«Полёт валькирий». Вертолёты на вьетнамской войне
Без преувеличения, «вертушки» стали одним из символов войны во Вьетнаме. Они проделали огромную боевую и транспортную работу. Но показали себя вертолёты ещё в ходе Корейской войны.
Битва за Корейский полуостров
Эксперименты с винтокрылыми машинами как боевым и транспортным средством начались ещё до Второй мировой. Вперёд вырвались США, чему немало способствовала война в Корее, где вертолёты стали незаменимы. В частности, при переброске войск и эвакуации раненых. Исходы многих боёв были решены быстрой доставкой массы войск в район боевых действий. До Корейской войны из 100 тяжелораненых потери достигали 80-90 человек, вертолёты переменили соотношение к такому же количеству выживших. Сотни пилотов, сбитых советскими асами, были спасены при помощи вертолётов, залетавших, бывало, на территорию противника на 150-200 километров.
Пентагон сделал выводы и заказал американскому военно-промышленному комплексу самые разные типы вертолётов, что весьма выручило во Вьетнаме.
Летающий «индеец»
Настоящей рабочей лошадкой Вьетнамской войны стал БЕЛЛ UH-1 «Ирокез». Среднее нахождение пехотинца США в бою во Вьетнаме – 240 дней в году. Обеспечить войскам боевую поддержку, эвакуацию и поставки питания и боеприпасов в условиях джунглей могли только вертолёты. Их количество наращивалось охотно и активно. Одних «Ирокезов» в 1965 году было три сотни и поток винтокрылов нарастал. К началу семидесятых США сосредоточили во Вьетнаме больше вертолётов, чем их было на вооружении во всех странах мира. Царил UH-1, их насчитывалось 2500 штук. Есть данные, что за время Вьетнамской войны все типы американских вертолётов сделали 36 млн вылетов, налёт составил 13,5 млн часов. Огнём с земли повредили 31 тысячу «вертушек» и только 10% (3,5 тысячи) из которых сбили. Это уникальное соотношение потерь к числу боевых вылетов — 1:18 тысячам. А морская пехота США понесла самые большие одновременные потери вертолётов от миномётного обстрела двух наземных авиабаз 28 октября 1965 года – семнадцать UH-1E. Стоит отметить, что первоначально морская пехота использовала невооружённые вертолёты – в целях поиска и спасения. Но военные условия вынудили морпехов поставить на «вертушки» пулемёты М-60 и блоки НАР. Маринсы сначала вооружали «вертушки» неподвижными пулемётами, но с 1967 года стали использовать турели ТАТ-101.
В ходе войны изменилась пропорция вооружённые/транспортные вертолёты во время боевых действий. Изначально она была 1:5, но в ходе боёв стали применять 1: 3.
Интересно, что огромные потребности в винтокрылой технике во Вьетнаме серьёзно подорвали экспортные возможности американских корпораций. В итоге они уступили мировой рынок французскому вертолёту «Алуэтт».
Тактику использования диктует реальность
Сначала вертолёты использовались разрозненно, на низовом уровне (взвод, рота), затем решили создать специализированную дивизию. Лоббистом аэромобильных войск стал генерал-лейтенант Хоуц. Ещё в 1962 г. он выдвинул концепт дивизии, использующей вертолёты вместо наземной техники, включая танки. Инициативу поддержал министр обороны Макнамара. С середины февраля 1963 года стартовало формирование 11-й воздушно-штурмовой дивизии и придан¬ной ей 10-й авиационной транспортной бригады. В штате – 15, 954 тыс. военнослужащих, 459 вертолетов и самолётов, считая ракетный батальон из 39 вертолётов UH-1B, оснащённых НУР. С уровня роты или батареи штабные подразделения располагали двумя «Ирокезами» для транспортировки офицеров. Главную ударную силу дивизии составляли два штурмовых вертолётных батальона, каждый располагал дюжиной вооружённых UH-1B и шестью десятками транспортных UH-1D. Всего в дивизии по штату было 137 ударных вертолётов и 138 транспортников.
