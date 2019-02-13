Израиль защитит газовые месторождения для конкуренции с Россией в Европе
Израиль активно выстраивает систему защиты своих газовых месторождений. Многомиллиардные поставки газа в Европу находятся под постоянной угрозой из-за возможной атаки террористов. Что сможет им противопоставить новый игрок на газовом рынке?
До недавнего времени еврейское государство являлось несырьевой державой. Нефти не было, а газ импортировался из разных стран, в том числе из соседнего Египта. Все имевшиеся запасы шли на внутренние нужды. Однако с некоторых пор у Израиля появились собственные газовые месторождения: голубое топливо нашли на дне Средиземного моря. Причем нашли сразу много. Настолько, что хватит обеспечить не только собственные запасы, но и заняться экспортом. Израиль уже организовал поставки Египту (ситуация перевернулась с ног на голову) и готовится наладить транзит газа в ЕС.
Три крупных месторождения, обнаруженных в 2010-х, стали первой ласточкой. За последние несколько лет было разведано еще несколько, что увеличило первоначальные разведанные запасы вдвое. Их объем составляет примерно 1037 млрд. куб. м, на наиболее крупных месторождениях разработка уже ведется.
Как уже говорилось, одним из основных клиентов Израиля станет Европа. Конечно, израильские поставки не способны разрушить фактически монополию «Газпрома» на этом рынке. Но они дают европейцам возможность диверсифицировать поставки и уйти в меньшую зависимость от российского газа. Европейскому союзу, который очень нервно относится к этой ситуации, каждый новый источник поставок голубого топлива представляется долгожданным ответом с небес на бесконечные мольбы.
Перед правительством ближневосточного государства, окруженного странами, настроенными не самым дружественным образом, встала серьезная задача по защите источников стратегически значимого топлива (ну и новых доходов). А поскольку газ этот находится на дне моря, первоочередной задачей является защита буровых платформ. То есть основные задачи по обороне этих достаточно уязвимых комплексов лягут на плечи флота.
Противники и потенциальные угрозы
Откуда может прийти угроза? В первую очередь это Сектор Газа. В нем власть давно и крепко держит Исламское движение сопротивления (ХАМАС). У ХАМАСа есть подразделение подводного спецназа, входящее в элитное подразделение «Ханухба»: оно неоднократно участвовало в вылазках против израильских военных. В частности, одно из таких подразделений в количестве пяти человек высадилось в Израиле в 2014-м году. И хотя оно было полностью уничтожено, время, затраченное на истребление этой группы – более 40 минут, а также сам эффект убедили исламистов в том, что овчинка стоит выделки. Сейчас количество бойцов морских коммандос достигает нескольких сотен.
Также ХАМАС имеет в арсенале солидную номенклатуру ракет «земля-земля». Несмотря на презрительное отношение к этому ракетному арсеналу многих читателей «Военного обозрения», на деле он сильно изменился со времен пусков первых «Кассамов». На данный момент ракеты местного производства имеют уже 4 версии, а дальность их полета возросла с 3 до 18 км. Помимо прочего, ХАМАС имеет в своем активе реактивные снаряды иранского и китайского производства дальностью до 70 км.
Еще одной несомненной угрозой является «Хизбалла» – ливанская «Партия Аллаха». Поддерживаемая иранским правительством, эта шиитская организация имеет армию, которая по своей оснащенности и подготовке оставляет далеко позади официальные вооруженные силы Ливана, еще больший арсенал ракет, собственный флот, а главное – противокорабельные ракеты, одна из которых была успешно применена в 2006-м году против израильского флота: тогда был поражен корвет «Ханит», погибли 4 моряка ВМФ Израиля.
Сама «страна кедров», который является основной базой группировки, имеет еще и претензии к Израилю относительно одного из месторождений: в Ливане считают его своим.
