Записки Колорадского Таракана. Ой, чей там конь в ночи...
Приветствую вас, уважаемые друзья! Приветствую вас, которые вполне адекватные противники! Приветствую и вас, у которых всегда хата с краю. Каждый человек имеет право на собственное мнение. А если он это мнение ещё и умеет аргументировано отстаивать, то снимаю шляпу. Правда, по понятным причинам, шляпу не ношу.
Вы когда-нибудь разговаривали с бомжами? Не теми тенями человеков, которые говорить уже разучились, а с теми, идейными, которые имеют целую теорию свободы личности от государства? Своеобразный анархизм, как я понимаю.
"Я свободен от обязанностей перед государством! Я не требую ничего от вас, а вы не требуйте ничего от меня! Как жить, где жить, сколько жить — это моё личное дело!" Ну и так далее.
Вы обратили внимание, как пахнут эти "свободные люди"? Вы обратили внимание на смрад свободы? Иногда у меня возникает мысль, после кратковременного пребывания в местах обитания этих существ, что люди просто боятся туда ходить. И только обязанности перед государством заставляют их это делать.
Так что (говоря о запахах) этот запах знает не только свобода. Но от ароматов перейдем к тому, ради чего я завонял тут все.
Перефразирую-ка я старую китайскую поговорку "Чтобы ты жил в эпоху перемен" на украинский лад. Чтобы ты жил в эпоху постоянной предвыборной кампании! Ничего страшнее этого пожелания придумать нельзя. Да что я вам-то объясняю, вы сами периодически в этом хаосе живете.
Ну, может, и не в таком уж и хаосе, но в такое время, когда понимаешь, что почему-то всегда попадаешь в парадоксальную ситуацию. Всегда! Как бы вы не хотели её изменить! Нами всегда управляют те, кто нас бесит, кто нас обманывает, кто нас злит. А мы, даже понимая это, всегда идем именно за этими… управленцами.
И не говорите мне про стадо баранов, которое ведет козел! Нет, можете и говорить, но это не моя идея, если что. Я – весь такой д'Артаньян сегодня.
Несколько месяцев Украина жила под новым лозунгом незалежности. «Вера! Мова! Армия!» На каждом столбе красовались морда лица Гидранта в разных вариантах и именно эти слова.
Большинство моих соотечественников (кто не похмеляется с утра по разным причинам) были уверены, что это и есть план вывода страны в «счастливое будущее».
А сегодня у большинства произошел сдвиг по фазе и плакаты понемногу исчезли с улиц.
Я вам поясню, что пишу после своей неожиданной, но познавательной поездки в город Шепетовку.
Там так вышло, что застрял на выходных, но посмотрел многое и поговорил со многими жителями. Кстати, домик возле городского знака — ну прямо символ эпохи!
Но тут и других символов — по крышу. Или по пузо.
Например, как вам полтора километра рынка? Слабо? А вот в Шепетовке — запросто. Проспект Мира превращается в проспект Рынка. На весь день.
Насчет веры… После этого гоп-стоп-жлоб-шоу с Томосом неАндерсом, верить хочется только в то, что гривна когда-то да станет 5 или 6 за доллар. Вот в это можно верить и даже свечки ставить.
Хотя, если на практике, то это больше на заупокойное поминовение похоже будет при нынешнем курсе 27 гривен за бакс.
Да и дела веры тоже ввергают в ступор самых таких приверженцев церкви, вызывая самопроизвольное открытие рта до нижней челюсти в районе ключиц и вопля «Це шо?»
Может, вы можете понять, почему киевской епархией управляет какой-то «почетный патриарх СЦУ» Филарет? По четным управляет, а по нечетным – мракобесит?
СЦУ – это не то что многие подумали, это «соборная церковь Украины». Насобирали… Так, для примера вам:
Службу священство проводили в белых клобуках. А это символ РПЦ!
