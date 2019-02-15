Неизвестная винтовка МС-74 образца 1948 года

Михаил Драгунов, сын разработчика МС-74

Крепление прицела

Прицел можно снять за несколько секунд

Кронштейн для МС-74 был с нуля разработан Е.Ф.Драгуновым и был значительно легче и компактней, чем предшественник

Клеймо производителя

Секторный прицел по типу карабина обр. 38-44 годов

Прицел ПУ можно сравнить с автоматом Калашникова: простота, дешевизна, невероятная надёжность — идеальный оптический прицел для войны

Снайперское оружие является неотъемлемой частью любой армии, но некоторые его образцы, такие, как МС-74, навсегда остаются под покровом тайны. В поисках следов «Visier» отправился на восток и рад представить вам результаты.Как появилась винтовка МС-74? Этим вопросом задался «Visier». А начинать нужно с конца 1920-х годов. Благодаря хорошим отношениям с Веймарской Республикой Советскому Союзу удалось довольно быстро наладить собственное производство оптических приборов. Это положило начало разработке первой советской снайперской винтовки, созданной в 1927-28 годах на базе винтовки Мосина — Нагана обр. 1891 года. От обычной её отличало лишь наличие оптического прицела Д III (Динамо 3-й образец), копии изделия фирмы «Цейс». В конце 20-х годов на вооружение РККА поступили первые снайперские винтовки на базе модифицированной винтовки Мосина — Нагана с прицелами ПТ, ВТ или ВЕ. Стволы винтовок отличались более высоким качеством изготовления, ореховой ложей и отогнутой вниз рукоятью затвора (чтобы прицел не мешал перезаряжать оружие). После принятия на вооружение автоматической винтовки Симонова АВС-36 и полуавтоматической Токарева СВТ-40 были попытки оснащать их оптическими прицелами, однако не очень успешные. Поэтому в 1942 году Ижевский завод возобновил производство снайперской винтовки обр. 1891/30 годов. Все винтовки оснащались прицелом ПУ (прицел универсальный), изначально созданным для СВТ-40.Опыт Второй мировой войны выявил некоторые недостатки снайперской винтовки обр. 1891/30 г. Её масса составляла около пяти килограммов, а существующий кронштейн прицела позволял заряжать патроны лишь по одному. Экономия военного времени заставляла использовать материалы худшего качества, и для использования в качестве снайперских приходилось отбирать серийные образцы, показывающие достаточную кучность. Вследствие этого Ижевский завод (в то время „Завод номер 74“, ныне — концерн «Калашников») начал работы по модернизации снайперской винтовки Мосина — Нагана с целью улучшения её точности, эргономики и удобства заряжания. Эту работу выполнял молодой 28-летний конструктор Евгений Фёдорович Драгунов (1920-91). Модернизированная винтовка получила обозначение МС-74 (модернизированная снайперская завода 74). Несмотря на свою схожесть с винтовкой Мосина — Нагана, это было новое оружие. От оригинала оно унаследовало затвор, ударно-спусковой механизм и магазин. Ствол, ложа и кронштейн крепления оптики были полностью переработаны Драгуновым.Ствол винтовки имеет конусную конфигурацию. Девизом Драгунова было: «Ствол высокоточного оружия должен быть тяжелым!» В данном случае его масса выросла в сравнении с оригиналом на 500 граммов. Тем не менее, общий вес оружия удалось снизить за счет кронштейна и некоторых других деталей. Интересно, что такая форма ствола применяется и сейчас на охотничьих карабинах КО-90/30М, выпускаемых заводом «Молот» на базе винтовок Мосина — Нагана. Изменения, внесенные Драгуновым в УСМ, были минимальны. Он стал обладать «предупреждением», несколько снизились его усилие и ход.Большой проблемой снайперских винтовок была оптика. Боковой кронштейн образца 1942 года, разработанный тульским конструктором Д.М. Кочетовым, весил 600 граммов и был слишком тяжел. К тому же положение прицела было слишком высоким. Разработанное Драгуновым крепление было проще, легче и при необходимости снималось с винтовки буквально за пару секунд.К тому же оно не мешало заряжать оружие из обоймы. Прицел располагался значительно ниже. Боковое крепление оптического прицела выглядит в наше время необычно, но тогда такой способ установки был довольно распространён. При определённой тренировке к этому можно привыкнуть.Помимо МС-74, кронштейн Драгунова использовался в некоторых охотничьих вариантах винтовки Мосина — Нагана. МС-74 имеет также механический прицел, градуированный до 1000 метров. Конструктивно он похож на прицелы карабинов образца 1938/44 годов.Ложа МС-74 отличается от традиционной ложи винтовки Мосина — Нагана более высоким качеством изготовления и пистолетной рукояткой. Будучи сам страстным стрелком-спортсменом, Драгунов понимал преимущества вертикального положения правой руки при стрельбе: возможность укоротить приклад и большее удобство для стрелка. Также Драгунов разработал пенал для оружейных принадлежностей, хранящийся в специальном гнезде приклада. Это в дальнейшем стало стандартным решением для всего российского оружия.Разборка винтовки не представляет трудности и похожа на таковую у винтовки Мосина — Нагана: сначала вынимается шомпол, затем ложевое кольцо, после чего движением вперёд-вверх снимается ствольная накладка, выкручиваются стяжные винты ствольной коробки и магазина.Производитель — Завод №74.Калибр — 7,62х54.Запирание — продольно-скользящий затвор.Длина ствола — 706 мм.Диаметр ствола в дульной части – 17,7 мм.Диаметр ствола в казенной части – 30 мм.Масса с кронштейном и оптическим прицелом — 4840 г.Масса оптического прицела ПУ с кронштейном — 400 г.Масса кронштейна — 130 г.Расстояние от спускового крючка до середины затылка приклада – 337 мм.Магазин — внутренний на 5 патронов.Прицельная дальность — 1000 м.Кучность R100 — 4-5 см.Кучность R50 — 1,5-2 cм.Прицел оптический — ПУ 3,5х.Прицел механический — секторный, градуировка до 1000 м.Ложа — деревянная, с пистолетной рукояткой.Снайперская винтовка МС-74 была выпущена малой серией. Точное количество собранных винтовок неизвестно. Достоверно известно лишь то, что винтовка успешно прошла испытания и была рекомендована для принятия на вооружение Советской Армии. Она продемонстрировала точность стрельбы, в 2,5-3 раза превосходящую таковую винтовки Мосина — Нагана, а также точность стрельбы своего единственного конкурента — винтовки С.Г. Симонова. В дальнейшем Драгунов разработал на основе винтовки Мосина — Нагана ряд спортивных винтовок, таких как «Спартак-49» (С-49), ЗВ-50, биатлонную винтовку Би-59, винтовки для военно-прикладной стрельбы АВ, АВЛ и многие другие. А в начале всего была МС-74.