Определенную опасность представляет и сам Иран. Он старается перенести фронт необъявленной войны, ведущейся страной аятолл против еврейского государства, поближе к границам Израиля, и нанести максимально болезненные удары. Для того чтобы защититься от столь многочисленных соперников, Израиль серьезно увеличивает вложения в военно-морские силы.
ВМС как основной защитник израильского газа
Флот в системе приоритетов ЦАХАЛ всегда находился где-то в хвосте. И это несмотря на вполне успешное участие его в военных конфликтах. Для того чтобы компенсировать недостаток финансирования, ставка была сделана на небольшие маневренные корабли, оснащенные дальнобойным ракетным вооружением и оснащенными продвинутыми электронными системами обнаружения и постановки помех. Ставка сыграла! К примеру, только в ходе войны Судного дня Израилю удалось уничтожить 12 боевых судов противника, без каких либо потерь со своей стороны.
Давид Бен Баашат, бывший командующий Военно-морскими силами Израиля, рассказывает, что после обнаружения месторождений и объявление этой территории исключительной экономической зоной роль флота резко возросла.
«Задача военно-морских сил – это защита интересов Израиля. В настоящее время охрана морских инфраструктурных объектов осуществляется ракетными катерами ВМС Израиля "Саар-5" [их иногда называют самыми малыми вертолетоносцами в мире – прим.ред.], автономными катерами Protector и беспилотными летательными аппаратами, патрулирующими территорию с целью обнаружения любых проявлений враждебности», — рассказал Бен Баашат.
Бывший главнокомандующий ВМФ заявил, что в последние годы правительство признало важность военно-морских сил и увеличило бюджет. «Новые корветы Sa'AR 6, строящиеся сейчас в Германии, будут нести датчики и системы вооружения, которые позволят им производить перехват любых типов морских и воздушных угроз», — пояснил бывший командующий ВМС еврейского государства.
В свою очередь, редакция «Военного обозрения» обратила внимание, что, помимо приобретения самих кораблей и контракта на три новые подводные лодки, также заключенного с Германией, не так давно Израиль направил около 415 миллионов долларов на закупку дополнительного оборудования для флота.
Помимо этого, недавно модернизацию прошли и ракетные катера Sa'AR 4,5. По утверждению израильского военного эксперта Олега Грановского, она охватывает в первую очередь электронику: РЛС, систему РЭБ, систему управления и контроля, компьютеры и системы наблюдения. Предполагается, что новая система способна эффективно бороться с любыми существующими и перспективными ПКР и иными угрозами с глубиной не менее 20 лет.
В первую очередь это сверхзвуковые противокорабельных ракеты (к примеру, «Яхонт»), ПТУР типа «Корнет», а также заминированные гражданское мультикоптеры и радиоуправляемые модели. Новая РЛС EL/M-2258 ALPHA сканирует периметр, определяет угрозу и благодаря продвинутому алгоритму предлагает сценарий противодействия.
Однако одной из главных систем защиты должны стать новые корветы Sa'AR 6. Этот корабль имеет водоизмещение 2000 тонн, длина его составит порядка 90 метров (295 футов). Номенклатура вооружений этого относительно небольшого корабля, основой которого послужил немецкий проект «Меко-А100», впечатляет.
— 1x1 АУ Oto Melara Super Rapid (76 мм);
— 2x1 АУ Rafael Typhoon (25 мм, в качестве дополнительного вооружения каждая установка может нести 7.62-мм пулемёт или ПТУР Spike-ER);
— 32 ЗУР «Барак-8» в ВПУ;
— 20 ЗУР «Тамир» комплекса C-Dome (морской вариант Iron Dome — «Железный купол») в ВПУ [встречается информация что число ЗУР может быть вдвое большим, как и количество установок на одном корабле. – Прим. авт.];
— 8 ПКР RGM-84 Harpoon;
— 2x3 324-мм ТА для противолодочных торпед Мк.46 и Мк.54.
Он может также похвастаться ангаром и платформой, способной вместить вертолет типа SH-60 или два БПЛА.
Всего заказано 4 корвета. Их общая стоимость составит 430 млн. евро, из них 115 млн. – дотация правительства Германии. Изначально ФРГ отказывались предоставить скидку. Тогда Израиль объявил международный конкурс, на котором лидерство заняли южнокорейские корабелы. Однако кулуарные переговоры продолжались, и заказ в итоге достался немцам. Суда начнут прибывать в 2019-м году, с периодичностью один борт раз в полгода.
Морская версия «Железного купола», зарекомендовавшая себя на земле как одна из самых эффективных систем ПРО, недавно прошла успешные испытания на воде и скоро будет готова защитить платформы и суда от возможного ракетного обстрела.
Израильские военные предусмотрели и массированную атаку при помощи т.н. тактики роя, когда десятки катеров-самоубийц или малых судов, имеющих на борту бойцов с легким стрелковым оружием или ПТУР атакуют наводные цели. Здесь главными станут беспилотные катера Protector, В зависимости от дальности обнаружения цели она будет уничтожаться либо одной из версий ракет Spike (дальностью до 25 км), либо пулеметами калибра 12,7 и 7,62.
Подводные системы защиты
Еще одной линией обороны станут и специальные подводные системы. Их основным разработчиком является компания «Рафаэль».
Дорон Л., директор по маркетингу дирекции военно-морских систем компании, в своем интервью интернет-ресурсу Breaking Defense сообщил, что компания фокусируется на трех основных направлениях в тех случаях, когда ей приходится иметь имеет защитой подводных рубежей: связь между подводными лодками; защита от торпедных атак; и высокоточные системы обнаружения.
Связь с подводными лодками
Rafael Floatlink. Эта система позволяет подводной лодке оставаться на связи со штабом ВМФ во время погружения. FloatLink выстреливается из торпедных аппаратов подводной лодки, поднимается на поверхность и разворачивает антенну спутниковой связи.
«Когда обмен данными заканчивается, FloatLink самоуничтожается. Это минимизирует опасность того, что противник найдет подводную лодку. У системы есть и другие преимущества, она не раскрывает положение подводной лодки и не имеет ограничений по маневренности», — заявил Дорон.
Подводные лодки также могут служить подводной базой для дайверов. Для этих миссий Рафаэль разработал систему Deep Link, предназначенную для предотвращения перехвата подводных коммуникаций. DeepLink может перевозиться небольшими подводными аппаратами или водолазами.
Торпеды
Израильская компания также разработала системы, направленные на защиту надводных кораблей от растущей угрозы все более совершенных акустических торпед. Одной из несекретных возможностей, которые предлагает «Рафаэль», является LeScut, запущенный с надводного корабля. Он предназначен для одновременного реагирования на несколько торпед различных типов — активных и пассивных.
Контрмеры активируются автоматически после запуска. LeScut анализирует окружающую среду и торпеду, а затем выбирает из своей библиотеки угроз соответствующий обманный сигнал. В результате торпеда атакует «приманку», позволяя кораблю уклониться. Она работает в течение 10 минут, потом разрушается и тонет. Схожим образом действуют системы Scutter и Torbuster, предназначенные для защиты подводных лодок.
Борьба с подводными диверсантами
Для борьбы же с подводными диверсантами Израиль разработал целую систему. В первую очередь она включает в себя сеть датчиков, расположенных на морском дне. Однако эти датчики часто реагировали на иные цели: к примеру, морских животных или мусор. Ситуацию удалось исправить благодаря новому гидролокатору, приспособленному для работы на мелководье.
Сонар «Симба» имеет небольшие размеры, может монтироваться на самых маленьких кораблях и лодках и умеет отличать аквалангиста от посторонних предметов. При этом он способен «видеть» на многие километры вокруг и обладает высокой чувствительностью и четкостью.
