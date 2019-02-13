Вертолет Sikorsky Boeing SB 1 Defiant. Возможная замена для UH-60
В самом конце прошлого года американские авиастроительные компании Sikorsky и Boeing выкатили первый летный прототип перспективного многоцелевого вертолета SB 1 Defiant. Машина уже проходит необходимые наземные проверки и в скором времени должна впервые подняться в воздух. В будущем – как того хотят его создатели – вертолет должен стать победителем текущего конкурса, а затем поступить на вооружение и в пойти в серию. Пока же проект остается на стадии испытаний. Кроме того, ему приходится конкурировать с другой современной разработкой.
Программы и проекты
С 2004 года Пентагон и авиастроительные организации США занимаются реализацией нескольких программ, целью которых является будущее обновление парка вертолетной техники армейской авиации. Основная программа носит название Future Vertical Lift, и ее целью является создание нескольких новых летательных аппаратов вертикального взлета для замены ряда существующих вертолетов. Такая замена начнется после 2030 года, и к этому времени должны быть созданы требуемые образцы техники.
Одна из подпрограмм FVL носит название FVL-Medium (также используется обозначение Future Long-Range Assault Aircraft – FLRAA) и предусматривает создание вертолета или иного летательного аппарата среднего класса. Новый вертолет SB 1 был создан именно в рамках подпрограммы FLRAA и предлагается в качестве нового транспортного средства для армии. В случае успеха на текущем конкурсе он сможет заменить имеющиеся вертолеты UH-60.
Согласно требованиям заказчика, летательный аппарат FLRAA должен перевозить не менее 12 бойцов с вооружением со скоростью 230 узлов (430 км/ч) на дальность более 230 морских миль (425 км). Заданы вертикальный взлет и посадка. В качестве силовой установки должны использоваться два перспективных турбовальных двигателя FATE (Future Affordable Turbine Engine) мощностью по 5000 л.с. До появления таких изделий предусматривается применение серийных двигателей.
Компании «Сикорский» (ныне принадлежит Lockheed Martin) и «Боинг» участвуют в программе FVL с середины прошлого десятилетия. Для выполнения требований заказчика необходимы специфические конструкторские решения, из-за чего авиастроителям пришлось разработать и испытать два экспериментальных образца. Опыт этих проектов позволил приступить к разработке полноценного транспортного средства для армии.
В 2008 году на испытания вышел экспериментальный вертолет Sikorsky X2 с нестандартной винтомоторной группой. Эта машина показала максимальную скорость на уровне 460 км/ч. В 2015 году на испытания вышел вертолет Sikorsky S-97 Raider с максимальной скоростью 445 км/ч и крейсерской менее 410 км/ч. Характерной чертой машин X2 и S-97 являлись два соосных несущих винта и хвостовой толкающий воздушный винт, отвечающий за набор горизонтальной скорости. В ходе испытаний такая схема и ее отдельные элементы показали свои возможности и подтвердили расчетные характеристики.
Проект SB 1 Defiant
В 2013 году заказчик запустил новый этап программы, предусматривающий разработку и строительство технологических демонстраторов. Вскоре количество участников FVL сократилось, и теперь разработкой новой техники занимаются только консорциум «Сикорского» и «Боинга», а также компания Bell Helicopters. Любопытно, что в обоих новых проектах на правах полноценного участника или субподрядчика принимает участие компания Lockheed Martin.
На основе идей и решений существующих экспериментальных проектов, а также с использованием готовых агрегатов был разработан новый многоцелевой вертолет под названием SB 1 Defiant («Дерзкий»); именно эта машина должна участвовать в конкурсе Пентагона и претендовать на будущий контракт. Разработка «Дерзкого» заметным образом затянулась, из-за чего его создателям не удалось уложиться в указанные сроки. Демонстратор технологий требовалось построить до конца 2017 года, но его фактическая выкатка состоялась только через год.
Первый летный прототип SB 1 с серийным номером 0001 и регистрационным N100FV вывели из сборочного цеха 28 декабря 2018 года. Вскоре после этого стартовали наземные проверки бортовых систем. В начале января сообщалось о первом пробном запуске двигателей; через несколько дней начались пробежки по взлетной полосе. В ближайшие недели специалисты Boeing и Sikorsky должны завершить наземные проверки и запустить этап летно-конструкторских испытаний. Точная дата первого полета пока не называлась.