«Символ веры» исполняли вместе с прихожанами. А это чисто советская традиция! Со времен гонений на православных зародилась.
Женщины без головных уборов. Это же современная греческая традиция!
А католики, которые молились рядом с Гидрантом?
Короче, правильно сказала О. Билозир — у украинцев теперь свой украинский бог... А он, как и положено украинцу, впитывает всё западное, при этом оставаясь в душе идолопоклонником...
Следующая мантра — мова.
Есть у меня кум, старый морской волк, вечный боцман сухогруза, который за свою жизнь побывал во множестве стран и портов. Вот он-то и рассказал мне историю о великом и могучем русском языке... в Японии. Я пытался проверить через переводчики его слова, но все они дают неточный перевод. Поэтому расскажу «от первоисточника».
Большой японский порт. Группа советских моряков отпущена на берег. Пароход тем временем разгружают японские докеры. Рутина, одним словом. И вдруг... забористый такой русский мат от японского грузчика! Да такой, что даже боцман заслушался, не мат, а соловьиная трель, даже учитывая сложности японцев с «л» и «р».
Моряки, естественно, начинают пытать переводчика. Что за диво такое? И выясняют, что японцы в своем лексиконе совсем не имеют матерных слов. Поэтому докеры и используют английский, немецкий или русский мат.
А для примера переводчик привел известное русское выражение «пошел вон». В начале перевел его на японский, а затем обратно на русский. Окончательный вариант звучал так — будьте добры, сделайте милость, удалитесь, пожалуйста! Советские моряки согласились с японскими докерами в том, что при разгрузке-погрузке использовать японский невозможно.
То же самое произошло и у нас.
Даже самые замшелые патриоты, из тех, что на любой вопрос по-русски всегда были «мой твой не понимай», оказывается, прекрасно владеют языком агрессора! Включаешь телевизор и... О великий и могучий! Ты жив! И не просто жив, а процветаешь! Даже законы об использовании каких-то там процентов мовы в СМИ не действуют!
Смешно выглядит украинский националист, который на чистом русском языке объясняет телезрителям необходимость украинской мовы. Как и Гидрант.
Происходит то, на что жалуются многие дамы. Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а он уже изменился. Не успел Гидрант научиться разговаривать на украинском, а вы, наверное, помните, как он в своих ранних выступлениях переспрашивал у помощников слова, а тут обратно оглобли надо разворачивать. На русском электорат если не ублажать, так хоть ради того, чтобы понимали.
Всё прямо как у Вышиванка. Купил шуруповерт, а он треснул в первый же день. Всего один гвоздь смог забить...
Теперь о могучей украинской армии. Всего на одном примере, чтобы не занимать вашего времени. Дело происходит, ещё не закончено, в Хмельницкой области, в воинской части А1358.
Итак, командир части полковник Иванив использовал женщину-лейтенанта ВСУ для удовлетворения сексуального голода старших офицеров и проверяющих в течение года. По крайней мере, так рассказывает сама лейтенант Валерия Сикал. Что, кстати, подтверждено расследованием военной прокуратуры.
Вот такая она, самая сильная армия Европы, способная противостоять российской агрессии самостоятельно. Хочешь быть на хорошем счету и служить легко, без проблем и напрягов, раздвигай ноги.
Что-то не срослось у нас с выбором пути в Европу. По всем пунктам. Мы в этой самой Европе, наверное, единственные боги. Никто нас не видит и не слышит. А так хочется материализоваться. Хоть где-то.
Ладно. От выборов пора уходить. Тут у нас Авакова чуть не убили. Активисты. Они 9 февраля решили сыграть в ту же игру, что играли в начале майдана — захватить полицейский участок.
Проводили на Контрактовой площади акцию "Кто заказал Катю Гандзюк". Ну и нарвались. Неадекватная полиция пресекла беспорядки и арестовала десяток наиболее ярых активистов. Ну и началось.
