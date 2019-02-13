Непредсказуемое противостояние: президент США против американской разведки

Президент США пообещал не выводить американский контингент из Южной Кореи, но заявил, что планирует провести в ближайшем будущем вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эти взгляды привели к явному конфликту американского президента с его советниками.Недавно директор Национальной разведки Дэн Коутс и директор ЦРУ Джина Хаспел перед Конгрессом свидетельствовали, что Соединенные Штаты по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами, в том числе со стороны Северной Кореи и ИГИЛ. Трамп по ставшей уже привычной традиции написал на своей странице в твиттере: «Возможно, разведка должна вернуться в школу!» Его подчиненные притворились, будто их неправильно процитировали (хотя, повторимся, это были слушания в конгрессе – их просто не могли неверно процитировать).На первый взгляд кажется резонным предположить, что у Трампа есть идеологические разногласия с разведывательным сообществом. Но президент США прежде всего проявил недоверие к информации, которую ему предоставляют руководители спецслужб. Он скорее предпочитает доверять собственной интуиции.Необходимо прояснить: нынешний глава американского государства не является пацифистом. Он жаждет смены режима в Венесуэле. Он хочет свергнуть законное правительство Ирана, хотя его руководители разведки настаивают на том, что Тегеран соблюдает условия ядерной сделки, об отказе от которой Трамп объявил в прошлом году. Продолжая увеличивать расходы Пентагона, президент хочет достичь военного доминирования Вашингтона в мире.Конечно же, Трамп – ястреб, ему нравится чувство абсолютной власти, как его собственной, так и возглавляемой им страны. И он знает, что абсолютная власть – понятие не теоретическое. Она должна быть продемонстрирована. По этой причине Трамп с презрением относится к своему разведывательному сообществу. И он сделал это для продвижения собственной повестки дня, которая в определенных отношениях выглядит прогрессивной.Так, например, президент не любит неудачные войны. Война в Афганистане, очевидно, провалилась: нахождение контингента американских военнослужащих затянулось, обходится слишком дорого и не позволило достичь очевидных положительных результатов. Война в Сирии также окончилась неудачей: Башар Асад контролирует ситуацию в стране, а роль США в победе над боевиками террористических организаций минимальна. Незавершенную войну в Корее следует считать замороженным конфликтом. Цель США по свержению северокорейского режима не была достигнута, запугать КНДР и заставить ее отказаться от собственной ядерной программы Вашингтону также не удается.Разведывательное сообщество недовольно таким положением дел. Раздутая машина спецслужб вложила годы (в случае с Сирией), почти два десятилетия (Афганистан) и более полувека (Северная Корея) в эти конфликты. Карьеры тысяч людей были построены благодаря причастности США к событиям в этих странах. Этим людям нелегко признать, что весь механизм разработки политики США был неверен.Сложившуюся ситуацию нельзя назвать тайным заговором, так как против Трампа выступают назначенные им же политики и чиновники. И это не «атака справа» от наиболее агрессивных ястребов и так называемых неоконов, ведь некоторые из самых оголтелых критиков американского президента состоят в демократической партии.Разрыв между главой государства и подчиненными ему спецслужбами вызван безразличием хозяина Белого дома. Ему просто все равно, что ему говорят «лучшие из лучших». Те самые, благодаря которым мир американское общество получило войны в Афганистане и Вьетнаме. И они продолжают оправдывать человеческие жертвы и гигантские денежные затраты, потому что в противном случае они должны признать, что стояли у истоков разрушительной политики США, последствия которой им еще предстоит осознать в полной мере.