Перспективная конструкция
Проект Sikorsky Boeing SB 1 предлагает строительство летательного аппарата особой конструкции, обеспечивающей высокие летные характеристики. Основные решения, необходимые для получения таких результатов, прямо заимствуются из предыдущих экспериментальных проектов. Кроме того, речь идет о применении некоторых уже испытанных узлов и агрегатов.
SB 1 получает композитный фюзеляж обтекаемой формы, сочетающий в себе высокую прочность и малую массу. Компоновка фюзеляжа, в целом, повторяет решения других проектов. Носовая часть фюзеляжа и центральный отсек отдаются под кабины для экипажа и пассажиров. Над грузовым объемом помещаются основные элементы силовой установки. Хвостовая балка вмещает трансмиссию для толкающего винта.
Как и в предыдущих проектах, планер не имеет крыльев, но используется развитое хвостовое оперение. Применен стабилизатор большого размаха, оснащенный концевыми шайбами килей. Под фюзеляжем помещена вертикальная плоскость. Все плоскости оперения оснащены рулями либо сделаны цельноповоротными. Эти рули предлагается использовать для управления при скоростном полете.
В будущем вертолет SB 1 должен получить пару турбовальных двигателей, разрабатываемых в рамках программы FATE. До их появления прототип будет использовать серийные Honeywell T55 мощностью менее 4 тыс. л.с. Недостаток мощности в сравнении с расчетной должен ухудшить летно-технические характеристики, но и в этом случае «Дерзкий» сможет пройти часть необходимых проверок. Ожидается, что менее мощные двигатели не окажут негативного влияния на скоростные характеристики, хотя и сократят дальность полета.
Двигатели приводят во вращение пару соосных несущих винтов. Винты вместе с втулкой и сопутствующим оснащением с минимальной доработкой были заимствованы у экспериментальной машины S-97 Raider. Винты имеют по четыре лопасти и закрепляются на общей втулке. В связи с характерными нагрузками при скоростном полете несущая система имеет конструкцию повышенной жесткости. Для удобства хранения и эксплуатации на кораблях лопасти винтов выполнены складными. Согласно проекту, элементы втулки должны закрываться легкими обтекателями, но опытный образец пока не получил их.
За разгон до требуемых скоростей отвечает хвостовой толкающий винт. Он имеет восемь лопастей с управляемым шагом и приводится в движение отдельной трансмиссией с отбором мощности от главного редуктора.
Для SB 1 разработана новая электродистанционная система управления, обеспечивающая контроль за работой двигателей, воздушных винтов и прочих систем. Важной особенностью такой ЭДСУ являются максимальная автоматизация процессов, а также наличие т.н. активной системы контроля вибраций. Автоматика сможет самостоятельно выявлять нежелательные вибрации конструкции и изменять режим работы силовой установки и винта для их устранения. Избавление от вибраций должно положительным образом сказаться на ресурсе конструкции и сроке ее службы.
Вертолет получает трехточечное шасси. В центральной части фюзеляжа предусмотрены две убираемые стойки. Третье колесо помещается внутри хвостового подфюзеляжного киля. Малая высота шасси должна облегчить посадку и высадку людей, исключив необходимость применения лестниц или трапов.
В носовой части фюзеляжа предусмотрена двухрядная четырехместная кабина пилотов. Используется «стеклянная кабина» с полным набором современной аппаратуры для навигации и управления всеми бортовыми системами. За пилотами находится объем для полезной нагрузки, соответствующий требованиям заказчика. Вертолет способен перевозить не менее 12 бойцов с полной экипировкой.
Пока транспортный вариант SB 1 не имеет никакого вооружения. Тем не менее, в рекламных материалах фигурируют изображения гипотетических серийных вертолетов с пулеметными или гранатометными установками в дверях и окнах. При этом такое оружие рассматривается только в качестве средства поддержки десанта.
В существующем виде опытный образец вертолета SB 1 Defiant имеет взлетную массу около 14,5 т – почти втрое больше предыдущего S-97. В ближайшее время пройдут летные испытания, направленные на установление реальных характеристик техники. Компании-разработчики утверждают, что машина будет полностью соответствовать требованиям заказчика или даже превосходить их. Так, расчетная максимальная скорость с временными двигателями T55 должна достичь 450-460 км/ч. С новыми моторами FATE этот параметр останется на прежнем уровне, но дальность полета достигнет требуемых значений.