Примерно 40 человек кинулись выручать задержанных. Вооруженная ножами и газовыми баллончиками, банда пошла на штурм отделения полиции. Трое полицейских пострадало. Но по ушам активистам все-таки настучали.
Вы думаете, что это никак не связано в тем, что я написал в начале записок? Связано. Виноват какой-то кандидат в президенты! Так в Раде сказали: найдем и типа накажем!
По моим сведениям, глава национальной полиции Сергей Князев фактически дал карт-бланш полицейским на жесткий ответ на провокации. В его приказе с нолями впереди сказано о жестком ответе на такие провокации. Но в рамках закона. Только вот закон-то у нас как раньше в Российской империи — что дышло...
Увы, но я оказался прав. Первыми пострадавшими были житомирские полицейские. Нож, кастет, газовый баллончик популярны среди украинцев. Короче, ситуация такова, со слов знающего человека.
В четверг ранения получили полицейские в Житомире. Полиция действовала жестко и сумела взять ситуацию под контроль. Загнали активистов в норы. В пятницу на полицию уже напали во Львове и в Белой Церкви. Значит, субботние события в Киеве уже 3 или 4 – уже тот самый гром. Вот и перекрестились в МВД.
Но вернусь к Авакову. На самом деле министр не пострадал. Обстреляли его дом. Фейерверками. Устроили салют над крышей дома. Красиво, наверное, было. Бабахи над самой головой. Ну и забор расписали. На русском.
Сто раз давал слово не цитировать классиков украинизации, но не могу не упомянуть важнейшую цитату из Авакова. Как бы заканчивая тему нападений на полицию: "...провокации и "censored" вместо избирательной кампании приведут к приходу в Украине неадекватной власти, которая угробит страну".
Не могу пропустить ещё одну важную новость, о которой вы точно не знаете. Хотя касается она именно вас. Или нас? Короче говоря, она касается...
Вы в курсе, что Россия не пускает украинцев на свою территорию и нарушает право человека на свободу передвижения? На нас кивать не надо. То, что можно Юпитеру, нельзя быку. Мы себя именно Юпитером и считаем. Как его, весьмирснами, вот.
Представляете, на ПП Нехотеевка, что напротив нашего ПП Гопотовка, (без смеха — это реальные географические названия) не пропустили 90 украинцев! Ужас. И причину-то какую придумали — ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя.
Но самое ужасное то, что ваши пограничники, наверное, зная, что мы обязательно напишем об этом беспределе, снимают наших туристов на видео. Типа не хочешь ехать — скажи, что сам раздумал.
Я раздумываю по этому поводу. Почему так у нас происходит, что, как бы близок ни был выход, люди всегда найдут рядом, причем гораздо ближе, вход в «не туда»? Мы же, когда издевались над русскими, вводя все эти глупые запреты понимали, что будет ответка... И вот опять классическое «а нас-то за шо»...
Посмотрел вот на Тараканушку и вспомнил о самом важном. Красивые все-таки мы существа. И не только тараканы, но и просто украинцы. Особенно в женской части. Всю жизнь любуюсь и не устаю.
Но написать-то я хотел о втором месте в Европе по распространению ВИЧ. На 1 октября 2018 года в стране официально зарегистрировано более 329 тысяч случаев ВИЧ, из них СПИД – почти 109 тысяч случаев. Говоря более понятным языком, на Украине почти 1% населения заражены ВИЧ/СПИД! И это только те, кто официально зарегистрировался.
Кто понимает, что те, у кого еще только ВИЧ, – это полдела. А вот кто уже со СПИДом…
Странно это писать, но большинство зараженных вовсе не наркоманы или гомики. Люди вполне благополучные. Ну и к врачу, соответственно, идут только тогда, когда совсем прижмет. Так что реальной картины не знает никто.
Короче, на эту тему писать не буду. У нас красивые девушки — это статья дохода. До трети бюджета вместе с заробитчанами нам приносят. Кто знает, как обернется такая вот реклама для экономики Украины? Пусть все так и закончится — наши девушки самые красивые девушки! По крайней мере для нас.
Тем более что скоро мы реально запануем. Нам "живые" деньги начнут давать. Скоро. Через несколько недель. Монетизация коснется 3,7 млн. семей! Представляете, деньги дадут вместе с пенсией или переведут на карточку "Ощадбанка".
Правда, пановать нам ровно до ближайшей оплаты коммуналки. Но и тут есть положительный нюанс. У вас долг 980 гривен, а вам дали 1000. Сдачу Кабмин разрешил тратить на себя! Хочешь — в Монако поезжай, в тамошние казино. Хочешь — Эйфелеву башню на сутки сними и плюй на головы беспечных парижан. Все в твоих руках!
Как бы теперь ещё от несознательных избавиться. Тех, что на эти деньги крупы какой купит. Или, о ужас, мяса. Короче, если такие голодные найдутся, то нам больше такой лафы не будет. Так Кабмин и сказал...
Ладно. Пора заканчивать записки. Думаю, какую догму у вас сегодня разрушить? Аксиому, которую признают все, но которая не является истиной. А вот...
Все убеждены, что текила — это самогонка из кактуса. Аксиома! Так вот, господа человеки, учиться надо лучше. Именно учиться, а не "ходить в школу".
Текила действительно производится путем перегонки сока, добываемого из сердцевины голубой агавы. Агава действительно живет среди кактусов. Делит, как говорится, коммунальное жильё. Более того, агава очень похожа на кактус.
На самом деле, агава не кактус, а многолетнее травянистое растение, относящаяся к лилейным... Привет вашим тараканам!
Всё, до скорой встречи. Всем радостных дней и хорошей зимней погоды. Особенно тепла. А то у нас газа осталось всего 34%. Чтобы счастье входило к вам в дом не замечая дверей, как к себе.
А мы ещё поборемся! Будем жить!
Постскриптум: а я прощаюсь ненадолго! У меня впереди экскурсия и вопрос про домашнее задание на лето. Потому как Шепетовка — город, известный двумя своими жителями, у которых я фактически побывал в гостях. Так что — до встречи!
Вы когда-нибудь разговаривали с бомжами? Не теми тенями человеков, которые говорить уже разучились, а с теми, идейными, которые имеют целую теорию свободы личности от государства? Своеобразный анархизм, как я понимаю.
"Я свободен от обязанностей перед государством! Я не требую ничего от вас, а вы не требуйте ничего от меня! Как жить, где жить, сколько жить — это моё личное дело!" Ну и так далее.
Вы обратили внимание, как пахнут эти "свободные люди"? Вы обратили внимание на смрад свободы? Иногда у меня возникает мысль, после кратковременного пребывания в местах обитания этих существ, что люди просто боятся туда ходить. И только обязанности перед государством заставляют их это делать.
Так что (говоря о запахах) этот запах знает не только свобода. Но от ароматов перейдем к тому, ради чего я завонял тут все.
Перефразирую-ка я старую китайскую поговорку "Чтобы ты жил в эпоху перемен" на украинский лад. Чтобы ты жил в эпоху постоянной предвыборной кампании! Ничего страшнее этого пожелания придумать нельзя. Да что я вам-то объясняю, вы сами периодически в этом хаосе живете.
Ну, может, и не в таком уж и хаосе, но в такое время, когда понимаешь, что почему-то всегда попадаешь в парадоксальную ситуацию. Всегда! Как бы вы не хотели её изменить! Нами всегда управляют те, кто нас бесит, кто нас обманывает, кто нас злит. А мы, даже понимая это, всегда идем именно за этими… управленцами.
И не говорите мне про стадо баранов, которое ведет козел! Нет, можете и говорить, но это не моя идея, если что. Я – весь такой д'Артаньян сегодня.
