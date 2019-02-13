Корпус морской пехоты США готовится к масштабной войне с Россией и Китаем

Бой завтрашнего дня, вероятно, будет сильно отличаться от того, что мы пережили за последние два десятилетия. Пребывание в статусе великой державы означает, что наше положение постоянно будут оспаривать во всех сферах,

Командование и управление, а также активное использование дальнобойного вооружения будут в центре внимания учений Sea Dragon 2025,

С развитием дальнобойного вооружения в ходе экспедиционных операций наши тылы оказываются уязвимы к огню противника. И проблема будет усугубляться, так как противник преследует цель сдерживания наших сил без вступления в прямой контакт,

Корпус морской пехоты США на протяжении многих лет является передовым подразделением американских вооруженных сил. Однако в последние годы противником морпехов были, как правило, боевики, вооруженные намного хуже американцев. Соединенные Штаты хорошо понимают, что в случае масштабного конфликта могут упустить инициативу, и активно внедряют концепцию, которая должна изменить облик Корпуса морской пехоты и вернуть ему преимущество на поле брани.— резюмировал свой взгляд на ситуацию генерал Роберт Неллер, командир Корпуса морской пехоты США.Американцев сильно тревожит усиление как России, так и Китая. Они прекрасно понимают, что время «войн против папуасов» может прерваться в любой момент. По мнению военных стратегов, потенциальный враг в новой войне будет гораздо лучше вооружен и обеспечен ресурсами, чем те группы боевиков, с которыми Америка сражалась в своем "крестовом походе", начавшемся после 11 сентября 2001-го года. И США готовят свои войска к встрече с этим противником.В 2016-м году была сформулирована концепция эксплуатации Корпуса морской пехоты (МОС) в условиях этой потенциальной конфронтации. Концепция в первую очередь должна определить, как Корпус намеревается действовать, сражаться и побеждать в 2025 году и в последующий период, а также как он будет видоизменяться по мере развития собственных возможностей и возможностей будущих сил поддержки.Ключевой областью станет возвращение КМП к морским операциям, которые носят экспедиционный характер (наряду со связанными проблемами логистики). Морпехи исходят из того, что действовать придется либо на откровенно враждебных, либо на территориях в состояниях военного конфликта.Ответ на многие вопросы, которые поставили перед собой американские морские пехотинцы, должны дать учения Sea Dragon 2025. В ходе этого глобального эксперимента, проводимого Лабораторией КМП, должны быть апробированы новые методики и современные технологии, которые пытаются внедрить военные.КМП активно меняется. Это не касается лишь одной области. Меняются способы управления войсками и логистика: к примеру, уже внедрено несколько радикальных изменений в организации и оснащении стандартного батальона, включая новую конфигурацию отряда из 12 человек. Каждый морской пехотинец сменит М4 или М16 на штурмовую винтовку M27 (на деле за громким названием прячется знакомая многим HK416) с глушителем и продвинутой оптикой.Помимо этого, будут испытываться БПЛА различного типа, наземные роботы, средства радиоэлектронной борьбы и кибер-войны, а также новые концепции передового базирования.Также отряды получат передовые средства связи, для повышения осведомленности командиров подразделений о картине боя всем отрядам будет придан компактный квадрокоптер, умещающийся в рюкзаке и способный передавать картинку в режиме реального времени.На данный момент экспериментальная инициатива «Морской дракон 2025» перешла во вторую фазу, которая представляет собой трехлетнюю кампанию, которая концентрируется на гибридной логистике, операциях в информационной среде и экспедиционных операциях.Концепция развивается не первый год. Американцы большое внимание уделяют гибридной логистике, которая, по их мнению, может резко повысить эффективность проведения боевых операций.В частности, предполагается активное использование беспилотных и автономных средств доставки и аддитивного производства (к примеру, промышленных 3D-принтеров, способных на месте изготовить деталь путем лазерного спекания или построить казарму по запрограммированному чертежу). А еще в программе умные логистические технологии. Это должно сильно изменить ситуацию в так называемых «закрытых» зонах: например, в которых действуют ограничения на полеты или перемещение.Дальнобойная артиллерия и управление боем в режиме реального времениОсобый упор в ходе учений будет сделан на отработке новых способов поражения глубоко эшелонированных целей с кораблей ВМС в ходе десантной операции.— заявил в интервью Military.com генерал-лейтенант Дэвид Бергер, начальник управления боевого развития Корпуса морской пехоты.КМП в последние годы активно развивает системы дальнего превосходства. Это касается как подготовки кадров, так и закупки высокомобильных систем залпового огня HIMARS, сумма на закупки которых была увеличена по сравнению с предыдущим периодом с 60 до 134 миллионов долларов.Эксперимент по внедрению систем дальнего боя ведется американскими морскими пехотинцами протяжении многих лет. В, частности, в ходе учений будут отрабатываться новые способы поражение глубоко эшелонированных целей с кораблей ВМС в ходе десантной операции.— пояснил Дэвид Бергер причину концентрации на этой области.В качестве меры противодействия данной концепции сдерживания морпехи видят многофункциональные системы. Они должны обладать преимуществом над дальнобойным вооружением противника, а также, в идеале, функционалом быстрого перемещения с кораблей на сушу, и иметь возможность вести обстрел как с морских судов, так и с берега.Важной частью этого комплекса Корпус морской пехоты видит систему USMC MIG. Это относительно новая конструкция, объединяющая кибервойска, связистов, радиоэлектронную разведку и РЭБ в единую сеть. Она должна защитить современные средства коммуникаций от средств воздействия противника с одной стороны, и подавить его собственные радиоэлектронные системы – с другой.Однако гораздо меньше известно о концепции EABO. Она, используя современные средства коммуникаций, предположительно позволит морским пехотинцам действовать в зоне прямого ракетного и/или артиллерийского огня собственных сил поддержки. Испытать ее вживую командиры Корпуса морской пехоты собираются в 2020-м году.Как надеются американцы, весь этот комплекс мер должен дать Корпусу морской пехоты преимущество перед потенциальным противником. То есть над Китаем и Россией. Так что нашему Минобороны наверняка придется поломать голову, чтобы оставить морских пехотинцев в этой сложной игре с «пустой рукой».