Ближайшее и отдаленное будущее
Пока главной заботой специалистов фирм Sikorsky и Boeing является завершение необходимых наземных испытаний и подготовка к будущим тестовым полетам. Не так давно состоялись первый запуск двигателей и прокрутка винтов, и в скором будущем опытный SB 1 впервые поднимется в воздух. Испытания планируется продолжать в течение нескольких следующих лет. Под присмотром военных опытный образец должен будет продемонстрировать свои возможности, пусть даже и в неполной комплектации.
Авторы проекта уже работают над его развитием. В первую очередь, на базе «Дерзкого» планируется создать ударный вертолет. Каким он будет – неясно, но в рекламе уже показан его возможный облик. Боевая «модификация» может получить зауженный фюзеляж с двухместной тандемной кабиной экипажа и без центрального грузового отсека. Под носом может устанавливаться турель с артиллерийским вооружением, а на бортах расположены плоскости с узлами подвески для ракетного и бомбового оружия. Даже расчетные характеристики ударной версии SB 1 пока остаются неизвестными.
Согласно оптимистическим планам и прогнозам компаний Sikorsky и Boeing, их новые вертолеты в отдаленном будущем должны поступить на вооружение армейской авиации США. Транспортный SB 1 Defiant рассматривается в качестве замены для имеющегося UH-60. Его боевая модификация сможет претендовать на нишу, ныне занимаемую машинами AH-64.
Будет ли консорциум участвовать в борьбе за контракты по другим подпрограммам FVL – неизвестно. Помимо UH-60 и AH-64 армия в будущем планирует заменить машины типов OH-58 и CH-47. Насколько известно, «Боинг» и «Сикорский» рассматривают возможность внедрения наработок по темам X2 / S-97 / SB 1 в сферу тяжелых транспортных вертолетов. Возможно, позже станет известно и о подобной замене для легких OH-58.
Борьба за контракт
Компании Sikorsky и Boeing с проектом SB 1 Defiant претендуют на контракт Пентагона, в соответствии с которым будет построено не менее нескольких сотен серийных машин. Однако выгодный заказ могут получить другие авиастроители. В рамках программы FVL-Medium / FLRAA параллельно разрабатывается другой летательный аппарат с высокими характеристиками. Компании Bell Helicopters и Lockheed Martin предлагают машину V-280 Valor.
Альтернативный проект предусматривает строительство конвертоплана с парой поворотных винтов и фиксированным крылом. По своим летным и эксплуатационным характеристикам V-280 должен быть близок к SB 1 и соответствовать требованиям заказчика. Пока исход противостояния двух машин остается под вопросом, но разработка «Белл» и «Локхид-Мартин» имеет небольшое преимущество: опытный V-280 был построен еще в 2017 году и впервые поднялся в воздух в декабре того же года. Первый прототип SB 1 выкатили лишь через год с лишним. Вполне возможно, что разработчики машины Valor смогут разумно распорядиться своим отрывом во времени, и это повлияет на итоги конкурса.
Впрочем, оба перспективных летательных аппарата, претендующих на место UH-60 в армейской авиации США, пока остаются на стадии испытаний. Им предстоит пройти проверку и доводку, а затем продемонстрировать свои лучшие качества будущему заказчику. Пентагону, в свою очередь, придется сделать не самый простой выбор. Военным предстоит выбрать между давно известной и опробованной, но не лишенной недостатков схемой конвертоплана и совершенно новой архитектурой вертолета с несущим и толкающим винтом. Какая из двух схем и машин на их основе заинтересует заказчика – большой вопрос.
Согласно текущим планам, дальнейшие работы по проектам SB 1 и V-280 будут продолжаться еще несколько лет. В начале двадцатого года Пентагон выберет более удачную машину, после чего начнется ее подготовка к будущему серийному производству. Процесс замены имеющихся вертолетов армейской авиации стартует к 2030-му и даст реальные результаты к середине десятилетия. Пока можно считать, что оба перспективных образца имеют равные шансы на принятие на вооружение и поступление в войска. Какой из них выберет Пентагон, покажет время.
