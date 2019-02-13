«Gripen-NG» безобиден для Су-30 и Су-35? Снимите розовые очки!

Источники информации:

https://ria.ru/20190209/1550632737.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-674.html

http://nevskii-bastion.ru/meteor-mbda/

http://bastion-karpenko.ru/jas-39-gripen-%D0%B5/

Есть у древнекитайского философа Лао-цзы замечательный и всегда актуальный афоризм: «Нет большей беды, чем недооценивать противника». Именно это крылатое выражение наиболее чётко и без излишних прикрас отражает ситуацию с весьма поверхностными и неполными сравнительными обзорами российских многофункциональных истребителей поколения «4++» семейства «Су» и шведских машин аналогичного поколения JAS-39E/F «Gripen-NG», вышедшими на просторы российского медиапространства в ответ на крайне непрофессиональное и наполненное исключительно рекламным смыслом заявление главнокомандующего ВВС Швеции генерал-майора Маттса Хельгессона о том, что истребители «Gripen» модификации «E» созданы для «уничтожения» российских истребителей Су-30СМ и Су-35С.Безусловно, все мы прекрасно осведомлены об излюбленной традиции западноевропейских и американских высокопоставленных военных чиновников и военно-дипломатических источников устраивать пафосные и громкие PR-акции своей военной технике, предварительно в несколько раз завысив её истинные тактико-технические параметры в угоду сохранения должного уровня конкурентоспособности на мировом рынке вооружений. Под эту же «гребёнку» попадает и вышеуказанный «вброс» генерал-майора Хельгессона, побудивший наших многочисленных военных экспертов к подготовке ответных технологических обзоров «линейки» JAS-39E/F. И здесь есть над чем поразмыслить.Руководствуясь исключительно патриотическими порывами, а также отталкиваясь от численного превосходства наших Су-35С и Су-30СМ (более 200 единиц) не только над шведскими лёгкими истребителями переходного поколения «Gripen-NG» (два лётных прототипа — «изделие 39-8» и «39-9»), но и над их более ранними модификациями поколения «4+» JAS-39C/D (лишь 98 машин), подаваемую нашими специалистами информацию об «отсутствии реальной угрозы со стороны обновлённых «Грипенов» можно рассматриваться как уже давно свершившийся факт.Подготовка сравнительных обзоров подобных машин должна базироваться не только на оценке поверхностных данных об их авиапарках, но и на детальном анализе возможностей бортовых РЛС, ракетного вооружения класса «воздух-воздух», радиолокационной сигнатуры самолётов и т.д., да ещё и с учётом возможности возникновения дуэльной ситуации. Именно эти детали часто упускаются экспертами при подготовке свежего материала.Так, основным вооружением многоцелевых истребителей JAS-39C/D «Gripen» стандарта MS20 (с июля 2016 года ПО данного стандарта интегрируется в КУВ «Грипенов») и перспективных «Gripen-NG» для завоевания господства в воздухе являются уже не УРВБ семейства AIM-120С AMRAAM, а перспективные дальнобойные «ракетно-прямоточные» перехватчики MBDA «Meteor», интегральный ракетно-прямоточный двигатель которых (оснащён системой регулирования глубины подачи газогенератора) позволяет изделиям сохранять уникальные скоростные качества даже на удалении 130—150 км от точки пуска (на подлётном участке), на что неспособны ни американские AIM-120D, ни отечественные РВВ-СД, оснащённые обычными твердотопливными ракетными двигателями. Что ещё более важно, буквально сразу после схода с узла подвески «Грипена» любой модификации (начиная с MS20), инерциальная навигационная система «Метеора» может получать целеуказание от самолётов ДРЛО E-3C, шведских «воздушных радаров» семейства «GlobalEye» и S-100B «Argus», бортовых радиолокационных комплексов других истребителей, а также корабельных и наземных РЛС посредством внедрённого в радиоэлектронную «начинку» ракеты модуля двухстороннего защищённого радиоканала обмена данными.Данное технологическое преимущество способно превратить даже устаревшие JAS-39C/D в крайне грозных противников для Су-35С и Су-30СМ, которые, несмотря на многократное превосходство радаров Н011М «Барс» и Н035 «Ирбис-Э» по дальности обнаружения и «захвата» ВЦ (в сравнении с древней «грипеновской» РЛС Ericsson PS-05A), так и не дождались обновления своих боекомплектов «воздушно-реактивными» ракетами класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ-ПД, способными легко парировать возможности «Метеоров».На низкие энергетические возможности бортовых радиолокационных комплексов новых JAS-39E/F уповать также не приходится. Если ранние машины модификации «С/D» несут на борту радары со щелевой антенной решеткой PS-05A, обладающие дальностью «захвата» цели типа Су-30 порядка 75 км, то перспективные радары ES-05 «Raven» от итальянской компании «Selex Galileo», представленные активными ФАР с более чем 1000 ППМ, способны работать по аналогичным целям на расстоянии в 160—180 км, да ещё и с незаурядным уровнем помехозащищённости. Таким образом, по одним только возможностям обнаружения целей «Gripen-NG» окажутся на одной ступени или даже немного опередят Су-30СМ, многократно проигрывая Су-35С. Тем не менее, делать ставки на «железное» доминирование «сушек» в дальнем воздушном бою можно будет лишь после разработки ГосМКБ «Вымпел» соизмеримой с «Метеором» ракеты класса «воздух-воздух» с ПВРД, проект которой уже имеется, но отложен в долгий ящик.