Несколько месяцев Украина жила под новым лозунгом незалежности. «Вера! Мова! Армия!» На каждом столбе красовались морда лица Гидранта в разных вариантах и именно эти слова.
Большинство моих соотечественников (кто не похмеляется с утра по разным причинам) были уверены, что это и есть план вывода страны в «счастливое будущее».
А сегодня у большинства произошел сдвиг по фазе и плакаты понемногу исчезли с улиц.
Я вам поясню, что пишу после своей неожиданной, но познавательной поездки в город Шепетовку.
Там так вышло, что застрял на выходных, но посмотрел многое и поговорил со многими жителями. Кстати, домик возле городского знака — ну прямо символ эпохи!
Но тут и других символов — по крышу. Или по пузо.
Например, как вам полтора километра рынка? Слабо? А вот в Шепетовке — запросто. Проспект Мира превращается в проспект Рынка. На весь день.
Насчет веры… После этого гоп-стоп-жлоб-шоу с Томосом неАндерсом, верить хочется только в то, что гривна когда-то да станет 5 или 6 за доллар. Вот в это можно верить и даже свечки ставить.
Хотя, если на практике, то это больше на заупокойное поминовение похоже будет при нынешнем курсе 27 гривен за бакс.
Да и дела веры тоже ввергают в ступор самых таких приверженцев церкви, вызывая самопроизвольное открытие рта до нижней челюсти в районе ключиц и вопля «Це шо?»
Может, вы можете понять, почему киевской епархией управляет какой-то «почетный патриарх СЦУ» Филарет? По четным управляет, а по нечетным – мракобесит?
СЦУ – это не то что многие подумали, это «соборная церковь Украины». Насобирали… Так, для примера вам:
Службу священство проводили в белых клобуках. А это символ РПЦ!
«Символ веры» исполняли вместе с прихожанами. А это чисто советская традиция! Со времен гонений на православных зародилась.
Женщины без головных уборов. Это же современная греческая традиция!
А католики, которые молились рядом с Гидрантом?
Короче, правильно сказала О. Билозир — у украинцев теперь свой украинский бог... А он, как и положено украинцу, впитывает всё западное, при этом оставаясь в душе идолопоклонником...
Следующая мантра — мова.
Есть у меня кум, старый морской волк, вечный боцман сухогруза, который за свою жизнь побывал во множестве стран и портов. Вот он-то и рассказал мне историю о великом и могучем русском языке... в Японии. Я пытался проверить через переводчики его слова, но все они дают неточный перевод. Поэтому расскажу «от первоисточника».
Большой японский порт. Группа советских моряков отпущена на берег. Пароход тем временем разгружают японские докеры. Рутина, одним словом. И вдруг... забористый такой русский мат от японского грузчика! Да такой, что даже боцман заслушался, не мат, а соловьиная трель, даже учитывая сложности японцев с «л» и «р».
Моряки, естественно, начинают пытать переводчика. Что за диво такое? И выясняют, что японцы в своем лексиконе совсем не имеют матерных слов. Поэтому докеры и используют английский, немецкий или русский мат.
А для примера переводчик привел известное русское выражение «пошел вон». В начале перевел его на японский, а затем обратно на русский. Окончательный вариант звучал так — будьте добры, сделайте милость, удалитесь, пожалуйста! Советские моряки согласились с японскими докерами в том, что при разгрузке-погрузке использовать японский невозможно.
То же самое произошло и у нас.
Даже самые замшелые патриоты, из тех, что на любой вопрос по-русски всегда были «мой твой не понимай», оказывается, прекрасно владеют языком агрессора! Включаешь телевизор и... О великий и могучий! Ты жив! И не просто жив, а процветаешь! Даже законы об использовании каких-то там процентов мовы в СМИ не действуют!
Смешно выглядит украинский националист, который на чистом русском языке объясняет телезрителям необходимость украинской мовы. Как и Гидрант.