По материалам сайтов:
https://boeing.com/
https://lockheedmartin.com/
https://army-technology.com/
https://armyrecognition.com/
https://vpk.name/
https://bmpd.livejournal.com/
Программы и проекты
С 2004 года Пентагон и авиастроительные организации США занимаются реализацией нескольких программ, целью которых является будущее обновление парка вертолетной техники армейской авиации. Основная программа носит название Future Vertical Lift, и ее целью является создание нескольких новых летательных аппаратов вертикального взлета для замены ряда существующих вертолетов. Такая замена начнется после 2030 года, и к этому времени должны быть созданы требуемые образцы техники.
Одна из подпрограмм FVL носит название FVL-Medium (также используется обозначение Future Long-Range Assault Aircraft – FLRAA) и предусматривает создание вертолета или иного летательного аппарата среднего класса. Новый вертолет SB 1 был создан именно в рамках подпрограммы FLRAA и предлагается в качестве нового транспортного средства для армии. В случае успеха на текущем конкурсе он сможет заменить имеющиеся вертолеты UH-60.
Согласно требованиям заказчика, летательный аппарат FLRAA должен перевозить не менее 12 бойцов с вооружением со скоростью 230 узлов (430 км/ч) на дальность более 230 морских миль (425 км). Заданы вертикальный взлет и посадка. В качестве силовой установки должны использоваться два перспективных турбовальных двигателя FATE (Future Affordable Turbine Engine) мощностью по 5000 л.с. До появления таких изделий предусматривается применение серийных двигателей.
Компании «Сикорский» (ныне принадлежит Lockheed Martin) и «Боинг» участвуют в программе FVL с середины прошлого десятилетия. Для выполнения требований заказчика необходимы специфические конструкторские решения, из-за чего авиастроителям пришлось разработать и испытать два экспериментальных образца. Опыт этих проектов позволил приступить к разработке полноценного транспортного средства для армии.
В 2008 году на испытания вышел экспериментальный вертолет Sikorsky X2 с нестандартной винтомоторной группой. Эта машина показала максимальную скорость на уровне 460 км/ч. В 2015 году на испытания вышел вертолет Sikorsky S-97 Raider с максимальной скоростью 445 км/ч и крейсерской менее 410 км/ч. Характерной чертой машин X2 и S-97 являлись два соосных несущих винта и хвостовой толкающий воздушный винт, отвечающий за набор горизонтальной скорости. В ходе испытаний такая схема и ее отдельные элементы показали свои возможности и подтвердили расчетные характеристики.
Проект SB 1 Defiant
В 2013 году заказчик запустил новый этап программы, предусматривающий разработку и строительство технологических демонстраторов. Вскоре количество участников FVL сократилось, и теперь разработкой новой техники занимаются только консорциум «Сикорского» и «Боинга», а также компания Bell Helicopters. Любопытно, что в обоих новых проектах на правах полноценного участника или субподрядчика принимает участие компания Lockheed Martin.
На основе идей и решений существующих экспериментальных проектов, а также с использованием готовых агрегатов был разработан новый многоцелевой вертолет под названием SB 1 Defiant («Дерзкий»); именно эта машина должна участвовать в конкурсе Пентагона и претендовать на будущий контракт. Разработка «Дерзкого» заметным образом затянулась, из-за чего его создателям не удалось уложиться в указанные сроки. Демонстратор технологий требовалось построить до конца 2017 года, но его фактическая выкатка состоялась только через год.
Первый летный прототип SB 1 с серийным номером 0001 и регистрационным N100FV вывели из сборочного цеха 28 декабря 2018 года. Вскоре после этого стартовали наземные проверки бортовых систем. В начале января сообщалось о первом пробном запуске двигателей; через несколько дней начались пробежки по взлетной полосе. В ближайшие недели специалисты Boeing и Sikorsky должны завершить наземные проверки и запустить этап летно-конструкторских испытаний. Точная дата первого полета пока не называлась.
Перспективная конструкция
Проект Sikorsky Boeing SB 1 предлагает строительство летательного аппарата особой конструкции, обеспечивающей высокие летные характеристики. Основные решения, необходимые для получения таких результатов, прямо заимствуются из предыдущих экспериментальных проектов. Кроме того, речь идет о применении некоторых уже испытанных узлов и агрегатов.