UPD. Вследствие ошибки изначально в статье длина корвета Sa'AR 6 была указана в метрах, а не в футах. Соответствующая правка внесена в текст.
До недавнего времени еврейское государство являлось несырьевой державой. Нефти не было, а газ импортировался из разных стран, в том числе из соседнего Египта. Все имевшиеся запасы шли на внутренние нужды. Однако с некоторых пор у Израиля появились собственные газовые месторождения: голубое топливо нашли на дне Средиземного моря. Причем нашли сразу много. Настолько, что хватит обеспечить не только собственные запасы, но и заняться экспортом. Израиль уже организовал поставки Египту (ситуация перевернулась с ног на голову) и готовится наладить транзит газа в ЕС.
Три крупных месторождения, обнаруженных в 2010-х, стали первой ласточкой. За последние несколько лет было разведано еще несколько, что увеличило первоначальные разведанные запасы вдвое. Их объем составляет примерно 1037 млрд. куб. м, на наиболее крупных месторождениях разработка уже ведется.
Как уже говорилось, одним из основных клиентов Израиля станет Европа. Конечно, израильские поставки не способны разрушить фактически монополию «Газпрома» на этом рынке. Но они дают европейцам возможность диверсифицировать поставки и уйти в меньшую зависимость от российского газа. Европейскому союзу, который очень нервно относится к этой ситуации, каждый новый источник поставок голубого топлива представляется долгожданным ответом с небес на бесконечные мольбы.
Перед правительством ближневосточного государства, окруженного странами, настроенными не самым дружественным образом, встала серьезная задача по защите источников стратегически значимого топлива (ну и новых доходов). А поскольку газ этот находится на дне моря, первоочередной задачей является защита буровых платформ. То есть основные задачи по обороне этих достаточно уязвимых комплексов лягут на плечи флота.
Противники и потенциальные угрозы
Откуда может прийти угроза? В первую очередь это Сектор Газа. В нем власть давно и крепко держит Исламское движение сопротивления (ХАМАС). У ХАМАСа есть подразделение подводного спецназа, входящее в элитное подразделение «Ханухба»: оно неоднократно участвовало в вылазках против израильских военных. В частности, одно из таких подразделений в количестве пяти человек высадилось в Израиле в 2014-м году. И хотя оно было полностью уничтожено, время, затраченное на истребление этой группы – более 40 минут, а также сам эффект убедили исламистов в том, что овчинка стоит выделки. Сейчас количество бойцов морских коммандос достигает нескольких сотен.
Также ХАМАС имеет в арсенале солидную номенклатуру ракет «земля-земля». Несмотря на презрительное отношение к этому ракетному арсеналу многих читателей «Военного обозрения», на деле он сильно изменился со времен пусков первых «Кассамов». На данный момент ракеты местного производства имеют уже 4 версии, а дальность их полета возросла с 3 до 18 км. Помимо прочего, ХАМАС имеет в своем активе реактивные снаряды иранского и китайского производства дальностью до 70 км.
Еще одной несомненной угрозой является «Хизбалла» – ливанская «Партия Аллаха». Поддерживаемая иранским правительством, эта шиитская организация имеет армию, которая по своей оснащенности и подготовке оставляет далеко позади официальные вооруженные силы Ливана, еще больший арсенал ракет, собственный флот, а главное – противокорабельные ракеты, одна из которых была успешно применена в 2006-м году против израильского флота: тогда был поражен корвет «Ханит», погибли 4 моряка ВМФ Израиля.
Сама «страна кедров», который является основной базой группировки, имеет еще и претензии к Израилю относительно одного из месторождений: в Ливане считают его своим.
Определенную опасность представляет и сам Иран. Он старается перенести фронт необъявленной войны, ведущейся страной аятолл против еврейского государства, поближе к границам Израиля, и нанести максимально болезненные удары. Для того чтобы защититься от столь многочисленных соперников, Израиль серьезно увеличивает вложения в военно-морские силы.
