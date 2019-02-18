«Полёт валькирий». Вертолёты на вьетнамской войне

Без преувеличения, «вертушки» стали одним из символов войны во Вьетнаме. Они проделали огромную боевую и транспортную работу. Но показали себя вертолёты ещё в ходе Корейской войны.Эксперименты с винтокрылыми машинами как боевым и транспортным средством начались ещё до Второй мировой. Вперёд вырвались США, чему немало способствовала война в Корее, где вертолёты стали незаменимы. В частности, при переброске войск и эвакуации раненых. Исходы многих боёв были решены быстрой доставкой массы войск в район боевых действий. До Корейской войны из 100 тяжелораненых потери достигали 80-90 человек, вертолёты переменили соотношение к такому же количеству выживших. Сотни пилотов, сбитых советскими асами, были спасены при помощи вертолётов, залетавших, бывало, на территорию противника на 150-200 километров.Пентагон сделал выводы и заказал американскому военно-промышленному комплексу самые разные типы вертолётов, что весьма выручило во Вьетнаме.Настоящей рабочей лошадкой Вьетнамской войны стал БЕЛЛ UH-1 «Ирокез». Среднее нахождение пехотинца США в бою во Вьетнаме – 240 дней в году. Обеспечить войскам боевую поддержку, эвакуацию и поставки питания и боеприпасов в условиях джунглей могли только вертолёты. Их количество наращивалось охотно и активно. Одних «Ирокезов» в 1965 году было три сотни и поток винтокрылов нарастал. К началу семидесятых США сосредоточили во Вьетнаме больше вертолётов, чем их было на вооружении во всех странах мира. Царил UH-1, их насчитывалось 2500 штук. Есть данные, что за время Вьетнамской войны все типы американских вертолётов сделали 36 млн вылетов, налёт составил 13,5 млн часов. Огнём с земли повредили 31 тысячу «вертушек» и только 10% (3,5 тысячи) из которых сбили. Это уникальное соотношение потерь к числу боевых вылетов — 1:18 тысячам. А морская пехота США понесла самые большие одновременные потери вертолётов от миномётного обстрела двух наземных авиабаз 28 октября 1965 года – семнадцать UH-1E. Стоит отметить, что первоначально морская пехота использовала невооружённые вертолёты – в целях поиска и спасения. Но военные условия вынудили морпехов поставить на «вертушки» пулемёты М-60 и блоки НАР. Маринсы сначала вооружали «вертушки» неподвижными пулемётами, но с 1967 года стали использовать турели ТАТ-101.В ходе войны изменилась пропорция вооружённые/транспортные вертолёты во время боевых действий. Изначально она была 1:5, но в ходе боёв стали применять 1: 3.Интересно, что огромные потребности в винтокрылой технике во Вьетнаме серьёзно подорвали экспортные возможности американских корпораций. В итоге они уступили мировой рынок французскому вертолёту «Алуэтт».Сначала вертолёты использовались разрозненно, на низовом уровне (взвод, рота), затем решили создать специализированную дивизию. Лоббистом аэромобильных войск стал генерал-лейтенант Хоуц. Ещё в 1962 г. он выдвинул концепт дивизии, использующей вертолёты вместо наземной техники, включая танки. Инициативу поддержал министр обороны Макнамара. С середины февраля 1963 года стартовало формирование 11-й воздушно-штурмовой дивизии и придан¬ной ей 10-й авиационной транспортной бригады. В штате – 15, 954 тыс. военнослужащих, 459 вертолетов и самолётов, считая ракетный батальон из 39 вертолётов UH-1B, оснащённых НУР. С уровня роты или батареи штабные подразделения располагали двумя «Ирокезами» для транспортировки офицеров. Главную ударную силу дивизии составляли два штурмовых вертолётных батальона, каждый располагал дюжиной вооружённых UH-1B и шестью десятками транспортных UH-1D. Всего в дивизии по штату было 137 ударных вертолётов и 138 транспортников.Осенью 1963 года на учениях отработали действия аэромобильных войск. В 1965 году закончилось формирование дивизии, она называться 1-й аэромобильной, но штатно всё осталось в прежних параметрах. Во Вьетнаме её первые подразделения появились 28 августа 1965 года, переброска закончилась до конца сентября. Бои показали, что концепция аэромобильных сил себя полностью оправдала.Впрочем, вертолёты использовались и в одиночку, и в составе небольших групп – это зависело от тактических задач. Часто «вертушка» становилась единственной и последней надеждой на спасение атакованных вьетконговцами американских солдат, поэтому пилоты пренебрегали ограничениями по грузоподъёмности, предпочитая принцип «влезай, сколько уместится». Перегруженные вертолёты, бывало, бились, но риск был маленький, и им пренебрегали. Серьёзным недостатком было отсутствие бронирования, но все попытки оснастить вертолёты броней закончились плачевно – лётные характеристики стремительно ухудшались, исключая использование вертолёта.Активно применялись эскадрильи «воздушной кавалерии». Эскадрилья формировалась из трёх взводов: разведывательного, огневой поддержки и транс¬портного. В первом — лёгкие вертолеты ОН-13 или ОН-23, во втором — UH-1 В, третий использовал UH-1 D. Нередко разведывательные и ударные вертолёты действовали совместно. Порой разведчики провоцировали по себе огонь с земли, затем выявленные огневые точки подавлялись ударными винтокрылами.По первоначальному замыслу, каждой пехотной американской или южновьетнамской бригаде придавалась вертолётная рота. На практике к дивизии прикомандировывали вертолётный батальон,Во Вьетнаме была хроническая нехватка вертолётчиков, укомплектованность в 90% считалась исключительно высокой. Пилот «Ирокеза» должен был проводить в воздухе не больше 150 часов в месяц, показатель в 190 — 200 часов был обычной практикой.Остаётся добавить, что в самой последней операции вьетнамской войны – эвакуации из Сайгона – также принимали участие вертолёты, взлетавшие, в частности, с крыши посольства США.