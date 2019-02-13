«Ложись, Бандера!»
Произошедшее 9 февраля столкновение киевской полиции с боевиками нацистской группировки С14 при их попытке штурма отделения полиции в Киеве — явление в современной Украине обыденное. Необычное заключалось в другом: впервые было озвучено, как сотрудники полиции относятся к нацистским боевикам. На видеозапись попала фраза, сказанная в сердцах одним из полицейских «Ложись, Бандера!»
Эта видеозапись наглядно продемонстрировала, насколько в силовых структурах ненавидят бандитствующих боевиков, которых власть и подконтрольные ей СМИ упорно пытаются убедить всех, что это «патриоты» и «активисты».
Поводом для столкновения послужила попытка боевиков С14, контролируемых и направляемых СБУ против противников Порошенко, помешать проведению митинга сторонников Тимошенко. По команде Авакова, ставшего в последнее время поддерживать Тимошенко, полиция арестовала и потом отпустила боевиков. Другая группа боевиков пыталась с применением силы ворваться в помещение полиции. На видео хорошо видно, как озверевшие боевики «мирно» входят в полицейский участок, ломают дверь, бьют полицейских, и как полиция, в пределах предусмотренных законом полномочий, останавливает их.
Прибывшее подкрепление полиции применило силу, скрутило боевиков и на улице уложило их лицом на асфальт. Потом их обыскали и изъяли не просто предметы, а травматическое оружие, ножи, кастеты, газовые баллончики. Уголовный кодекс трактует такое деяние как вооруженное нападение на правоохранительные органы, за которое предусмотрено суровое наказание. Полиция по этому эпизоду сразу завела уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса.
Показательно и то, что, как только полиция применила силу, гонор боевиков сразу исчез, они стали тихими и безропотно выполняли все команды полицейских. Эта банда не ожидала, что против их силы будет применена более мощная сила! Поскольку есть указание полиции, запрещающее применять силу против боевиков, порождая безнаказанность и беспредел с их стороны.
Примечательно, что полиция действовала грамотно и четко, я бы сказал, с удовольствием выполняла команду по их задержанию. Кроме попавшей на видео фразы, там были и куда более жесткие высказывания: «Майдановская тварь, вас стрелять надо». Этот эпизод наглядно продемонстрировал, что нейтрализовать боевиков не составляет труда, надо просто выполнять предусмотренные законом обязанности.
Тем не менее, все боевики были отпущены, им возвращены все изъятые предметы!
Не секрет, что многие правоохранители ненавидят боевиков еще со времен путча, когда они безнаказанно уродовали и убивали правоохранителей, выполнявших свой долг по защите конституционного строя. Эта ненависть периодически прорывается, и у большинства правоохранителей давно руки чешутся разобраться с этими подонками, можно не сомневаться, что они четко выполнят все команды по их зачистке.
Вместо поддержки своих подчиненных, выполнивших свой служебный долг, руководство полиции во главе с Аваковым начало публично извиняться за полицейских и каяться в грубом задержании «патриотов». В интернете руководство МВД организовало флешмоб «Я — бандеровец». Почти все руководители полиции и видные деятели режима начали чуть ли не клятву давать, утверждая, что они бандеровцы.
Главное бюро расследований завело против правоохранителей уголовное дело за «превышение своих полномочий», а генпрокурор Луценко заявил, что против полицейского, сказавшего «Ложись, Бандера!», будет возбуждено уголовное дело за оскорбление патриотических чувств «активиста». Этого офицера полиции уже арестовали.
Луценко пошел еще дальше и цинично заявил, что «любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство, даже если эти активисты не всегда правы»! Этими словами нацистский режим показал свое лицо: если бандиты являются «патриотами», то они неподсудны, режим их не бросит и будет до последнего оправдывать и защищать.
Эпизод с полицейскими и фразой «Ложись, Бандера!» обнажил и другую болезненную тему: так называемую бандеризацию Украины. Если судить по информационному пространству Украины, то может сложиться ложное впечатление, что большинство населения чуть ли не обожествляет Бандеру, считает его своим национальным героем и готово молиться на него как на икону. Так ли это?
Бандера, вообще-то, не украинец, а гражданин Австро-Венгрии, приговоренный в 1934 году в Польше к смертной казни за организацию убийства министра внутренних дел Польши Перацкого. Потом смертную казнь заменили на пожизненное заключение. И еще семь раз Бандеру приговаривали в Польше к пожизненному заключению за другие террористические акты. В 1939 году немцы его освободили и наняли для диверсионной работы против Советского Союза.
Для жителей Галиции он действительно национальный герой, и его там всегда боготворили. По их мнению, он посвятил свою жизнь борьбе за независимость украинцев, и, невзирая на его бандитские методы борьбы и лютую ненависть ко всем не поддерживающим его идеи, Бандера для них является галицким национальным символом. Это действительно искренняя убежденность в своей правоте, воспитанная поколениями, и ничем их невозможно переубедить.