ВМС как основной защитник израильского газа
Флот в системе приоритетов ЦАХАЛ всегда находился где-то в хвосте. И это несмотря на вполне успешное участие его в военных конфликтах. Для того чтобы компенсировать недостаток финансирования, ставка была сделана на небольшие маневренные корабли, оснащенные дальнобойным ракетным вооружением и оснащенными продвинутыми электронными системами обнаружения и постановки помех. Ставка сыграла! К примеру, только в ходе войны Судного дня Израилю удалось уничтожить 12 боевых судов противника, без каких либо потерь со своей стороны.
Давид Бен Баашат, бывший командующий Военно-морскими силами Израиля, рассказывает, что после обнаружения месторождений и объявление этой территории исключительной экономической зоной роль флота резко возросла.
«Задача военно-морских сил – это защита интересов Израиля. В настоящее время охрана морских инфраструктурных объектов осуществляется ракетными катерами ВМС Израиля "Саар-5" [их иногда называют самыми малыми вертолетоносцами в мире – прим.ред.], автономными катерами Protector и беспилотными летательными аппаратами, патрулирующими территорию с целью обнаружения любых проявлений враждебности», — рассказал Бен Баашат.
Бывший главнокомандующий ВМФ заявил, что в последние годы правительство признало важность военно-морских сил и увеличило бюджет. «Новые корветы Sa'AR 6, строящиеся сейчас в Германии, будут нести датчики и системы вооружения, которые позволят им производить перехват любых типов морских и воздушных угроз», — пояснил бывший командующий ВМС еврейского государства.
В свою очередь, редакция «Военного обозрения» обратила внимание, что, помимо приобретения самих кораблей и контракта на три новые подводные лодки, также заключенного с Германией, не так давно Израиль направил около 415 миллионов долларов на закупку дополнительного оборудования для флота.
Помимо этого, недавно модернизацию прошли и ракетные катера Sa'AR 4,5. По утверждению израильского военного эксперта Олега Грановского, она охватывает в первую очередь электронику: РЛС, систему РЭБ, систему управления и контроля, компьютеры и системы наблюдения. Предполагается, что новая система способна эффективно бороться с любыми существующими и перспективными ПКР и иными угрозами с глубиной не менее 20 лет.
В первую очередь это сверхзвуковые противокорабельных ракеты (к примеру, «Яхонт»), ПТУР типа «Корнет», а также заминированные гражданское мультикоптеры и радиоуправляемые модели. Новая РЛС EL/M-2258 ALPHA сканирует периметр, определяет угрозу и благодаря продвинутому алгоритму предлагает сценарий противодействия.
Однако одной из главных систем защиты должны стать новые корветы Sa'AR 6. Этот корабль имеет водоизмещение 2000 тонн, длина его составит порядка 90 метров (295 футов). Номенклатура вооружений этого относительно небольшого корабля, основой которого послужил немецкий проект «Меко-А100», впечатляет.
— 1x1 АУ Oto Melara Super Rapid (76 мм);
— 2x1 АУ Rafael Typhoon (25 мм, в качестве дополнительного вооружения каждая установка может нести 7.62-мм пулемёт или ПТУР Spike-ER);
— 32 ЗУР «Барак-8» в ВПУ;
— 20 ЗУР «Тамир» комплекса C-Dome (морской вариант Iron Dome — «Железный купол») в ВПУ [встречается информация что число ЗУР может быть вдвое большим, как и количество установок на одном корабле. – Прим. авт.];
— 8 ПКР RGM-84 Harpoon;
— 2x3 324-мм ТА для противолодочных торпед Мк.46 и Мк.54.
Он может также похвастаться ангаром и платформой, способной вместить вертолет типа SH-60 или два БПЛА.
