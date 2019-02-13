В Сирии не вышло — лезут в Венесуэлу
Раздувание антивенесуэльской кампании идет на фоне явного фиаско американской (точнее, международной) кампании против Сирии. Ведь даже самому последнему муджахиду в Идлибе и самому тупому сенатору в Капитолии ясно уже, что и Асад никому не "должен уйти" и никуда не уйдет, как не уйдет никуда и группировка войск(сил) ВС РФ со своими базами и опорными пунктами, и постоянно совершенствуемая система ПВО страны тоже будет укрепляться и далее. Ясно даже ненавистникам Сирии, что в гражданской войне и интервенции победила Сирия и ее союзники. Дональду Трампу хватило ума и воли, надо признать, переступить через упертых генералов и сделать то, что давно надо было сделать, — собрать вещички. Так или иначе, но в апреле, как обещают, последний американец из Сирии уйдет. Война там еще не закончена, но ее исход ясен. Америка там явно в числе проигравших, хотя и рядится в тогу "главного победителя".
Равно как проиграна и кампания в Афганистане, где американцы ведут сейчас переговоры с талибами («Талибан» запрещён в России), причем среди обсуждаемых вопросов есть такие явно "победные", как откладывание вопроса с судом над руководством нынешнего режима в Кабуле как минимум до ухода последнего американского солдата и какого-то периода после этого. То есть и здесь всем понятно, кто станет хозяином Кабула после ухода США, то есть налицо опять же поражение.
Реабилитироваться, да еще и попытаться заработать и заграбастать венесуэльскую нефть, явно казалось кому-то в Вашингтоне не самой глупой идеей. В том числе и Трампу, чьи античавистские настроения, в общем, известны. Но скоро только ПРО в докладах Конгрессу строится, и сказка скоро сказывается, а в жизни все обычно идет совсем не так и не туда.
Какие способы взять власть в Венесуэле и вернуть себе контроль за ее нефтью существуют для американцев? Есть санкционное давление. Однако опыт Ирана или КНДР показывает, что даже всеобщие и очень жесткие санкции СБ ООН не могут помешать достаточно сильному и целеустремленному руководству страны осуществлять задуманное. И смена власти также вряд ли произойдет по причине санкций. Конечно, Венесуэла не Иран и не КНДР и тем более не РФ, но и там власть достаточно прочна, чтобы от санкций не рухнуть. Тем более что санкции можно обойти. Нефть с американского рынка направить на китайский и индийский, где купят все, что им предложат. Счета — перевести в банки стран, которым плевать на мнение Америки с высокой колокольни. Так, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, как сообщило агентство "Рейтер", уже перевела счета своих нефтяных СП в наш "Газпромбанк". И ведь наплевать им, что какой-то там Гуайдо уже якобы их контролирует.
Внешнеполитическая обструкция тоже, в общем, не работает — кроме США и прихлебателей, нашлось достаточно стран, включая и другую ядерную сверхдержаву, а также Китай и Индию, которые американские экзерсисы не поддержат никогда. Найти предателей в армии, чтобы совершили переворот? Хочется, да вот не получается. Армия Венесуэлы за время правления Чавеса и Мадуро не только изменилась кардинально технически и стала значительно сильнее ВС соседей. Те, в общем, представляют собой типичные латиноамериканские страны с очень небольшим количеством нормальной бронетехники и танков, или же танками, которым место в музее, небольшим количеством весьма устаревшей артиллерии и т.п. Но она сильно изменилась кадрово. Чависты активно обновляли офицерский состав, выпалывая неблагонадежных, и растили новые кадры, среди которых большинство — из нижних слоев местного общества и практически всем обязаны Чавесу или Мадуро, да и благосостояние местных военных и их семей, даже несмотря на трудности, сильно отличается от среды, из которой они вышли. В общем, есть что терять.
Да и венесуэльские органы безопасности пока что хлеб свой едят не зря и мышей еще ловят. Речь идет о SEBIN — Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, которая объединяет как внешнюю политическую разведку, так и внешнюю и внутреннюю контрразведку, в общем, такой местный КГБ, а также о DGCIM — Департаменте военной контрразведки. Как сообщают, эти структуры обучают и развивают специалисты как из Китая, России, так и с Кубы. Есть неподтвержденные сообщения и об участии специалистов спецслужб КСИР Ирана. В общем, нет ни в одном из видов местных ВС достаточного потенциала для переворота.
Попытки склонить военных к дезертирству и переходу на сторону "лжепрезидента-самозванца" также не дают практически никакого результата. Отдельные перебежчики есть, но их численность тянет максимум пока на взвод, да и многие из "выбравших сторону народа", как их называют американцы, почему-то оказываются или проворовавшимися и бежавшими или попавшими под следствие. Или же давно уволенными из рядов и перебравшимися в Штаты или же в Колумбию, как один из генералов ВВС, уволенный еще при Чавесе, а ныне обретающийся во Флориде. К тому же даже те, кто за деньги или из страха наказания за грехи сбежал и прочел по телесуфлеру стандартное обращение о том, что он, мол, теперь признает "временным президентом" Гуайдо, не рвутся что-то еще, кроме этого, делать. В общем, с военными тоже фиаско, вот и остается рассказывать американцам и Гуайдо сказки о том, как они "ведут переговоры с военными" (если бы такие велись, про них бы молчали). Пока можно констатировать, что попытки расколоть армию, как это случилось в Ливии, где одна, самая большая, часть, просто самоустранилась, другая перебежала и только третья — осталась верной, провалились. И даже на уровне Сирии — там сначала хватало дезертиров, но и там, в общем, сохранился костяк армии, что, в общем, страну и спасло в первые годы войны. Конечно, наряду с внешней помощью России, Ирана, Китая, а потом и непосредственной военной помощью Ирана и, разумеется, России, мощь ВС которой и стала тем решающим вкладом, решившим исход войны.
Пока что попытка взять власть в Венесуэле в руки своей марионетки Гуайдо, "угрожая словами", как пишут в полицейских протоколах, мягко говоря, "не взлетает". Уникальный опыт массового признания США и их сателлитами самопровозглашенного "президента", конечно, является еще одним способом давления на законные власти Венесуэлы, но сколько ни говори "Халва, халва", а во рту халвы не появится. И президентом Гуайдо от этого не станет. Тем более, если проводить аналогии с Сирией, там тоже был даже не самопровозглашенный "президент", а целое "правительство" бандитской оппозиции — "Сирийский национальный совет", а затем и "Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии", которую на следующий же день после создания в Катаре (и на катарские денежки) признал Госдеп США, назвав, правда, не правительством, а "законным представителем сирийского народа". Такой же была формулировка и у нефтяных монархий ССАГПЗ, "признавших" это сборище в тот же день. А ЕС признали эту "коалицию" "законным представителем чаяний сирийского народа". То есть все же правительством не признавали.
А тут сразу нашелся "президент", и его "признали". Хотя он не более чем спикер, по сути, уже практически нелегитимного парламента. И даже если предположить, что новый срок Мадуро действительно, как утверждают оппозиция, США и их сателлиты, недействителен, то и в этом случае, согласно той же Конституции Венесуэлы 1999 г., на которую ссылается Гуайдо, он никаких прав на занятие поста президента не имеет! Оппозиция ссылается на ст. 233, где сказано, что существует понятие "вакуум власти", возникающий в случае смерти президента, его добровольной отставке, импичмента решением Верховного суда, физической или психической постоянной недееспособности (причем экспертов назначает все тот же Верховный суд и утверждает парламент), отзыва референдумом или "своевольное оставление поста", объявленное парламентом. Ни один из этих случаев не подходит для данной ситуации. И если бы даже подходил, что временным главой государства стал бы никак не спикер парламента, а вице-президент, сеньора Делси Родригес. И в этом случае этот временный президент объявил бы выборы через 30 дней (если только президенту до конца срока оставалось менее двух лет: тогда выборы не проводятся, и вице-президент управляет страной до срока истечения полномочий бывшего президента и своих).
В общем, прав у этого персонажа на власть примерно столько же, сколько у любого из читателей. И в Венесуэле это понимает значительная часть населения, за исключением, конечно, кормовой среды любого "майдауна" — относительно не бедных материально, но вечно всем недовольных и бедных мозгом людей. Если почитать интервью с участниками демонстраций, то возникает ощущение "дежавю" — будто читаешь "мрии" кастрюлеголовых с киевского Майдана. Такая же ничем не замутненная вера в то, что да, мол, предыдущие проамериканские деятели были ворьем и ничтожествами, но вот в этот-то раз все получится, и наконец-то будут честные, и мы заживем. Разве что в Европу и ЕС с НАТО вступить не мечтают, а так разницы почти никакой.