Для остальной Украины Бандера раньше и сейчас ничего не значил и не значит. К нему отношение нейтральное или презрительное, как к бандиту, убивавшему наших соотечественников в 40-х годах. Поэтому кличка «бандеровец» всегда в центре и на юго-востоке Украины была и осталась презрительной.
Киевские власти, приняв в качестве государственной идеологии галицкий национализм с его пещерной русофобией, начали безуспешно навязывать галицкого идола всей Украине. После переворота эта кампания приняла гипертрофированные масштабы, этим именем начали пользоваться адепты режима во всех регионах для проявления своей лояльности правящему режиму.
Во всех украинских СМИ, телевидении и украинском сегменте Интернет началась раскрученная властью массированная пропаганда Бандеры и его русофобских идей. Так искусственно было создано информационное поле, обсуждающее этого идола. Складывалось впечатление, что все население обсуждает эту «животрепещущую» проблему. На самом деле это далеко не так, и эпизод с киевскими полицейскими выпятил, насколько глубоко у людей не нацистских взглядов презрение к этой личности.
Все это напоминает события Великой Отечественной войны, когда из средств массовой информации было известно, что бойцы шли в атаку со словами «За Сталина!» Фронтовики потом рассказывали, что такое действительно имело место, но с такими словами в атаку шли подготовленные политруки и парторги подразделений, а бойцы шли в атаку с русским «Ура!» Так рождаются легенды. По такому же принципу действует киевский режим, провоцирует и раздувает ажиотаж, чем создает видимость всенародной поддержки нацистских идолов, которых в народе как считали, так и считают предателями.
Поэтому реакция режима на случайно попавшее и подхваченное в Интернет видео с презрительной фразой в адрес нацистского идола была мгновенной. Все увидели, насколько эту личность, раскручиваемую властью в качестве общенационального героя, презирают даже в правоохранительных органах. Власти отлично знали об отношении общества к Бандере, но всем доказывали обратное, а эпизод с полицейскими показал всю ничтожность попыток власти не допускать иных мнений по отношению к официальной мифологии и пропаганде. На ослушников посыпались репрессии, а все руководство полиции засуетилось и начало верноподданно клясться в верности нацистским идеалам и заискивать перед верховной властью.
По поведению сотрудников полиции и их руководства видно, какая пропасть лежит между ними. Честное выполнение своего долга сейчас на Украине считается предательством, а предательство своих подчиненных и лизоблюдство — доблестью и верностью нацистскому режиму.
Эта видеозапись наглядно продемонстрировала, насколько в силовых структурах ненавидят бандитствующих боевиков, которых власть и подконтрольные ей СМИ упорно пытаются убедить всех, что это «патриоты» и «активисты».
Поводом для столкновения послужила попытка боевиков С14, контролируемых и направляемых СБУ против противников Порошенко, помешать проведению митинга сторонников Тимошенко. По команде Авакова, ставшего в последнее время поддерживать Тимошенко, полиция арестовала и потом отпустила боевиков. Другая группа боевиков пыталась с применением силы ворваться в помещение полиции. На видео хорошо видно, как озверевшие боевики «мирно» входят в полицейский участок, ломают дверь, бьют полицейских, и как полиция, в пределах предусмотренных законом полномочий, останавливает их.
Прибывшее подкрепление полиции применило силу, скрутило боевиков и на улице уложило их лицом на асфальт. Потом их обыскали и изъяли не просто предметы, а травматическое оружие, ножи, кастеты, газовые баллончики. Уголовный кодекс трактует такое деяние как вооруженное нападение на правоохранительные органы, за которое предусмотрено суровое наказание. Полиция по этому эпизоду сразу завела уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса.
Показательно и то, что, как только полиция применила силу, гонор боевиков сразу исчез, они стали тихими и безропотно выполняли все команды полицейских. Эта банда не ожидала, что против их силы будет применена более мощная сила! Поскольку есть указание полиции, запрещающее применять силу против боевиков, порождая безнаказанность и беспредел с их стороны.
Примечательно, что полиция действовала грамотно и четко, я бы сказал, с удовольствием выполняла команду по их задержанию. Кроме попавшей на видео фразы, там были и куда более жесткие высказывания: «Майдановская тварь, вас стрелять надо». Этот эпизод наглядно продемонстрировал, что нейтрализовать боевиков не составляет труда, надо просто выполнять предусмотренные законом обязанности.
Тем не менее, все боевики были отпущены, им возвращены все изъятые предметы!
Не секрет, что многие правоохранители ненавидят боевиков еще со времен путча, когда они безнаказанно уродовали и убивали правоохранителей, выполнявших свой долг по защите конституционного строя. Эта ненависть периодически прорывается, и у большинства правоохранителей давно руки чешутся разобраться с этими подонками, можно не сомневаться, что они четко выполнят все команды по их зачистке.