Происходит то, на что жалуются многие дамы. Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а он уже изменился. Не успел Гидрант научиться разговаривать на украинском, а вы, наверное, помните, как он в своих ранних выступлениях переспрашивал у помощников слова, а тут обратно оглобли надо разворачивать. На русском электорат если не ублажать, так хоть ради того, чтобы понимали.
Всё прямо как у Вышиванка. Купил шуруповерт, а он треснул в первый же день. Всего один гвоздь смог забить...
Теперь о могучей украинской армии. Всего на одном примере, чтобы не занимать вашего времени. Дело происходит, ещё не закончено, в Хмельницкой области, в воинской части А1358.
Итак, командир части полковник Иванив использовал женщину-лейтенанта ВСУ для удовлетворения сексуального голода старших офицеров и проверяющих в течение года. По крайней мере, так рассказывает сама лейтенант Валерия Сикал. Что, кстати, подтверждено расследованием военной прокуратуры.
Вот такая она, самая сильная армия Европы, способная противостоять российской агрессии самостоятельно. Хочешь быть на хорошем счету и служить легко, без проблем и напрягов, раздвигай ноги.
Что-то не срослось у нас с выбором пути в Европу. По всем пунктам. Мы в этой самой Европе, наверное, единственные боги. Никто нас не видит и не слышит. А так хочется материализоваться. Хоть где-то.
Ладно. От выборов пора уходить. Тут у нас Авакова чуть не убили. Активисты. Они 9 февраля решили сыграть в ту же игру, что играли в начале майдана — захватить полицейский участок.
Проводили на Контрактовой площади акцию "Кто заказал Катю Гандзюк". Ну и нарвались. Неадекватная полиция пресекла беспорядки и арестовала десяток наиболее ярых активистов. Ну и началось.
Примерно 40 человек кинулись выручать задержанных. Вооруженная ножами и газовыми баллончиками, банда пошла на штурм отделения полиции. Трое полицейских пострадало. Но по ушам активистам все-таки настучали.
Вы думаете, что это никак не связано в тем, что я написал в начале записок? Связано. Виноват какой-то кандидат в президенты! Так в Раде сказали: найдем и типа накажем!
По моим сведениям, глава национальной полиции Сергей Князев фактически дал карт-бланш полицейским на жесткий ответ на провокации. В его приказе с нолями впереди сказано о жестком ответе на такие провокации. Но в рамках закона. Только вот закон-то у нас как раньше в Российской империи — что дышло...
Увы, но я оказался прав. Первыми пострадавшими были житомирские полицейские. Нож, кастет, газовый баллончик популярны среди украинцев. Короче, ситуация такова, со слов знающего человека.
В четверг ранения получили полицейские в Житомире. Полиция действовала жестко и сумела взять ситуацию под контроль. Загнали активистов в норы. В пятницу на полицию уже напали во Львове и в Белой Церкви. Значит, субботние события в Киеве уже 3 или 4 – уже тот самый гром. Вот и перекрестились в МВД.
Но вернусь к Авакову. На самом деле министр не пострадал. Обстреляли его дом. Фейерверками. Устроили салют над крышей дома. Красиво, наверное, было. Бабахи над самой головой. Ну и забор расписали. На русском.
Сто раз давал слово не цитировать классиков украинизации, но не могу не упомянуть важнейшую цитату из Авакова. Как бы заканчивая тему нападений на полицию: "...провокации и "censored" вместо избирательной кампании приведут к приходу в Украине неадекватной власти, которая угробит страну".
Не могу пропустить ещё одну важную новость, о которой вы точно не знаете. Хотя касается она именно вас. Или нас? Короче говоря, она касается...
Вы в курсе, что Россия не пускает украинцев на свою территорию и нарушает право человека на свободу передвижения? На нас кивать не надо. То, что можно Юпитеру, нельзя быку. Мы себя именно Юпитером и считаем. Как его, весьмирснами, вот.