Но у венесуэльских оппозиционеров нет очень полезного кормового ресурса — своих «представителей Западной Украины», готовых мерзнуть месяцами за долю малую, загаживая центр столицы, сажая лучок и разводя хрюшек. Не хотят венесуэльцы сидеть неделями в палатках, ожидая незнамо чего. Природная лень подсказывает, что лучше пойти на пляж или поспать после обеда, чем идти на демонстрацию. Как и французские "желтые жилеты", они собираются только на "аккордные" акции, пусть и достаточно регулярно и массово. Впрочем, за чавистов народу выходит куда больше, и, очевидно, охотнее (настолько, что уже бывало, что западные СМИ подменяли картинки митингов оппозиции митингами лоялистов).
Вот хулиганье как ресурс у оппозиции за душой имеется, что тоже роднит их с "майдаунами". Но не в виде футбольных болельщиков националистических и фашистских взглядов, а в виде банд уличной шпаны. И уже были недавно видеокадры с какими-то молокососами явно из уличных банд, вооруженными автоматическим оружием американского производства, постреливавшими куда-то в типичной манере арабских "воинов в тапочках", то есть куда-то туда, не глядя. Хотя, если они стреляли по толпе оппозиционеров, то куда-то все равно могли попасть. Вот так и образовывались те несколько десятков жертв "кровавого режима" Мадуро на демонстрациях. Впрочем, не только так. Кого-то пристрелили полицейские или нацгвардейцы, кого-то постигла совсем иная судьба. Их вполне могли прибить "коллективос" — по сути, те же уличные отморозки из банд, но уровнем повыше, вооруженные, "воспитанные" и прикормленные чавистами. Эти моторизованные личности на мотоциклах, как пишут, занимаются выборочной охотой на особо рьяных оппозиционеров (в том числе тех, кто координирует "мирные протесты", превращая их в бои с силами безопасности). Не самое плохое решение проблемы, надо сказать.
Вероятно, вкупе с работой органов безопасности деятельностью этих сторонников Мадуро можно объяснить то, что в последнее время протесты носят несколько более мирный характер, чем ранее, таких побоищ, которые были еще пару-тройку недель назад, пока не наблюдается. Хотя нельзя исключать, что это лишь затишье перед переходом к другим стадиям противостояния. Тем более что попытки "доставить гуманитарную помощь" уже идут — не так давно одну из партий такой "гуманитарки" перехватила полиция Венесуэлы (19 штурмовых винтовок типа AR-15, 118 магазинов, 3 прицелов, а также радиостанций и телефонов). Оружие было доставлено из Майами — даже не стесняются особо. А собственно гуманитарную помощь в Венесуэлу пока что и не пропускают, хотя попытки ее ввоза предпринимаются.
Что же остается делать американцам, раз "революция" явно буксует? Они-то явно рассчитывали на то, что вот, мол, признаем все дружно марионетку, надавим санкциями — и Мадуро "поплывет". А этого не происходит, аналитики просчитались. Значит, что-то надо делать другое.
Например, можно пытаться разжигать гражданскую войну и далее, возможно, с попыткой отделения части территории страны и образованием там "легитимного" правительства Гуайдо (если этого деятеля просто не пристрелят на одном из митингов — "революции" нужны сакральные жертвы), с последующим оказанием им "помощи" и дальнейшей ползучей или не очень ползучей интервенции. Но тут все упирается опять же в целостность вооруженных сил и сил безопасности страны. А их развала и деградации, как и массового дезертирства не наблюдается.