Вместо поддержки своих подчиненных, выполнивших свой служебный долг, руководство полиции во главе с Аваковым начало публично извиняться за полицейских и каяться в грубом задержании «патриотов». В интернете руководство МВД организовало флешмоб «Я — бандеровец». Почти все руководители полиции и видные деятели режима начали чуть ли не клятву давать, утверждая, что они бандеровцы.
Главное бюро расследований завело против правоохранителей уголовное дело за «превышение своих полномочий», а генпрокурор Луценко заявил, что против полицейского, сказавшего «Ложись, Бандера!», будет возбуждено уголовное дело за оскорбление патриотических чувств «активиста». Этого офицера полиции уже арестовали.
Луценко пошел еще дальше и цинично заявил, что «любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство, даже если эти активисты не всегда правы»! Этими словами нацистский режим показал свое лицо: если бандиты являются «патриотами», то они неподсудны, режим их не бросит и будет до последнего оправдывать и защищать.
Эпизод с полицейскими и фразой «Ложись, Бандера!» обнажил и другую болезненную тему: так называемую бандеризацию Украины. Если судить по информационному пространству Украины, то может сложиться ложное впечатление, что большинство населения чуть ли не обожествляет Бандеру, считает его своим национальным героем и готово молиться на него как на икону. Так ли это?
Бандера, вообще-то, не украинец, а гражданин Австро-Венгрии, приговоренный в 1934 году в Польше к смертной казни за организацию убийства министра внутренних дел Польши Перацкого. Потом смертную казнь заменили на пожизненное заключение. И еще семь раз Бандеру приговаривали в Польше к пожизненному заключению за другие террористические акты. В 1939 году немцы его освободили и наняли для диверсионной работы против Советского Союза.
Для жителей Галиции он действительно национальный герой, и его там всегда боготворили. По их мнению, он посвятил свою жизнь борьбе за независимость украинцев, и, невзирая на его бандитские методы борьбы и лютую ненависть ко всем не поддерживающим его идеи, Бандера для них является галицким национальным символом. Это действительно искренняя убежденность в своей правоте, воспитанная поколениями, и ничем их невозможно переубедить.
Для остальной Украины Бандера раньше и сейчас ничего не значил и не значит. К нему отношение нейтральное или презрительное, как к бандиту, убивавшему наших соотечественников в 40-х годах. Поэтому кличка «бандеровец» всегда в центре и на юго-востоке Украины была и осталась презрительной.
Киевские власти, приняв в качестве государственной идеологии галицкий национализм с его пещерной русофобией, начали безуспешно навязывать галицкого идола всей Украине. После переворота эта кампания приняла гипертрофированные масштабы, этим именем начали пользоваться адепты режима во всех регионах для проявления своей лояльности правящему режиму.
Во всех украинских СМИ, телевидении и украинском сегменте Интернет началась раскрученная властью массированная пропаганда Бандеры и его русофобских идей. Так искусственно было создано информационное поле, обсуждающее этого идола. Складывалось впечатление, что все население обсуждает эту «животрепещущую» проблему. На самом деле это далеко не так, и эпизод с киевскими полицейскими выпятил, насколько глубоко у людей не нацистских взглядов презрение к этой личности.
Все это напоминает события Великой Отечественной войны, когда из средств массовой информации было известно, что бойцы шли в атаку со словами «За Сталина!» Фронтовики потом рассказывали, что такое действительно имело место, но с такими словами в атаку шли подготовленные политруки и парторги подразделений, а бойцы шли в атаку с русским «Ура!» Так рождаются легенды. По такому же принципу действует киевский режим, провоцирует и раздувает ажиотаж, чем создает видимость всенародной поддержки нацистских идолов, которых в народе как считали, так и считают предателями.
Поэтому реакция режима на случайно попавшее и подхваченное в Интернет видео с презрительной фразой в адрес нацистского идола была мгновенной. Все увидели, насколько эту личность, раскручиваемую властью в качестве общенационального героя, презирают даже в правоохранительных органах. Власти отлично знали об отношении общества к Бандере, но всем доказывали обратное, а эпизод с полицейскими показал всю ничтожность попыток власти не допускать иных мнений по отношению к официальной мифологии и пропаганде. На ослушников посыпались репрессии, а все руководство полиции засуетилось и начало верноподданно клясться в верности нацистским идеалам и заискивать перед верховной властью.
По поведению сотрудников полиции и их руководства видно, какая пропасть лежит между ними. Честное выполнение своего долга сейчас на Украине считается предательством, а предательство своих подчиненных и лизоблюдство — доблестью и верностью нацистскому режиму.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- newsone.ua
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter