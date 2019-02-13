Не соседский Таджикистан. Почему мы не замечаем очевидного?



Фото: U.S. Central Command, январь 2019 г. Фото: U.S. Central Command, январь 2019 г.

Сегодня мы не станем говорить о внутренних проблемах бывшей советской республики — Таджикской ССР, а посмотрим с высоты. Не птичьего полета, а с высоты, где можно заметить происходящее между двумя странами.Все больше и больше удивляет политика нашего руководства по отношению к союзникам. Бывшим и будущим, первых больше, со вторыми просто дело дрянь, но тем не менее. В том числе из бывших советских республик. Особенное удивление вызывает то, что мы не хотим видеть даже то, что видят даже непрофессионалы политики. То, что видят уже обычные обыватели.Поражает прежде всего «зрение» наших политиков. Россия напоминает женщину в супермаркете. Хорошо видит далеко, но совершенно не замечает идущего навстречу человека. Наверное, большинство наших читателей сталкивались с такой ситуацией — удивленные глаза за шаг до столкновения.Мы не заметили, как Прибалтика превратилась в один из самых антироссийских регионов. Мы не заметили такие же события на Украине. Мы не заметили, что страны бывшей ОВД стали форпостом борьбы против России. Точнее, так: мы не замечали самого процесса становления. А потом вдруг – нежданчик такой, форпосты, пункты антироссийские и так далее. Получите и распишитесь.Мы констатируем итог. Ах, как же так получилось-то? Братские народы, которых мы освободили, помогали материально, защищали... Ну понятно, и сегодня куча таких претензий сыпется со стороны наших читателей.Между тем такая переориентация дело не одного дня, даже года. И занимались этим делом люди, заинтересованные в результате, десятилетиями.Сегодня мы вновь наступаем на грабли. Какая-то национальная игра типа украинской. Ударит или не ударит по лбу в очередной раз? Ведь знаем, что ударит, но надеемся, что пронесет или увернемся.А так лучше бы пронесло, чем потом в результат окунаться. Очередной.Кто-то ещё сомневается, что центр силы сегодня смещается с Запада на Восток? Ближний с нефтью, Дальний с миллиардами людей? Европа теряет влияние на остальной мир. Статус-кво сохраняется скорее по привычке, а не в силу политических, экономических или идеологических причин.Более того, Ближний Восток, при всех проблемах и противоречиях, тоже уходит из топ-новостей. То, что Асада не удалось убрать в Сирии, сделало этот регион малоинтересным для американцев и европейцев. С военной точки зрения, естественно. Сегодня там будет воевать доллар и евро. Не победили — значит, попробуем купить. Между прочим, не самый плохой метод.Отсюда интерес США и НАТО к региону Средней Азии. Региону, где традиционно сильно влияние России. Страны Средней Азии связаны с нашей страной множеством нитей. Во всех сферах. Но главное – этот регион можно и нужно использовать как опорный для «работы» и по Ближнему Востоку, и Азия не сильно далеко.Сегодня поговорим об одной из самых маленьких стран региона — Таджикистане. Единственной из бывших советских республик ираноязычной страной с населением, в подавляющем большинстве исповедующим ислам суннитского толка. Население около 9 млн. человек.В Таджикистане находится наша 201-я военная база. Как ни парадоксально, но именно этот факт успокаивает больше всего. Уж что-что, а воевать русские умели и умеют. А значит, никаких угроз для России быть не может.Увы. Напомню, что именно Таджикистан является воротами в Среднюю Азию. Мы часто говорим об Афганистане, но забываем, что Афганистан всего лишь одна из стран, с которыми граничит республика Таджикистан.А до российской границы, кстати, довольно далеко.Да и «массированная» обработка сознания обывателя на тему опасности распространения афганских наркотиков играет на руку тем, кто хочет забыть о других соседях.Просто для картинки:— север страны — выход в Киргизию;— северо-запад и запад — выход в Узбекистан;— юг — Афганистан;— восток — Китай.Достаточно лакомый кусок для тех, кто жаждет установить контроль за регионом. Да и транзитные пути в Россию и далее в Европу проходят именно там.Мы по каким-то непонятным причинам не замечаем активности американцев в Душанбе. А ведь ещё два года назад на это следовало обратить внимание.