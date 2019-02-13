Американский посол и «дань» с Германии за двенадцать лет

«Тот, кто, как Гренелл, полагает, что может править Европой, словно феодал, не должен оставаться послом. Если наше правительство воспринимает суверенитет государства всерьез, оно должно не распивать с ним кофе, а выслать его из страны».

«для многих в Берлине превратился в персону нон грата. Люди у власти избегают его, многие двери для него закрыты».

Посол США в Германии — больше, чем посол. Поскольку является не просто представителем своего государства, но и в некотором смысле является «смотрящим» от Вашингтона. Однако времена главных комиссаров оккупационных зон ушли в прошлое, и сегодня американский «присмотр» требует известной доли деликатности, чтобы лишний раз не травмировать «туземцев» демонстративной и навязчивой опекой «метрополии».Даже наличие Канцлеракта (тайного договора Берлина и Вашингтона, обеспечивающего контроль США за внешней и внутренней политикой Германии, который должен подписывать каждый новоизбранный канцлер перед вступлением в должность) не освобождает американских представителей от необходимости внешнего, демонстративного уважения к германскому суверенитету. Ведь этот акт, о существовании которого стало известно благодаря признаниям отставных членов правительства и высокопоставленных военных, секретный, и требует соответствующего, бережного обращения.Хотя все понимали, что послы США в Германии всегда занимали особое место среди дипломатов, имели тесные связи с представителями канцлера и важных министерств ФРГ, на их приглашения откликались ведущие немецкие политики, все оставалось в рамках приличий и протокола.Однако времена «деликатных» американских посланников ушли в прошлое, и нынешний представитель Вашингтона в Германии, Ричард Гренелл, ведет себя в Берлине как руководитель колониальной администрации на подведомственной территории. Что вполне предсказуемо провоцирует возмущение и протест немцев. И это начало происходить почти сразу же после того, как он был назначен на этот пост.Едва вступив в должность, дипломат разместил твит о выходе США из сделки с Ираном, обращаясь к «туземным купцам»: «Как заявил Дональд Трамп, американские санкции затронут ключевые секторы иранской экономики. Немецким компаниям, работающим в Иране, следует немедленно свернуть свой тамошний бизнес».Публикация предсказуемо спровоцировала изрядный скандал и критические отклики не только германских СМИ, но и ведущих политиков страны.Но это его не образумило, и вскоре Гренелл вновь спровоцировал скандал, брякнув в интервью крайне правому американскому ресурсу Breitbart, что видит свою миссию в усилении позиции консервативных сил в Германии и по всей Европе. После чего германские политики стали выступать за удаление иностранного представителя, открыто заявляющего о намерении вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь ФРГ и ЕС.Глава фракции Левой партии Германии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt:А известный немецкий политик Мартин Шульц, до 2018 года возглавлявший Социал-демократическую партию Германии, выразил надежду, что «мистер Гренелл недолго продержится на посту посла в Германии».Надежды Шульца пока что не сбылись, но бесцеремонный американец, как констатирует Der Spiegel,По информации издания, в Берлине американский представитель практически находится в политической изоляции. Даже канцлер Ангела Меркель «держит Греннела на расстоянии», а немецкие депутаты, если у них не получается избежать встречи с ним, предпочитают это делать вне стен Бундестага и стараются не привлекать внимания прессы.Однако пронять американского посланника – задача не из легких, и новый 2019 год начался с очередного скандала с его участием. В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», с помощью которых глава американской дипмиссии пытается «оказать давление» на эти организации для «усиления политики США».«Компании, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европы», — пишет в этих посланиях Гренелл и предупреждает, что немецкие организации, «работающие в российском энергетическом экспортном секторе, участвуют в чем-то, что может повлечь за собой значительные санкционные риски».