Ну и остается вариант с прямой интервенцией. Но и здесь Вашингтон не ждет легкая прогулка. Во-первых, нет желающих потаскать каштаны из огня вместо "джи-ай". И Бразилия, и Колумбия не готовы к подобному сценарию, да и их армии откровенно слабы (бразильская многочисленна, но вооружена слабо и устаревшим вооружением), да еще и география не способствует. Граница что с одним, что с другим государством, скажем так, не способствует ведению боевых действий. Очень мало, буквально 2-3, дорог, остальное — или горно-лесистая местность, или мангровые болота и джунгли. Дороги очень легко перекрыть даже малыми силами, очень легко удерживать и практически нереально обойти. Сами американцы, конечно, если навалятся всерьез, победят венесуэльскую армию, но цена победы может оказаться высока. В том числе и из-за весьма неплохой ПВО страны, включающей в себя ЗРС С-300ВМ, ЗРК "Бук-М2Э", "Печора-2М" и т.д. Также практически стопроцентно будет и партизанская война, а к ней американцы не очень готовы. К тому же американская армия, и это не скрывается американскими же военными специалистами, в джунглях и тропиках воевала очень давно, и богатый опыт такой войны, как водится, забыт. В общем, этим, наверное, и объясняется то, что пока все разговоры о "военном решении" представляют собой или попытку психологического давления на руководство Венесуэлы, или самопиар старого Болтона, который постит в свой «Твиттер», по примеру шефа, всякую ерунду, вроде фото штурмовика А-10С и подписи "Берегись, Мадуро!" Все распускаемые слухи о прибытии американцев оказались фальшивками, вроде "прибытия десятков американских вертолетов на границу Колумбии и Венесуэлы" (за него выдавалось видео с военного парада в 2017 г. с вертолетами ВВС Колумбии), или "прибытия множества самолетов с американским спецназом". Да, спецназ и правда прибыл — одна группа из DEVGRU, но на одном маленьком самолетике. Для чего — вопрос, конечно, интересный, но пока ответа на него нет. Но в любом случае, одна группа никакой погоды не сделает. Венесуэльская армия, однако, серьезно укрепляет подступы к границе механизированными частями, перевела на усиленный режим несения службы части ПВО (часть которых развертываются теперь на запасных полевых позициях), а теперь и начала "крупнейшие" в истории страны военные учения Angostura-2019. В общем, война нервов идет с обеих сторон.
К тому же в Вашингтоне, похоже, опасаются резкой и непредсказуемой реакции России или же России вместе с Китаем. И там прекрасно понимают, что появление, скажем, авиагруппы ВКС в стране на сколько-нибудь постоянной основе сразу же ставит на любых интервенционистских планах крест. Американцы не смогли, несмотря на массу косвенных данных, предсказать ни действия России в Крыму в 2014 г., ни реакцию на события на Донбассе, ни сирийскую операцию. Данные у них имелись, а вот сложить головоломку правильно каждый раз что-то мешало аналитикам в разведывательных структурах. И что характерно, эта болезнь у американцев давняя и незалеченная, еще с советских времен — примеров можно привести массу, начиная от операции "Дунай", несостоявшегося ее аналога по отношению к Польше, массы крупных учений или, скажем, распада СССР, который американцы еще во второй половине 1991 г. не предсказывали. Так и с Венесуэлой — они не очень верят заявлениям российского МИД по данному вопросу, но оценили их жесткий тон, и пока не знают, что именно предпримут русские. И китайцы, кстати, тоже. Пока же больше наблюдается попыток уговоров Москвы и Пекина предать (или продать) своих венесуэльских союзников. Мол, соглашайтесь, ваши инвестиции никто не тронет, контракты все в силе, а то хуже будет. Опять, в общем, "угрозы словами" без практической возможности их реализовать.
Вариант с засылкой навербованных и обученных боевиков через границу Венесуэлы является наиболее реальным, но также является проблемным. Так, есть вопрос — откуда брать этих боевиков? Из рядов венесуэльской эмиграции? Так среди них военных практически нет, желающих повоевать — тоже не наблюдается. Зато желающих сесть на шею Дяде Сэму на пособие — тьма. Возможно, какие-то кадры они найдут, где-то, скажем, у наркокартелей, навербуют наемников, обучат местное эмигрантское "мясо" кое-как и вооружить, конечно, смогут — но нужны еще и хорошо оборудованные лагеря вблизи границы. Для обучения, отдыха, и обеспечения переброски, для отхода при преследовании венесуэльской армией. Никакая партизанщина долго без этого не протянет.
