Новые противодиверсионные отряды Северного флота
Как сообщает министерство обороны и ряд отечественных средств массовой информации, в ближайшее время в составе Северного флота появится ряд новых подразделений боевых пловцов, которым предстоит охранять корабли и базы от диверсантов вероятного противника. Первый отряд такого рода уже сформирован и несет службу. В ближайшем будущем планируется создать несколько новых подразделений, которым предстоит охранять те или иные объекты из состава Северного флота или арктической группировки вооруженных сил.
В первых числах февраля пресс-служба министерства обороны сообщила о создании в составе Северного флота нового отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами вероятного противника. Отряду предстоит обеспечивать безопасность базы надводных кораблей в Североморске. Новый отряд быстрого реагирования будет отвечать за охрану акватории, а также следить за безопасностью сухопутных обеъектов. В отряд входят военнослужащие, имеющие опыт водолазной работы и службы в спецподразделениях.
Вскоре стали известны иные планы Минобороны в отношении противодиверсионных отрядов. 7 февраля издание «Известия» сообщило о будущем развертывании нескольких таких подразделений. Им предстоит работать на северных базах флота, причем речь идет о принципиально новом подходе к формированию и применению новых отрядов.
Утверждается, что новые отряды подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) будут отличаться от существующих, приписанных к конкретным базам, своей мобильностью. Им предстоит защищать постоянные базы флота, а кроме того, впервые в отечественной практике боевые пловцы должны будут работать в местах временного развертывания сил военно-морского флота. Отдельно отмечается тот факт, что новые отряды ПДСС Северного флота будут работать в сложнейших условиях Заполярья.
Точные сроки формирования и начала службы новых частей пока не назывались. Также остаются неизвестными места их базирования. В то же время, сообщается, что отряды ПДДС будут подчиняться соответствующим структурам из состава командования Северного флота.
На вооружении противодиверсионных отрядов должны состоять различные образцы стрелкового и специального оружия, водолазное снаряжение и транспортные средства. В качестве последних применяются как моторные лодки, так и быстроходные катера современных типов. При помощи такой материальной части отряд может следить за обстановкой на базе, а также выходить за ее пределы, совершать погружения с целью обследования акваторий и атаковать противника.
***
По известным данным, до недавнего времени в составе Северного флота имелось пять отрядов ПДСС – такие подразделения присутствовали почти на всех базах. В начале этого года свой отряд появился у базы в Североморске. В скором будущем ожидается появление новых отрядов, которым предстоит работать в иных пунктах базирования, как постоянного, так и временного.
Развертывание нового противодиверсионного отряда на одной из баз флота не является неожиданным. Подобные структуры должны присутствовать на всех основных объектах флота и обеспечивать их защиту. При этом предусматриваются и принципиально новые решения в виде создания мобильных подразделений. Формирование последних прямо связано с деятельностью ВМФ и вооруженных сил в целом в Заполярье.
В последние годы в Арктике были развернуты новые объекты вооруженных сил; в их строительстве и функционировании принимают участие корабли Северного флота. Находясь у новых объектов в удаленных районах, корабли нуждаются в защите от диверсантов. Для решения таких задач необходимы мобильные отряды, способные сопровождать корабли и работать не только на постоянных базах.
***
Формирование новых подразделений ПДСС для работы в акваториях северных морей и сопровождения кораблей Северного флота полностью оправдано с точки зрения основных рисков и вопросов военно-политического характера. В последние годы военное и политическое значение, а также экономический потенциал Арктики постоянно растут, что приводит к рискам начала противостояния ведущих стран региона. Для решения своих задач и продвижения актуальных интересов могут использоваться разные средства, в том числе и диверсионные отряды.
Свои отряды боевых пловцов, способных осуществлять диверсии на подводных и надводных объектах, имеются у нескольких стран, имеющих выход к Арктике. Прежде всего, это боевые пловцы из отрядов SEAL Командования специальных операций США. Все подразделения этой структуры проходят подготовку в северных районах и учатся действовать в сложных арктических условиях. При этом несколько отрядов изначально предназначены для действий в арктическом регионе.
Спецподразделения боевых пловцов также имеются у Норвегии, Дании и некоторых других стран НАТО. По своей численности они заметно уступают SEAL, но получают схожую подготовку и способны решать аналогичные задачи. Очевидно, что зарубежные спецподразделения боевых пловцов могут представлять угрозу для российского флота. Ухудшение международной обстановки и обострение споров вокруг северных регионов приводят к росту роли отрядов ПДСС. Соответствующим образом изменяется приоритет противодиверсионных подразделений.