МИД ФРГ заявил о «непонимании» действий посла, а адресаты его посланий сочли это шантажом.Ну а теперь Гренелл, почувствовав себя кем-то вроде ханского баскака из известного мультфильма, потребовал «дань за 12 лет» (на Забаву Путятичну, будучи открытым гомосексуалистом, посол посягать не стал).Глава дипмиссии выступил в Die Welt с интервью, в котором, помимо послушности, потребовал от Германии денег.Прежде всего, естественно, немцы должны раскошелиться «на безопасность», поскольку, как заявил Гренелл, «Россия на пороге».Посол заявил, что американцы ждут выполнения Германией требований НАТО, увеличить затраты на оборону до двух процентов от ВВП. Большая часть этих средств, как мы понимаем, станет прямыми инвестициями в экономику США, поскольку пойдет на закупку американского же вооружения.Разумеется, Греннел потребовал и «диверсификации закупок энергоносителей», то есть приобретать американский СПГ вместо российского газа. Также он попенял немцам на то, что они, вместо того чтобы «повысить давление на Россию» из-за «нарушения» ДРСМД, продолжают строить «Северный поток-2».Таким образом, как мы видим, и разрушение договора по ракетам средней меньшей дальности также является для США орудием манипуляций в экономических вопросах и используется для продвижения их чисто коммерческих интересов. Разумеется, в ущерб европейским союзникам.Следует обратить внимание на одну очень важную деталь. Дожидаться отзыва Гренелла из Германии, который действует там, как слон в посудной лавке, едва ли есть основания. Потому как все его действия на посту американского представителя — это не его неудачная импровизация, а четкое и неукоснительное следование инструкциям из Вашингтона.Так, «черные метки», которые он выдал немецким фирмам, это, как свидетельствует сам Гренелл, «ясное выражение позиции США». И это так, если учесть, что 11 декабря 2018 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток- 2». А немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило: Госдеп готовит проект санкций в отношении двух европейских строительных компаний, связанных с СП-2.То есть Гренелла можно без преувеличения назвать лицом новой американской дипломатии эпохи Дональда Трампа, основанной на шантаже и угрозах.В упомянутом интервью посол объявил о применении Вашингтоном при работе с оппонентами «кнута и пряника». С пряниками, как мы видим, у США сегодня напряженка – они их не только не раздают, но напротив, пытаются вытребовать их для себя у других.Но и с кнутом у американцев тоже не все гладко. Он попытался привести примеры американских успехов, достигнутых с помощью жестких экономических санкций. И назвал в качестве такового КНДР. Однако ни о каком американском успехе тут говорить нет ни малейшего основания. Напомним, что Вашингтон начал кампанию беспрецедентного политического, военного и экономического давления на Пхеньян. Но единственным его достижением стало согласие Ким Чен Ына на встречу с Трампом, от которой, он впрочем, и раньше не отказывался.Встреча состоялась, но оказалась практически безрезультатной: Ким объявил, что будет обсуждать денуклиаризацию Корейского полуострова только после получение реальных гарантий безопасности со стороны США. Такие гарантии Трамп предоставить не смог, чем дело и закончилось. Стороны выразили согласия встретиться «когда-нибудь еще», чем дело и закончилось. Трамп объявил происшедшее своей великой победой и теперь старается избегать углубленного обсуждения корейской темы. Похоже, что он даже боится смотреть в сторону Пхеньяна, который максимально использует создавшееся положение, развивая и укрепляя отношения с Сеулом, чему раньше американцы мешали всеми силами.Таким образом, «угрожающий» пример Гренелла едва ли произведет нужное впечатление на германскую аудиторию. Ведь у Берлина потенциал для противостояния американскому диктату ничуть не меньше, чем у КНДР. Достаточно посмотреть, как быстро он сумел поставить на место Париж, попытавшийся было выступить против СП-2.А с такими «ханскими баскаками», как Ричард Гренелл, и с такой внешней политикой, непрерывно посягающей не только на достоинство европейцев, но, что еще более страшно, на их кошелек, рано или поздно даже Канцлеракт перестанет работать. Если, конечно, это не вымысел, и такой договор есть в действительности.