Осенью 1963 года на учениях отработали действия аэромобильных войск. В 1965 году закончилось формирование дивизии, она называться 1-й аэромобильной, но штатно всё осталось в прежних параметрах. Во Вьетнаме её первые подразделения появились 28 августа 1965 года, переброска закончилась до конца сентября. Бои показали, что концепция аэромобильных сил себя полностью оправдала.
Впрочем, вертолёты использовались и в одиночку, и в составе небольших групп – это зависело от тактических задач. Часто «вертушка» становилась единственной и последней надеждой на спасение атакованных вьетконговцами американских солдат, поэтому пилоты пренебрегали ограничениями по грузоподъёмности, предпочитая принцип «влезай, сколько уместится». Перегруженные вертолёты, бывало, бились, но риск был маленький, и им пренебрегали. Серьёзным недостатком было отсутствие бронирования, но все попытки оснастить вертолёты броней закончились плачевно – лётные характеристики стремительно ухудшались, исключая использование вертолёта.
Активно применялись эскадрильи «воздушной кавалерии». Эскадрилья формировалась из трёх взводов: разведывательного, огневой поддержки и транс¬портного. В первом — лёгкие вертолеты ОН-13 или ОН-23, во втором — UH-1 В, третий использовал UH-1 D. Нередко разведывательные и ударные вертолёты действовали совместно. Порой разведчики провоцировали по себе огонь с земли, затем выявленные огневые точки подавлялись ударными винтокрылами.
По первоначальному замыслу, каждой пехотной американской или южновьетнамской бригаде придавалась вертолётная рота. На практике к дивизии прикомандировывали вертолётный батальон,
Во Вьетнаме была хроническая нехватка вертолётчиков, укомплектованность в 90% считалась исключительно высокой. Пилот «Ирокеза» должен был проводить в воздухе не больше 150 часов в месяц, показатель в 190 — 200 часов был обычной практикой.
Остаётся добавить, что в самой последней операции вьетнамской войны – эвакуации из Сайгона – также принимали участие вертолёты, взлетавшие, в частности, с крыши посольства США.
Битва за Корейский полуостров
Эксперименты с винтокрылыми машинами как боевым и транспортным средством начались ещё до Второй мировой. Вперёд вырвались США, чему немало способствовала война в Корее, где вертолёты стали незаменимы. В частности, при переброске войск и эвакуации раненых. Исходы многих боёв были решены быстрой доставкой массы войск в район боевых действий. До Корейской войны из 100 тяжелораненых потери достигали 80-90 человек, вертолёты переменили соотношение к такому же количеству выживших. Сотни пилотов, сбитых советскими асами, были спасены при помощи вертолётов, залетавших, бывало, на территорию противника на 150-200 километров.
Пентагон сделал выводы и заказал американскому военно-промышленному комплексу самые разные типы вертолётов, что весьма выручило во Вьетнаме.
Летающий «индеец»
Настоящей рабочей лошадкой Вьетнамской войны стал БЕЛЛ UH-1 «Ирокез». Среднее нахождение пехотинца США в бою во Вьетнаме – 240 дней в году. Обеспечить войскам боевую поддержку, эвакуацию и поставки питания и боеприпасов в условиях джунглей могли только вертолёты. Их количество наращивалось охотно и активно. Одних «Ирокезов» в 1965 году было три сотни и поток винтокрылов нарастал. К началу семидесятых США сосредоточили во Вьетнаме больше вертолётов, чем их было на вооружении во всех странах мира. Царил UH-1, их насчитывалось 2500 штук. Есть данные, что за время Вьетнамской войны все типы американских вертолётов сделали 36 млн вылетов, налёт составил 13,5 млн часов. Огнём с земли повредили 31 тысячу «вертушек» и только 10% (3,5 тысячи) из которых сбили. Это уникальное соотношение потерь к числу боевых вылетов — 1:18 тысячам. А морская пехота США понесла самые большие одновременные потери вертолётов от миномётного обстрела двух наземных авиабаз 28 октября 1965 года – семнадцать UH-1E. Стоит отметить, что первоначально морская пехота использовала невооружённые вертолёты – в целях поиска и спасения. Но военные условия вынудили морпехов поставить на «вертушки» пулемёты М-60 и блоки НАР. Маринсы сначала вооружали «вертушки» неподвижными пулемётами, но с 1967 года стали использовать турели ТАТ-101.