SB 1 получает композитный фюзеляж обтекаемой формы, сочетающий в себе высокую прочность и малую массу. Компоновка фюзеляжа, в целом, повторяет решения других проектов. Носовая часть фюзеляжа и центральный отсек отдаются под кабины для экипажа и пассажиров. Над грузовым объемом помещаются основные элементы силовой установки. Хвостовая балка вмещает трансмиссию для толкающего винта.
Как и в предыдущих проектах, планер не имеет крыльев, но используется развитое хвостовое оперение. Применен стабилизатор большого размаха, оснащенный концевыми шайбами килей. Под фюзеляжем помещена вертикальная плоскость. Все плоскости оперения оснащены рулями либо сделаны цельноповоротными. Эти рули предлагается использовать для управления при скоростном полете.
В будущем вертолет SB 1 должен получить пару турбовальных двигателей, разрабатываемых в рамках программы FATE. До их появления прототип будет использовать серийные Honeywell T55 мощностью менее 4 тыс. л.с. Недостаток мощности в сравнении с расчетной должен ухудшить летно-технические характеристики, но и в этом случае «Дерзкий» сможет пройти часть необходимых проверок. Ожидается, что менее мощные двигатели не окажут негативного влияния на скоростные характеристики, хотя и сократят дальность полета.
Двигатели приводят во вращение пару соосных несущих винтов. Винты вместе с втулкой и сопутствующим оснащением с минимальной доработкой были заимствованы у экспериментальной машины S-97 Raider. Винты имеют по четыре лопасти и закрепляются на общей втулке. В связи с характерными нагрузками при скоростном полете несущая система имеет конструкцию повышенной жесткости. Для удобства хранения и эксплуатации на кораблях лопасти винтов выполнены складными. Согласно проекту, элементы втулки должны закрываться легкими обтекателями, но опытный образец пока не получил их.
За разгон до требуемых скоростей отвечает хвостовой толкающий винт. Он имеет восемь лопастей с управляемым шагом и приводится в движение отдельной трансмиссией с отбором мощности от главного редуктора.
Для SB 1 разработана новая электродистанционная система управления, обеспечивающая контроль за работой двигателей, воздушных винтов и прочих систем. Важной особенностью такой ЭДСУ являются максимальная автоматизация процессов, а также наличие т.н. активной системы контроля вибраций. Автоматика сможет самостоятельно выявлять нежелательные вибрации конструкции и изменять режим работы силовой установки и винта для их устранения. Избавление от вибраций должно положительным образом сказаться на ресурсе конструкции и сроке ее службы.
Вертолет получает трехточечное шасси. В центральной части фюзеляжа предусмотрены две убираемые стойки. Третье колесо помещается внутри хвостового подфюзеляжного киля. Малая высота шасси должна облегчить посадку и высадку людей, исключив необходимость применения лестниц или трапов.
В носовой части фюзеляжа предусмотрена двухрядная четырехместная кабина пилотов. Используется «стеклянная кабина» с полным набором современной аппаратуры для навигации и управления всеми бортовыми системами. За пилотами находится объем для полезной нагрузки, соответствующий требованиям заказчика. Вертолет способен перевозить не менее 12 бойцов с полной экипировкой.
Пока транспортный вариант SB 1 не имеет никакого вооружения. Тем не менее, в рекламных материалах фигурируют изображения гипотетических серийных вертолетов с пулеметными или гранатометными установками в дверях и окнах. При этом такое оружие рассматривается только в качестве средства поддержки десанта.
В существующем виде опытный образец вертолета SB 1 Defiant имеет взлетную массу около 14,5 т – почти втрое больше предыдущего S-97. В ближайшее время пройдут летные испытания, направленные на установление реальных характеристик техники. Компании-разработчики утверждают, что машина будет полностью соответствовать требованиям заказчика или даже превосходить их. Так, расчетная максимальная скорость с временными двигателями T55 должна достичь 450-460 км/ч. С новыми моторами FATE этот параметр останется на прежнем уровне, но дальность полета достигнет требуемых значений.