Но граница, как уже говорилось, очень плохо проходима. А еще с колумбийской стороны границы действует такая организация, как Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, которой, между прочим, принадлежит политическая власть (вполне официально) в 5 департаментах страны, и это именно приграничные районы. Организация поддерживается Кубой и Венесуэлой, и вряд ли она спокойно будет смотреть на размещение "лагерей беженцев" на своей территории. Но тем не менее, именно такая попытка перевести ситуацию в Венесуэле в "ливийское" русло наиболее пока вероятна. Ближайшее будущее покажет, каким путем все пойдет. Но вряд ли американцы, даже осознав, что ошиблись в расчетах, так просто отступятся — это уже будет очередной потерей лица для "исключительной нации".
Равно как проиграна и кампания в Афганистане, где американцы ведут сейчас переговоры с талибами («Талибан» запрещён в России), причем среди обсуждаемых вопросов есть такие явно "победные", как откладывание вопроса с судом над руководством нынешнего режима в Кабуле как минимум до ухода последнего американского солдата и какого-то периода после этого. То есть и здесь всем понятно, кто станет хозяином Кабула после ухода США, то есть налицо опять же поражение.
Реабилитироваться, да еще и попытаться заработать и заграбастать венесуэльскую нефть, явно казалось кому-то в Вашингтоне не самой глупой идеей. В том числе и Трампу, чьи античавистские настроения, в общем, известны. Но скоро только ПРО в докладах Конгрессу строится, и сказка скоро сказывается, а в жизни все обычно идет совсем не так и не туда.
Какие способы взять власть в Венесуэле и вернуть себе контроль за ее нефтью существуют для американцев? Есть санкционное давление. Однако опыт Ирана или КНДР показывает, что даже всеобщие и очень жесткие санкции СБ ООН не могут помешать достаточно сильному и целеустремленному руководству страны осуществлять задуманное. И смена власти также вряд ли произойдет по причине санкций. Конечно, Венесуэла не Иран и не КНДР и тем более не РФ, но и там власть достаточно прочна, чтобы от санкций не рухнуть. Тем более что санкции можно обойти. Нефть с американского рынка направить на китайский и индийский, где купят все, что им предложат. Счета — перевести в банки стран, которым плевать на мнение Америки с высокой колокольни. Так, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, как сообщило агентство "Рейтер", уже перевела счета своих нефтяных СП в наш "Газпромбанк". И ведь наплевать им, что какой-то там Гуайдо уже якобы их контролирует.
Внешнеполитическая обструкция тоже, в общем, не работает — кроме США и прихлебателей, нашлось достаточно стран, включая и другую ядерную сверхдержаву, а также Китай и Индию, которые американские экзерсисы не поддержат никогда. Найти предателей в армии, чтобы совершили переворот? Хочется, да вот не получается. Армия Венесуэлы за время правления Чавеса и Мадуро не только изменилась кардинально технически и стала значительно сильнее ВС соседей. Те, в общем, представляют собой типичные латиноамериканские страны с очень небольшим количеством нормальной бронетехники и танков, или же танками, которым место в музее, небольшим количеством весьма устаревшей артиллерии и т.п. Но она сильно изменилась кадрово. Чависты активно обновляли офицерский состав, выпалывая неблагонадежных, и растили новые кадры, среди которых большинство — из нижних слоев местного общества и практически всем обязаны Чавесу или Мадуро, да и благосостояние местных военных и их семей, даже несмотря на трудности, сильно отличается от среды, из которой они вышли. В общем, есть что терять.
Да и венесуэльские органы безопасности пока что хлеб свой едят не зря и мышей еще ловят. Речь идет о SEBIN — Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, которая объединяет как внешнюю политическую разведку, так и внешнюю и внутреннюю контрразведку, в общем, такой местный КГБ, а также о DGCIM — Департаменте военной контрразведки. Как сообщают, эти структуры обучают и развивают специалисты как из Китая, России, так и с Кубы. Есть неподтвержденные сообщения и об участии специалистов спецслужб КСИР Ирана. В общем, нет ни в одном из видов местных ВС достаточного потенциала для переворота.