Ухудшение международной обстановки усиливает существующие риски и приводит к появлению новых. Потенциальный противник может попытаться устроить диверсию не только в местах постоянного базирования флота, но и во время походов. Это приводит к необходимости формирования новых отрядов ПДСС военно-морских баз, а также создания мобильных подразделений, способных сопровождать и защищать корабельные соединения.
***
В связи с особой ролью противодиверсионные отряды нуждаются в специфической материальной части с характерными функциями и возможностями. При этом не исключается использование разных образцов оружия и техники, аналогичных применяемым в других структурах вооруженных сил.
Для патрулирования, слежения за обстановкой и поиска потенциально опасных объектов у отрядов ПДСС имеется целый ряд различных систем. Подразделения всех флотов располагают противодиверсионными катерами проекта 21980 «Грачонок», имеющими особое стрелковое и гранатометное вооружение. Также боевые пловцы используют быстроходные катера и лодки разных типов, обеспечивающие быстрый выход в район угрозы, а также доставку бойцов и их материальной части.
В начале этого года стало известно о принятии на вооружение новейшей гидроакустической противодиверсионной системы ДИАБАС. В состав этого комплекса входит стандартный контейнер с аппаратурой и операторскими местами, а также набор гидроакустических систем. Система предназначается для фиксации подводных шумов и определения их источников – боевых пловцов или подводных беспилотных аппаратов противника. Также для слежения за акваториями и поиска угроз могут применяться беспилотные летательные аппараты.
Для непосредственной борьбы с диверсантами могут применяться различные средства и вооружения. Предлагается использование переносных противодиверсионных гранатометов ДП-61 и ДП-64 или стационарного корабельного гранатометного комплекса ДП-65. Также возможно применение ручных гранат. В арсеналы входят стрелковое оружие пехотного или специального образца. Так, для работы под водой предназначены специальные пистолеты СПП-1, а также подводный автомат АПС и двухсредный АДС.
Материальная часть отрядов ПДСС позволяет следить за безопасностью военно-морских баз, выявлять потенциально опасные объекты, а также уничтожать обнаруженные угрозы и обезвреживать диверсионные средства. Также возможно обеспечение безопасности кораблей во время походов. В этом случае боевые пловцы базируются не в порту, а прямо на защищаемых кораблях.
В ближайшее время в составе Северного флота ВМФ России должны появиться несколько новых противодиверсионных отрядов. Один из них уже дополнил существующие и взял на себя защиту базы в Североморске. Другие будут сформированы в качестве мобильных подразделений, способных сопровождать корабли в походах. Это означает, что боевые корабли российского флота будут в безопасности как в портах, так и во время решения боевых задач в открытом море или у удаленных объектов.
По материалам сайтов:
https://interfax.ru/
https://iz.ru/
https://vz.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
В первых числах февраля пресс-служба министерства обороны сообщила о создании в составе Северного флота нового отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами вероятного противника. Отряду предстоит обеспечивать безопасность базы надводных кораблей в Североморске. Новый отряд быстрого реагирования будет отвечать за охрану акватории, а также следить за безопасностью сухопутных обеъектов. В отряд входят военнослужащие, имеющие опыт водолазной работы и службы в спецподразделениях.
Вскоре стали известны иные планы Минобороны в отношении противодиверсионных отрядов. 7 февраля издание «Известия» сообщило о будущем развертывании нескольких таких подразделений. Им предстоит работать на северных базах флота, причем речь идет о принципиально новом подходе к формированию и применению новых отрядов.
Утверждается, что новые отряды подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) будут отличаться от существующих, приписанных к конкретным базам, своей мобильностью. Им предстоит защищать постоянные базы флота, а кроме того, впервые в отечественной практике боевые пловцы должны будут работать в местах временного развертывания сил военно-морского флота. Отдельно отмечается тот факт, что новые отряды ПДСС Северного флота будут работать в сложнейших условиях Заполярья.
Точные сроки формирования и начала службы новых частей пока не назывались. Также остаются неизвестными места их базирования. В то же время, сообщается, что отряды ПДДС будут подчиняться соответствующим структурам из состава командования Северного флота.
На вооружении противодиверсионных отрядов должны состоять различные образцы стрелкового и специального оружия, водолазное снаряжение и транспортные средства. В качестве последних применяются как моторные лодки, так и быстроходные катера современных типов. При помощи такой материальной части отряд может следить за обстановкой на базе, а также выходить за ее пределы, совершать погружения с целью обследования акваторий и атаковать противника.
***
По известным данным, до недавнего времени в составе Северного флота имелось пять отрядов ПДСС – такие подразделения присутствовали почти на всех базах. В начале этого года свой отряд появился у базы в Североморске. В скором будущем ожидается появление новых отрядов, которым предстоит работать в иных пунктах базирования, как постоянного, так и временного.
