меркель, потому что понимают: это не просто газопровод, но и труба, которой можно кого-нибудь огреть. И при всех реверансах в сторону украинского транзита газа Германия готовится «кинуть» украинскую колонию Америки. Россия ведь никаких гарантий сохранения украинского транзита не даёт, а политическая ситуация на Украине грозит взрывом. В том числе и транзитного газопровода, об этой идее давно проговариваются «радикальные националисты». То есть нацисты. Заметим, сжиженные интересы США при этом не пострадают, но только выиграют.И это ещё не всё! Германия отказалась от закупок F-35, этого дорогостоящего чуда на крыльях, потому что совместно с Францией планирует создать европейский новейший истребитель. Просто ставит Вашингтон в безвыходное положение: это же немецкий бунт в его законной зоне рэкета!Кроме того, мы видим ещё персидский бунт в городе Париже. И Трамп, несомненно, его тоже видит. Франция, в своём министерстве иностранных дел, совместно с немецкими и английскими «акционерами» создала фирму-многодневку, предназначенную для обхода американских санкций против Ирана. Банковские счета этой фирмы будут использоваться для европейской торговли с Ираном, и МИД Франции своими стенами гарантирует эти счета от американских санкций. Сотрудникам фирмы выдадут дипломатические паспорта! Чтобы их не экстрадировали в самое сердце мировой демократии.Всё это выглядит как свара в «благородном семействе», а совсем не обыкновенная демократическая практика в узком цивилизованном кругу. Вот что будет делать в такой ситуации Трамп-рэкетир, когда его клиенты норовят выйти из повиновения?«США продолжат разрушать мировую систему безопасности, — продолжает Сергей Караганов, — вслед за выходом из ДРСМД, они выйдут из ОСВ-3». Это хорошо объясняет «теория рэкета»: США утратили военное превосходство, не могут по-прежнему взимать дань, поэтому «уходят не прощаясь», но при этом хотят снять причитающийся им, по их мнению, кэш. Международное право, вместе с ограничениями стратегических вооружений, быстро замещается «законом джунглей», такова суровая правда начала XXI века.Что всё это означает? «Так рушится западная модель демократии», — отвечает Сергей Караганов. Демократия, по его мнению, — это всего лишь способ управления обществом, и западная её модель сегодня в глубоком кризисе. Она уже далеко не самая эффективная система управления: аналогичные восточные системы показывают значительно большую эффективность.Ещё древнегреческий эксперт Платон предупреждал, что такая «власть народа» неизбежно попадает в руки демагогов, в Европе она попала даже в руки фюреров в 30-х годах прошлого века. И вот «демократия» опять пошла по рукам сильных мира того, толерантно спуская свои былые ценности на гей-парадах и на биеннале. Вслед за Платоном, как бы развивая его мысль, эксперт Ленин назвал демократию «политической проституцией», что более точно отражает её главные сегодняшние ценности.Хотя мы наблюдаем конец западной модели демократии, это совсем не конец эпохи Трампа, считает Сергей Караганов. Трамп усиливает свои позиции в США и имеет все шансы выиграть очередные президентские выборы-2020. В результате, лет через десять-двадцать, может возникнуть новая мировая конфигурация: США плюс, Китай плюс и Россия как «свободный радикал». В этом новом чудном мире позиция «свободного радикала», по мнению Караганова, обещает России большие возможности.