Попытки склонить военных к дезертирству и переходу на сторону "лжепрезидента-самозванца" также не дают практически никакого результата. Отдельные перебежчики есть, но их численность тянет максимум пока на взвод, да и многие из "выбравших сторону народа", как их называют американцы, почему-то оказываются или проворовавшимися и бежавшими или попавшими под следствие. Или же давно уволенными из рядов и перебравшимися в Штаты или же в Колумбию, как один из генералов ВВС, уволенный еще при Чавесе, а ныне обретающийся во Флориде. К тому же даже те, кто за деньги или из страха наказания за грехи сбежал и прочел по телесуфлеру стандартное обращение о том, что он, мол, теперь признает "временным президентом" Гуайдо, не рвутся что-то еще, кроме этого, делать. В общем, с военными тоже фиаско, вот и остается рассказывать американцам и Гуайдо сказки о том, как они "ведут переговоры с военными" (если бы такие велись, про них бы молчали). Пока можно констатировать, что попытки расколоть армию, как это случилось в Ливии, где одна, самая большая, часть, просто самоустранилась, другая перебежала и только третья — осталась верной, провалились. И даже на уровне Сирии — там сначала хватало дезертиров, но и там, в общем, сохранился костяк армии, что, в общем, страну и спасло в первые годы войны. Конечно, наряду с внешней помощью России, Ирана, Китая, а потом и непосредственной военной помощью Ирана и, разумеется, России, мощь ВС которой и стала тем решающим вкладом, решившим исход войны.
Пока что попытка взять власть в Венесуэле в руки своей марионетки Гуайдо, "угрожая словами", как пишут в полицейских протоколах, мягко говоря, "не взлетает". Уникальный опыт массового признания США и их сателлитами самопровозглашенного "президента", конечно, является еще одним способом давления на законные власти Венесуэлы, но сколько ни говори "Халва, халва", а во рту халвы не появится. И президентом Гуайдо от этого не станет. Тем более, если проводить аналогии с Сирией, там тоже был даже не самопровозглашенный "президент", а целое "правительство" бандитской оппозиции — "Сирийский национальный совет", а затем и "Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии", которую на следующий же день после создания в Катаре (и на катарские денежки) признал Госдеп США, назвав, правда, не правительством, а "законным представителем сирийского народа". Такой же была формулировка и у нефтяных монархий ССАГПЗ, "признавших" это сборище в тот же день. А ЕС признали эту "коалицию" "законным представителем чаяний сирийского народа". То есть все же правительством не признавали.
А тут сразу нашелся "президент", и его "признали". Хотя он не более чем спикер, по сути, уже практически нелегитимного парламента. И даже если предположить, что новый срок Мадуро действительно, как утверждают оппозиция, США и их сателлиты, недействителен, то и в этом случае, согласно той же Конституции Венесуэлы 1999 г., на которую ссылается Гуайдо, он никаких прав на занятие поста президента не имеет! Оппозиция ссылается на ст. 233, где сказано, что существует понятие "вакуум власти", возникающий в случае смерти президента, его добровольной отставке, импичмента решением Верховного суда, физической или психической постоянной недееспособности (причем экспертов назначает все тот же Верховный суд и утверждает парламент), отзыва референдумом или "своевольное оставление поста", объявленное парламентом. Ни один из этих случаев не подходит для данной ситуации. И если бы даже подходил, что временным главой государства стал бы никак не спикер парламента, а вице-президент, сеньора Делси Родригес. И в этом случае этот временный президент объявил бы выборы через 30 дней (если только президенту до конца срока оставалось менее двух лет: тогда выборы не проводятся, и вице-президент управляет страной до срока истечения полномочий бывшего президента и своих).
В общем, прав у этого персонажа на власть примерно столько же, сколько у любого из читателей. И в Венесуэле это понимает значительная часть населения, за исключением, конечно, кормовой среды любого "майдауна" — относительно не бедных материально, но вечно всем недовольных и бедных мозгом людей. Если почитать интервью с участниками демонстраций, то возникает ощущение "дежавю" — будто читаешь "мрии" кастрюлеголовых с киевского Майдана. Такая же ничем не замутненная вера в то, что да, мол, предыдущие проамериканские деятели были ворьем и ничтожествами, но вот в этот-то раз все получится, и наконец-то будут честные, и мы заживем. Разве что в Европу и ЕС с НАТО вступить не мечтают, а так разницы почти никакой.