Всего заказано 4 корвета. Их общая стоимость составит 430 млн. евро, из них 115 млн. – дотация правительства Германии. Изначально ФРГ отказывались предоставить скидку. Тогда Израиль объявил международный конкурс, на котором лидерство заняли южнокорейские корабелы. Однако кулуарные переговоры продолжались, и заказ в итоге достался немцам. Суда начнут прибывать в 2019-м году, с периодичностью один борт раз в полгода.
Морская версия «Железного купола», зарекомендовавшая себя на земле как одна из самых эффективных систем ПРО, недавно прошла успешные испытания на воде и скоро будет готова защитить платформы и суда от возможного ракетного обстрела.
Израильские военные предусмотрели и массированную атаку при помощи т.н. тактики роя, когда десятки катеров-самоубийц или малых судов, имеющих на борту бойцов с легким стрелковым оружием или ПТУР атакуют наводные цели. Здесь главными станут беспилотные катера Protector, В зависимости от дальности обнаружения цели она будет уничтожаться либо одной из версий ракет Spike (дальностью до 25 км), либо пулеметами калибра 12,7 и 7,62.
Подводные системы защиты
Еще одной линией обороны станут и специальные подводные системы. Их основным разработчиком является компания «Рафаэль».
Дорон Л., директор по маркетингу дирекции военно-морских систем компании, в своем интервью интернет-ресурсу Breaking Defense сообщил, что компания фокусируется на трех основных направлениях в тех случаях, когда ей приходится иметь имеет защитой подводных рубежей: связь между подводными лодками; защита от торпедных атак; и высокоточные системы обнаружения.
Связь с подводными лодками
Rafael Floatlink. Эта система позволяет подводной лодке оставаться на связи со штабом ВМФ во время погружения. FloatLink выстреливается из торпедных аппаратов подводной лодки, поднимается на поверхность и разворачивает антенну спутниковой связи.
«Когда обмен данными заканчивается, FloatLink самоуничтожается. Это минимизирует опасность того, что противник найдет подводную лодку. У системы есть и другие преимущества, она не раскрывает положение подводной лодки и не имеет ограничений по маневренности», — заявил Дорон.
Подводные лодки также могут служить подводной базой для дайверов. Для этих миссий Рафаэль разработал систему Deep Link, предназначенную для предотвращения перехвата подводных коммуникаций. DeepLink может перевозиться небольшими подводными аппаратами или водолазами.
Торпеды
Израильская компания также разработала системы, направленные на защиту надводных кораблей от растущей угрозы все более совершенных акустических торпед. Одной из несекретных возможностей, которые предлагает «Рафаэль», является LeScut, запущенный с надводного корабля. Он предназначен для одновременного реагирования на несколько торпед различных типов — активных и пассивных.
Контрмеры активируются автоматически после запуска. LeScut анализирует окружающую среду и торпеду, а затем выбирает из своей библиотеки угроз соответствующий обманный сигнал. В результате торпеда атакует «приманку», позволяя кораблю уклониться. Она работает в течение 10 минут, потом разрушается и тонет. Схожим образом действуют системы Scutter и Torbuster, предназначенные для защиты подводных лодок.
Борьба с подводными диверсантами
Для борьбы же с подводными диверсантами Израиль разработал целую систему. В первую очередь она включает в себя сеть датчиков, расположенных на морском дне. Однако эти датчики часто реагировали на иные цели: к примеру, морских животных или мусор. Ситуацию удалось исправить благодаря новому гидролокатору, приспособленному для работы на мелководье.
Сонар «Симба» имеет небольшие размеры, может монтироваться на самых маленьких кораблях и лодках и умеет отличать аквалангиста от посторонних предметов. При этом он способен «видеть» на многие километры вокруг и обладает высокой чувствительностью и четкостью.
UPD. Вследствие ошибки изначально в статье длина корвета Sa'AR 6 была указана в метрах, а не в футах. Соответствующая правка внесена в текст.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- www.idf.il
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