Ближайшее и отдаленное будущее
Пока главной заботой специалистов фирм Sikorsky и Boeing является завершение необходимых наземных испытаний и подготовка к будущим тестовым полетам. Не так давно состоялись первый запуск двигателей и прокрутка винтов, и в скором будущем опытный SB 1 впервые поднимется в воздух. Испытания планируется продолжать в течение нескольких следующих лет. Под присмотром военных опытный образец должен будет продемонстрировать свои возможности, пусть даже и в неполной комплектации.
Авторы проекта уже работают над его развитием. В первую очередь, на базе «Дерзкого» планируется создать ударный вертолет. Каким он будет – неясно, но в рекламе уже показан его возможный облик. Боевая «модификация» может получить зауженный фюзеляж с двухместной тандемной кабиной экипажа и без центрального грузового отсека. Под носом может устанавливаться турель с артиллерийским вооружением, а на бортах расположены плоскости с узлами подвески для ракетного и бомбового оружия. Даже расчетные характеристики ударной версии SB 1 пока остаются неизвестными.
Согласно оптимистическим планам и прогнозам компаний Sikorsky и Boeing, их новые вертолеты в отдаленном будущем должны поступить на вооружение армейской авиации США. Транспортный SB 1 Defiant рассматривается в качестве замены для имеющегося UH-60. Его боевая модификация сможет претендовать на нишу, ныне занимаемую машинами AH-64.
Будет ли консорциум участвовать в борьбе за контракты по другим подпрограммам FVL – неизвестно. Помимо UH-60 и AH-64 армия в будущем планирует заменить машины типов OH-58 и CH-47. Насколько известно, «Боинг» и «Сикорский» рассматривают возможность внедрения наработок по темам X2 / S-97 / SB 1 в сферу тяжелых транспортных вертолетов. Возможно, позже станет известно и о подобной замене для легких OH-58.
Борьба за контракт
Компании Sikorsky и Boeing с проектом SB 1 Defiant претендуют на контракт Пентагона, в соответствии с которым будет построено не менее нескольких сотен серийных машин. Однако выгодный заказ могут получить другие авиастроители. В рамках программы FVL-Medium / FLRAA параллельно разрабатывается другой летательный аппарат с высокими характеристиками. Компании Bell Helicopters и Lockheed Martin предлагают машину V-280 Valor.
Альтернативный проект предусматривает строительство конвертоплана с парой поворотных винтов и фиксированным крылом. По своим летным и эксплуатационным характеристикам V-280 должен быть близок к SB 1 и соответствовать требованиям заказчика. Пока исход противостояния двух машин остается под вопросом, но разработка «Белл» и «Локхид-Мартин» имеет небольшое преимущество: опытный V-280 был построен еще в 2017 году и впервые поднялся в воздух в декабре того же года. Первый прототип SB 1 выкатили лишь через год с лишним. Вполне возможно, что разработчики машины Valor смогут разумно распорядиться своим отрывом во времени, и это повлияет на итоги конкурса.
Впрочем, оба перспективных летательных аппарата, претендующих на место UH-60 в армейской авиации США, пока остаются на стадии испытаний. Им предстоит пройти проверку и доводку, а затем продемонстрировать свои лучшие качества будущему заказчику. Пентагону, в свою очередь, придется сделать не самый простой выбор. Военным предстоит выбрать между давно известной и опробованной, но не лишенной недостатков схемой конвертоплана и совершенно новой архитектурой вертолета с несущим и толкающим винтом. Какая из двух схем и машин на их основе заинтересует заказчика – большой вопрос.
Согласно текущим планам, дальнейшие работы по проектам SB 1 и V-280 будут продолжаться еще несколько лет. В начале двадцатого года Пентагон выберет более удачную машину, после чего начнется ее подготовка к будущему серийному производству. Процесс замены имеющихся вертолетов армейской авиации стартует к 2030-му и даст реальные результаты к середине десятилетия. Пока можно считать, что оба перспективных образца имеют равные шансы на принятие на вооружение и поступление в войска. Какой из них выберет Пентагон, покажет время.
По материалам сайтов:
https://boeing.com/
https://lockheedmartin.com/
https://army-technology.com/
https://armyrecognition.com/
https://vpk.name/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Sikorsky Aircraft / lockheedmartin.com, Boeing / boeing.com
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