Но у венесуэльских оппозиционеров нет очень полезного кормового ресурса — своих «представителей Западной Украины», готовых мерзнуть месяцами за долю малую, загаживая центр столицы, сажая лучок и разводя хрюшек. Не хотят венесуэльцы сидеть неделями в палатках, ожидая незнамо чего. Природная лень подсказывает, что лучше пойти на пляж или поспать после обеда, чем идти на демонстрацию. Как и французские "желтые жилеты", они собираются только на "аккордные" акции, пусть и достаточно регулярно и массово. Впрочем, за чавистов народу выходит куда больше, и, очевидно, охотнее (настолько, что уже бывало, что западные СМИ подменяли картинки митингов оппозиции митингами лоялистов).
Вот хулиганье как ресурс у оппозиции за душой имеется, что тоже роднит их с "майдаунами". Но не в виде футбольных болельщиков националистических и фашистских взглядов, а в виде банд уличной шпаны. И уже были недавно видеокадры с какими-то молокососами явно из уличных банд, вооруженными автоматическим оружием американского производства, постреливавшими куда-то в типичной манере арабских "воинов в тапочках", то есть куда-то туда, не глядя. Хотя, если они стреляли по толпе оппозиционеров, то куда-то все равно могли попасть. Вот так и образовывались те несколько десятков жертв "кровавого режима" Мадуро на демонстрациях. Впрочем, не только так. Кого-то пристрелили полицейские или нацгвардейцы, кого-то постигла совсем иная судьба. Их вполне могли прибить "коллективос" — по сути, те же уличные отморозки из банд, но уровнем повыше, вооруженные, "воспитанные" и прикормленные чавистами. Эти моторизованные личности на мотоциклах, как пишут, занимаются выборочной охотой на особо рьяных оппозиционеров (в том числе тех, кто координирует "мирные протесты", превращая их в бои с силами безопасности). Не самое плохое решение проблемы, надо сказать.
Вероятно, вкупе с работой органов безопасности деятельностью этих сторонников Мадуро можно объяснить то, что в последнее время протесты носят несколько более мирный характер, чем ранее, таких побоищ, которые были еще пару-тройку недель назад, пока не наблюдается. Хотя нельзя исключать, что это лишь затишье перед переходом к другим стадиям противостояния. Тем более что попытки "доставить гуманитарную помощь" уже идут — не так давно одну из партий такой "гуманитарки" перехватила полиция Венесуэлы (19 штурмовых винтовок типа AR-15, 118 магазинов, 3 прицелов, а также радиостанций и телефонов). Оружие было доставлено из Майами — даже не стесняются особо. А собственно гуманитарную помощь в Венесуэлу пока что и не пропускают, хотя попытки ее ввоза предпринимаются.
Что же остается делать американцам, раз "революция" явно буксует? Они-то явно рассчитывали на то, что вот, мол, признаем все дружно марионетку, надавим санкциями — и Мадуро "поплывет". А этого не происходит, аналитики просчитались. Значит, что-то надо делать другое.
Например, можно пытаться разжигать гражданскую войну и далее, возможно, с попыткой отделения части территории страны и образованием там "легитимного" правительства Гуайдо (если этого деятеля просто не пристрелят на одном из митингов — "революции" нужны сакральные жертвы), с последующим оказанием им "помощи" и дальнейшей ползучей или не очень ползучей интервенции. Но тут все упирается опять же в целостность вооруженных сил и сил безопасности страны. А их развала и деградации, как и массового дезертирства не наблюдается.