Развертывание нового противодиверсионного отряда на одной из баз флота не является неожиданным. Подобные структуры должны присутствовать на всех основных объектах флота и обеспечивать их защиту. При этом предусматриваются и принципиально новые решения в виде создания мобильных подразделений. Формирование последних прямо связано с деятельностью ВМФ и вооруженных сил в целом в Заполярье.
В последние годы в Арктике были развернуты новые объекты вооруженных сил; в их строительстве и функционировании принимают участие корабли Северного флота. Находясь у новых объектов в удаленных районах, корабли нуждаются в защите от диверсантов. Для решения таких задач необходимы мобильные отряды, способные сопровождать корабли и работать не только на постоянных базах.
***
Формирование новых подразделений ПДСС для работы в акваториях северных морей и сопровождения кораблей Северного флота полностью оправдано с точки зрения основных рисков и вопросов военно-политического характера. В последние годы военное и политическое значение, а также экономический потенциал Арктики постоянно растут, что приводит к рискам начала противостояния ведущих стран региона. Для решения своих задач и продвижения актуальных интересов могут использоваться разные средства, в том числе и диверсионные отряды.
Свои отряды боевых пловцов, способных осуществлять диверсии на подводных и надводных объектах, имеются у нескольких стран, имеющих выход к Арктике. Прежде всего, это боевые пловцы из отрядов SEAL Командования специальных операций США. Все подразделения этой структуры проходят подготовку в северных районах и учатся действовать в сложных арктических условиях. При этом несколько отрядов изначально предназначены для действий в арктическом регионе.
Спецподразделения боевых пловцов также имеются у Норвегии, Дании и некоторых других стран НАТО. По своей численности они заметно уступают SEAL, но получают схожую подготовку и способны решать аналогичные задачи. Очевидно, что зарубежные спецподразделения боевых пловцов могут представлять угрозу для российского флота. Ухудшение международной обстановки и обострение споров вокруг северных регионов приводят к росту роли отрядов ПДСС. Соответствующим образом изменяется приоритет противодиверсионных подразделений.
Ухудшение международной обстановки усиливает существующие риски и приводит к появлению новых. Потенциальный противник может попытаться устроить диверсию не только в местах постоянного базирования флота, но и во время походов. Это приводит к необходимости формирования новых отрядов ПДСС военно-морских баз, а также создания мобильных подразделений, способных сопровождать и защищать корабельные соединения.
***
В связи с особой ролью противодиверсионные отряды нуждаются в специфической материальной части с характерными функциями и возможностями. При этом не исключается использование разных образцов оружия и техники, аналогичных применяемым в других структурах вооруженных сил.
Для патрулирования, слежения за обстановкой и поиска потенциально опасных объектов у отрядов ПДСС имеется целый ряд различных систем. Подразделения всех флотов располагают противодиверсионными катерами проекта 21980 «Грачонок», имеющими особое стрелковое и гранатометное вооружение. Также боевые пловцы используют быстроходные катера и лодки разных типов, обеспечивающие быстрый выход в район угрозы, а также доставку бойцов и их материальной части.
В начале этого года стало известно о принятии на вооружение новейшей гидроакустической противодиверсионной системы ДИАБАС. В состав этого комплекса входит стандартный контейнер с аппаратурой и операторскими местами, а также набор гидроакустических систем. Система предназначается для фиксации подводных шумов и определения их источников – боевых пловцов или подводных беспилотных аппаратов противника. Также для слежения за акваториями и поиска угроз могут применяться беспилотные летательные аппараты.
Для непосредственной борьбы с диверсантами могут применяться различные средства и вооружения. Предлагается использование переносных противодиверсионных гранатометов ДП-61 и ДП-64 или стационарного корабельного гранатометного комплекса ДП-65. Также возможно применение ручных гранат. В арсеналы входят стрелковое оружие пехотного или специального образца. Так, для работы под водой предназначены специальные пистолеты СПП-1, а также подводный автомат АПС и двухсредный АДС.
Материальная часть отрядов ПДСС позволяет следить за безопасностью военно-морских баз, выявлять потенциально опасные объекты, а также уничтожать обнаруженные угрозы и обезвреживать диверсионные средства. Также возможно обеспечение безопасности кораблей во время походов. В этом случае боевые пловцы базируются не в порту, а прямо на защищаемых кораблях.
В ближайшее время в составе Северного флота ВМФ России должны появиться несколько новых противодиверсионных отрядов. Один из них уже дополнил существующие и взял на себя защиту базы в Североморске. Другие будут сформированы в качестве мобильных подразделений, способных сопровождать корабли в походах. Это означает, что боевые корабли российского флота будут в безопасности как в портах, так и во время решения боевых задач в открытом море или у удаленных объектов.
По материалам сайтов:
https://interfax.ru/
https://iz.ru/
https://vz.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru
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