Кто там сегодня вспомнит визит командующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вотела (Joseph L. Votel) в Душанбе в 2017 году? Тогда таджикские власти поразили своими комментариями даже видавших виды журналистов!А честно: и мы «вспомнили» только тогда, когда глубоко нырнули.Но в начале стоит привести официальное сообщение об итогах визита от пресс-службы президента Таджикистана:Итак, уже весной 2017 года Душанбе официально объявил о своем сотрудничестве с США в военной сфере. Но даже не это главное. Гораздо интереснее выглядит другое заявление:Вот она, та самая «собака», которую тщательно пытаются «зарыть». Афганистан, который худо-бедно контролируют США, и граница с выходом в Среднюю Азию тоже контролируемая американцами!Откуда понятно, что информацию о сотрудничестве прячут? Да все просто. И мы бы не сложили пазл, если бы не элементарная несогласованность работы пресс-служб. Американское посольство сообщает о проведении совместных учений спецслужб Таджикистана и США, а пресс-служба таджикского президента сообщает о... совместной игре в пейнтбол.Американцы говорят о 150 сотрудниках спецслужб США и 100 сотрудниках из Таджикистана, участвующих в учениях. Душанбе — о 50 американцах и 100 сотрудниках спецподразделений МВД Таджикистана очень любящих пейнтбол.Ровно через год (11 мая 2018 г.) генерал Джозеф Л. Вотел вновь появляется в Душанбе. И с теми же целями. Продолжение военного сотрудничества США и Таджикистана и борьба с терроризмом. Только в этот раз уже не особо скрывают и другие встречи — с министром обороны и главой ГКНБ.В это же время всплывает информация о выделении Агентству по международному развитию США (USAID) 15 миллионов долларов на создание «независимых» СМИ в регионе. Деньги планируют использовать в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.Позволю себе процитировать часть контракта с USAID по тексту от коллег из RT:Переводить надо на русский, или и так понятно, что будут учить думать против России? Где-то мы это уже слышали, насчет разборчивости с последующим запрещением отдельно взятых СМИ конкретной страны. Эстония? Латвия? Литва? Украина? Грузия? Нужное подчеркнуть.Что дальше? А дальше стоит перенестись в Вашингтон. На слушания в американском Сенате, где уже известный нам глава Центрального командования США Джозеф Вотел делал доклад. Тема простая — как сделать так, чтобы страны среднеазиатского региона стали покупать американское вооружение.Вотел прекрасно понимает, что перевооружение армии повлечет автоматическое сближение с США и отдаление от России. Более того, генерал открыто рассказал о своей победе в Узбекистане, где руководство страны проявило реальный интерес к американскому вооружению.Интересно, а наше руководство об этом знает? Уверены, что да. Да и кстати, нежно трогая американца, сомнительно, чтобы генерал на такой должности брякнул что-то не подумав. И не согласовав. За это дело у них звезды летят не хуже, чем у нас. А эта информация, по нашему общему мнению, слита умышленно. Либо с целью надавить на Узбекистан, либо, наоборот, сообщить нам, что наш поезд ушел. Показать перемогу во всей красе.Есть в выступлении Вотела и не менее интересные вещи. Узбекистан — победа, Таджикистан — в работе, а вот Казахстан не повелся на предложения дружбы и сотрудничества. Астана сослалась на дороговизну американского вооружения и мягко отказала генерала. Кстати, Киргизию командующий не упомянул вообще.Интересный расклад, правда?Итак, что мы имеем в остатке? Говорить об интересе США к региону как к источнику ресурсов или перспективных рынков сбыта не стоит. Слишком слабые экономики, слишком мало ресурсов. За исключением, естественно, Казахстана.А вот с геополитической точки зрения регион очень даже интересен США.Сегодня американцы реально видят двух главных противников — Россию и Китай. Задача стоит не допустить расширения сотрудничества между этими странами. Более того, американцы не особо задумываются над разработкой каких-то сверх умных решений.Есть отработанный алгоритм, который пока что действует. А в данной ситуации идеальным решением для США стало бы выдавливание из этого региона не только России, но и Китая. И тогда там можно создать мощную группировку из нескольких военных баз, которая будет костью в горле и русским, и китайцам!Сегодня ещё не поздно решать эту проблему. Наверное. Но ведь будет завтра. И 201-я база может вскоре исчезнуть. А на её месте развернется очередная американская. Как это было в Европе.