Ну и остается вариант с прямой интервенцией. Но и здесь Вашингтон не ждет легкая прогулка. Во-первых, нет желающих потаскать каштаны из огня вместо "джи-ай". И Бразилия, и Колумбия не готовы к подобному сценарию, да и их армии откровенно слабы (бразильская многочисленна, но вооружена слабо и устаревшим вооружением), да еще и география не способствует. Граница что с одним, что с другим государством, скажем так, не способствует ведению боевых действий. Очень мало, буквально 2-3, дорог, остальное — или горно-лесистая местность, или мангровые болота и джунгли. Дороги очень легко перекрыть даже малыми силами, очень легко удерживать и практически нереально обойти. Сами американцы, конечно, если навалятся всерьез, победят венесуэльскую армию, но цена победы может оказаться высока. В том числе и из-за весьма неплохой ПВО страны, включающей в себя ЗРС С-300ВМ, ЗРК "Бук-М2Э", "Печора-2М" и т.д. Также практически стопроцентно будет и партизанская война, а к ней американцы не очень готовы. К тому же американская армия, и это не скрывается американскими же военными специалистами, в джунглях и тропиках воевала очень давно, и богатый опыт такой войны, как водится, забыт. В общем, этим, наверное, и объясняется то, что пока все разговоры о "военном решении" представляют собой или попытку психологического давления на руководство Венесуэлы, или самопиар старого Болтона, который постит в свой «Твиттер», по примеру шефа, всякую ерунду, вроде фото штурмовика А-10С и подписи "Берегись, Мадуро!" Все распускаемые слухи о прибытии американцев оказались фальшивками, вроде "прибытия десятков американских вертолетов на границу Колумбии и Венесуэлы" (за него выдавалось видео с военного парада в 2017 г. с вертолетами ВВС Колумбии), или "прибытия множества самолетов с американским спецназом". Да, спецназ и правда прибыл — одна группа из DEVGRU, но на одном маленьком самолетике. Для чего — вопрос, конечно, интересный, но пока ответа на него нет. Но в любом случае, одна группа никакой погоды не сделает. Венесуэльская армия, однако, серьезно укрепляет подступы к границе механизированными частями, перевела на усиленный режим несения службы части ПВО (часть которых развертываются теперь на запасных полевых позициях), а теперь и начала "крупнейшие" в истории страны военные учения Angostura-2019. В общем, война нервов идет с обеих сторон.
К тому же в Вашингтоне, похоже, опасаются резкой и непредсказуемой реакции России или же России вместе с Китаем. И там прекрасно понимают, что появление, скажем, авиагруппы ВКС в стране на сколько-нибудь постоянной основе сразу же ставит на любых интервенционистских планах крест. Американцы не смогли, несмотря на массу косвенных данных, предсказать ни действия России в Крыму в 2014 г., ни реакцию на события на Донбассе, ни сирийскую операцию. Данные у них имелись, а вот сложить головоломку правильно каждый раз что-то мешало аналитикам в разведывательных структурах. И что характерно, эта болезнь у американцев давняя и незалеченная, еще с советских времен — примеров можно привести массу, начиная от операции "Дунай", несостоявшегося ее аналога по отношению к Польше, массы крупных учений или, скажем, распада СССР, который американцы еще во второй половине 1991 г. не предсказывали. Так и с Венесуэлой — они не очень верят заявлениям российского МИД по данному вопросу, но оценили их жесткий тон, и пока не знают, что именно предпримут русские. И китайцы, кстати, тоже. Пока же больше наблюдается попыток уговоров Москвы и Пекина предать (или продать) своих венесуэльских союзников. Мол, соглашайтесь, ваши инвестиции никто не тронет, контракты все в силе, а то хуже будет. Опять, в общем, "угрозы словами" без практической возможности их реализовать.
Вариант с засылкой навербованных и обученных боевиков через границу Венесуэлы является наиболее реальным, но также является проблемным. Так, есть вопрос — откуда брать этих боевиков? Из рядов венесуэльской эмиграции? Так среди них военных практически нет, желающих повоевать — тоже не наблюдается. Зато желающих сесть на шею Дяде Сэму на пособие — тьма. Возможно, какие-то кадры они найдут, где-то, скажем, у наркокартелей, навербуют наемников, обучат местное эмигрантское "мясо" кое-как и вооружить, конечно, смогут — но нужны еще и хорошо оборудованные лагеря вблизи границы. Для обучения, отдыха, и обеспечения переброски, для отхода при преследовании венесуэльской армией. Никакая партизанщина долго без этого не протянет.
Но граница, как уже говорилось, очень плохо проходима. А еще с колумбийской стороны границы действует такая организация, как Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, которой, между прочим, принадлежит политическая власть (вполне официально) в 5 департаментах страны, и это именно приграничные районы. Организация поддерживается Кубой и Венесуэлой, и вряд ли она спокойно будет смотреть на размещение "лагерей беженцев" на своей территории. Но тем не менее, именно такая попытка перевести ситуацию в Венесуэле в "ливийское" русло наиболее пока вероятна. Ближайшее будущее покажет, каким путем все пойдет. Но вряд ли американцы, даже осознав, что ошиблись в расчетах, так просто отступятся — это уже будет очередной потерей лица для "исключительной нации".
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- twitter.com/presidency_sy, twitter.com/nicolasmaduro
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