Представляете, на ПП Нехотеевка, что напротив нашего ПП Гопотовка, (без смеха — это реальные географические названия) не пропустили 90 украинцев! Ужас. И причину-то какую придумали — ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя.
Но самое ужасное то, что ваши пограничники, наверное, зная, что мы обязательно напишем об этом беспределе, снимают наших туристов на видео. Типа не хочешь ехать — скажи, что сам раздумал.
Я раздумываю по этому поводу. Почему так у нас происходит, что, как бы близок ни был выход, люди всегда найдут рядом, причем гораздо ближе, вход в «не туда»? Мы же, когда издевались над русскими, вводя все эти глупые запреты понимали, что будет ответка... И вот опять классическое «а нас-то за шо»...
Посмотрел вот на Тараканушку и вспомнил о самом важном. Красивые все-таки мы существа. И не только тараканы, но и просто украинцы. Особенно в женской части. Всю жизнь любуюсь и не устаю.
Но написать-то я хотел о втором месте в Европе по распространению ВИЧ. На 1 октября 2018 года в стране официально зарегистрировано более 329 тысяч случаев ВИЧ, из них СПИД – почти 109 тысяч случаев. Говоря более понятным языком, на Украине почти 1% населения заражены ВИЧ/СПИД! И это только те, кто официально зарегистрировался.
Кто понимает, что те, у кого еще только ВИЧ, – это полдела. А вот кто уже со СПИДом…
Странно это писать, но большинство зараженных вовсе не наркоманы или гомики. Люди вполне благополучные. Ну и к врачу, соответственно, идут только тогда, когда совсем прижмет. Так что реальной картины не знает никто.
Короче, на эту тему писать не буду. У нас красивые девушки — это статья дохода. До трети бюджета вместе с заробитчанами нам приносят. Кто знает, как обернется такая вот реклама для экономики Украины? Пусть все так и закончится — наши девушки самые красивые девушки! По крайней мере для нас.
Тем более что скоро мы реально запануем. Нам "живые" деньги начнут давать. Скоро. Через несколько недель. Монетизация коснется 3,7 млн. семей! Представляете, деньги дадут вместе с пенсией или переведут на карточку "Ощадбанка".
Правда, пановать нам ровно до ближайшей оплаты коммуналки. Но и тут есть положительный нюанс. У вас долг 980 гривен, а вам дали 1000. Сдачу Кабмин разрешил тратить на себя! Хочешь — в Монако поезжай, в тамошние казино. Хочешь — Эйфелеву башню на сутки сними и плюй на головы беспечных парижан. Все в твоих руках!
Как бы теперь ещё от несознательных избавиться. Тех, что на эти деньги крупы какой купит. Или, о ужас, мяса. Короче, если такие голодные найдутся, то нам больше такой лафы не будет. Так Кабмин и сказал...
Ладно. Пора заканчивать записки. Думаю, какую догму у вас сегодня разрушить? Аксиому, которую признают все, но которая не является истиной. А вот...
Все убеждены, что текила — это самогонка из кактуса. Аксиома! Так вот, господа человеки, учиться надо лучше. Именно учиться, а не "ходить в школу".
Текила действительно производится путем перегонки сока, добываемого из сердцевины голубой агавы. Агава действительно живет среди кактусов. Делит, как говорится, коммунальное жильё. Более того, агава очень похожа на кактус.
На самом деле, агава не кактус, а многолетнее травянистое растение, относящаяся к лилейным... Привет вашим тараканам!
Всё, до скорой встречи. Всем радостных дней и хорошей зимней погоды. Особенно тепла. А то у нас газа осталось всего 34%. Чтобы счастье входило к вам в дом не замечая дверей, как к себе.
А мы ещё поборемся! Будем жить!
Постскриптум: а я прощаюсь ненадолго! У меня впереди экскурсия и вопрос про домашнее задание на лето. Потому как Шепетовка — город, известный двумя своими жителями, у которых я фактически побывал в гостях. Так что — до встречи!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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