В ходе войны изменилась пропорция вооружённые/транспортные вертолёты во время боевых действий. Изначально она была 1:5, но в ходе боёв стали применять 1: 3.
Интересно, что огромные потребности в винтокрылой технике во Вьетнаме серьёзно подорвали экспортные возможности американских корпораций. В итоге они уступили мировой рынок французскому вертолёту «Алуэтт».
Тактику использования диктует реальность
Сначала вертолёты использовались разрозненно, на низовом уровне (взвод, рота), затем решили создать специализированную дивизию. Лоббистом аэромобильных войск стал генерал-лейтенант Хоуц. Ещё в 1962 г. он выдвинул концепт дивизии, использующей вертолёты вместо наземной техники, включая танки. Инициативу поддержал министр обороны Макнамара. С середины февраля 1963 года стартовало формирование 11-й воздушно-штурмовой дивизии и придан¬ной ей 10-й авиационной транспортной бригады. В штате – 15, 954 тыс. военнослужащих, 459 вертолетов и самолётов, считая ракетный батальон из 39 вертолётов UH-1B, оснащённых НУР. С уровня роты или батареи штабные подразделения располагали двумя «Ирокезами» для транспортировки офицеров. Главную ударную силу дивизии составляли два штурмовых вертолётных батальона, каждый располагал дюжиной вооружённых UH-1B и шестью десятками транспортных UH-1D. Всего в дивизии по штату было 137 ударных вертолётов и 138 транспортников.
Осенью 1963 года на учениях отработали действия аэромобильных войск. В 1965 году закончилось формирование дивизии, она называться 1-й аэромобильной, но штатно всё осталось в прежних параметрах. Во Вьетнаме её первые подразделения появились 28 августа 1965 года, переброска закончилась до конца сентября. Бои показали, что концепция аэромобильных сил себя полностью оправдала.
Впрочем, вертолёты использовались и в одиночку, и в составе небольших групп – это зависело от тактических задач. Часто «вертушка» становилась единственной и последней надеждой на спасение атакованных вьетконговцами американских солдат, поэтому пилоты пренебрегали ограничениями по грузоподъёмности, предпочитая принцип «влезай, сколько уместится». Перегруженные вертолёты, бывало, бились, но риск был маленький, и им пренебрегали. Серьёзным недостатком было отсутствие бронирования, но все попытки оснастить вертолёты броней закончились плачевно – лётные характеристики стремительно ухудшались, исключая использование вертолёта.
Активно применялись эскадрильи «воздушной кавалерии». Эскадрилья формировалась из трёх взводов: разведывательного, огневой поддержки и транс¬портного. В первом — лёгкие вертолеты ОН-13 или ОН-23, во втором — UH-1 В, третий использовал UH-1 D. Нередко разведывательные и ударные вертолёты действовали совместно. Порой разведчики провоцировали по себе огонь с земли, затем выявленные огневые точки подавлялись ударными винтокрылами.
По первоначальному замыслу, каждой пехотной американской или южновьетнамской бригаде придавалась вертолётная рота. На практике к дивизии прикомандировывали вертолётный батальон,
Во Вьетнаме была хроническая нехватка вертолётчиков, укомплектованность в 90% считалась исключительно высокой. Пилот «Ирокеза» должен был проводить в воздухе не больше 150 часов в месяц, показатель в 190 — 200 часов был обычной практикой.
Остаётся добавить, что в самой последней операции вьетнамской войны – эвакуации из Сайгона – также принимали участие вертолёты, взлетавшие, в частности, с крыши посольства США.
- Автор:
- Константин Барановский
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