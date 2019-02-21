Комендантский час. Мера необходимая или придуманная?

В ходе нашего общения с читателями периодически возникают вопросы, однозначного ответа на которые либо нет, либо ответ этот всегда для кого-то спорный.Когда мы анонсировали желание редакции как-то увеличить коммуникацию между журналистами и читателями, не было даже предположения на сколько это будет неожиданно и интересно.Неожиданно от того, что читатели практически сразу реализовали собственные интересы. Кто-то предложил себя в качестве консультанта или автора. А кто-то просто предложил темы по которым хотелось бы подискутировать. Это оказалось очень интересным для нас.Сегодня попробуем разобраться с комендантским часом. На сколько это мероприятие необходимо? Реально ли КЧ выполняет заявленные задачи? Не является ли комендантский час ещё одним способом пополнить казну за счет штрафов за нарушение КЧ?Как вы, наверное, поняли, вопрос к нам пришел из Луганской Народной Республики. Но точно такой же вопрос мог прийти и из ДНР. Комендантский час — это суровая реальность, в которой периодически живут республиканцы.Для начала разберемся с самим понятием "комендантский час".Комендантский час — это запрет на появление на улицах и в общественных местах в определенное время. КЧ вводится во время военных действий, чрезвычайных ситуаций, катастроф, в целях обеспечения проведения каких-то мероприятий и прочее.Главной задачей этих мероприятий, а комендантский час — это не просто патрулирование и увеличение количества силовиков на улицах, это целый комплекс мероприятий, в котором задействовано множество служб, является установка либо поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, уменьшение количества жертв при чрезвычайных ситуациях.КЧ может вводиться выборочно по территории и по другим критериям. В частности, по возрастному цензу. Многие читатели ещё помнят волну этих мероприятий, прокатившуюся по России и направленную на решение проблемы болтающихся без присмотра детей на улицах городов и сел.Тогда тоже в прессе было множество материалов о свободе и её ущемлении введением этого самого комендантского часа. Сколько копий было сломано… Но, в итоге проблема была решена. Проблема из массовой, почти катастрофической, перешла в обычную рутину.Начнем с самого простого и обычного. С криминала. Введение КЧ действительно способствует уменьшению общего количества преступлений. С улицы убирают ту самую шпану, которая периодически совершает мелкие преступления. И которая наиболее неуловима ввиду непродуманности и спонтанности преступлений.То же самое касается и наркоманов. Эта публика менее изобретательна и с ней легче бороться, но тем не менее, по отмороженности наркоманы шпане сто очков вперед дадут порой.Да и серьезный криминал остерегается "работать". Просто потому, что количество полицейских и других сотрудников резко увеличивается, а это увеличивает риски попасть в сети правоохранителей. Так что, в целом по вопросу усиление борьбы с криминалом КЧ работает.Вторая проблема, которая решается с помощью КЧ, это работа вражеских РДГ. Разведывательно-диверсионные группы действительно работают, в том числе, и ночами.Но комендантский час для хорошо подготовленных диверсантов не проблема. Маршруты и время прохождения патрулей узнать достаточно просто. Более того, получить "вездеход" при наличии достаточных средств тоже не проблема. Да и возможность случайного обнаружения падает в разы, по сравнению с обычным временем.Проблема в том, что рисковать серьезными разведчиками ради какого-то подрыва опоры или водовода, который восстановят через три дня, никто не будет. Для этого есть разовые исполнители. Сделал дело — гуляй смело, все те часы, которые тебе отведены вражеской контрразведкой.И вот тут-то и есть шанс отловить этих "презервативов". Обычно опытные контрики это делают быстро. Но даже в том случае, когда полностью подчистить район им не удается, оставшиеся группы не наносят серьезного урона.Отсутствие на улицах гражданских в первую очередь уменьшает количество случайных жертв при столкновении силовиков с диверсантами.Значит и с точки зрения борьбы с разведчиками и диверсантами, комендантский час необходим. Необходим, получается, не столько власти, сколько простым гражданам, которые чаще всего и являются жертвами терактов.Следующий момент. Предположим, что диверсия совершена. Задача напугать жителей во время КЧ не выполнена. Для создания паники необходим масштаб, а его как раз получить при комендантском часе невозможно.Люди, как ни прискорбно это писать, пугаются только количества трупов. Один-два-пять воспринимается как простое происшествие. Диверсанты это знают. Потому и крови при диверсиях стараются проливать как можно больше.Для выполнения задачи нужно или много крови, или громкое, всем известное, имя. Что по эффекту сопоставимо. Вспомните громкие убийства легендарных командиров в ДНР и реакцию, последовавшую за этим.В целом, комендантский час с поставленными задачами справляется. Никто не будет утверждать, что все эти мероприятия необходимы. Даже проголосуют за то, чтобы КЧ сохранился. Но есть один нюанс, который во многом определил, по нашему мнению, сам вопрос.И нюанс этот называется человеческая жизнь. Ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна граната, ни одна пуля не заставит человека, особенно молодого, отказаться от обычных человеческих радостей.Ничто не запретит человеку любить. Ничто не запретит человеку веселиться. Ничто не запретит человеку жить. Убить можно. Но запретить нельзя.Для подавляющего большинства населения комендантский час не приносит никаких неудобств. Люди просто знают, что появление в общественном месте в определенное время принесет кучу неприятностей.Сложно представить пенсионера, которому что-то понадобилось на улице в 12 часов ночи. Как сложно представить рабочего, который пришел домой после смены и которому вставать в 6 утра, идущего в гости к другу в полночь.Круглосуточные аптеки и круглосуточные магазины… Да, удобно, но не критично. В советское время целая страна жида без этого, и смертность, чего греха таить, не росла от того, что кто-то таблеток не смог купить. А продуктами и тем более, пойлом, по жизни все умели заранее запасаться.Молодежь хочет тусоваться в ночных клубах. Молодежь хочет встречать рассвет с девушками на берегу реки. Молодежь хочет быть такой, какой она была до войны. Молодежь не хочет знать о войне, о катастрофах, о чрезвычайных ситуациях.Осуждать молодых за такое отношение к жизни? Ничего глупее придумать, наверное, нельзя. Жизнь просто берет своё не смотря ни на что. И это правильно. Это закон, который человек не может отменить. Закон природы.Что же касается конкретного региона, откуда поступил вопрос, то увы, комендантский час там будет вводиться ещё не раз и не два. И даже то, что некоторые категории применяют КЧ для пополнения бюджета в виде штрафов, увы, реальность. Неприятная, но тем не менее, полезная.Трудно жить в прифронтовом городе и не замечать войны. Даже если ты молод и только начинаешь строить дальнейшую жизнь, семью, будущее. Если сосед решил покурить на бочке с бензином, то, хотите вы этого или не хотите, а приготовить огнетушитель и ведро с песком вам все равно необходимо.