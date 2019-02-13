Rooivalk. Ударный вертолёт родом из ЮАР
Rooivalk – это ударный вертолет производства южноафриканской компании Denel Aviation (ранее обозначался как AH-2 и CSH-2). Вертолет предназначен для уничтожения боевой техники и живой силы противника на поле боя, ударов по различным наземным целям, непосредственной огневой поддержки и сопровождения войск, а также ведения воздушной разведки и противопартизанских действий. Активная разработка вертолета велась с 1984 года, при этом официальное принятие машины на вооружение состоялось лишь в апреле 2011 года.
Ударный вертолет Rooivalk (Руйвалк, так на языке африкаанс называется один из видов пустельги) был достаточно ожидаемой моделью, однако он до сих пор не стал и вряд ли когда-либо станет массовым образцом боевой вертолетной техники. В настоящее время единственным оператором вертолета являются вооруженные силы Южно-Африканской Республики, которые получили 12 серийных моделей (как минимум один вертолет списан в результате аварии). При этом попытки продвижения ударного вертолета «Руйвалк» на международном рынке вооружений успехом не увенчались. Поэтому сегодня данный вертолет можно смело назвать настоящим южноафриканским эндемиком.
История и предпосылки создания вертолета Rooivalk
Достаточно длительное время вооруженные силы ЮАР оснащались в основном военной техникой иностранного производства, хотя выпуском военной техники в стране занялись еще в 1960-е годы с момента создания при правительстве ЮАР Департамента по производству вооружений, который в 1968 году превратился в Корпорацию по разработке и производству вооружений. При этом с разработкой и производством сложной военной техники страна испытывала серьезные проблемы. Это объяснялось тем, что Южно-Африканская Республика никогда не входила в число передовых индустриальных государств, несмотря на то, что была наиболее развитой страной Африки. Сначала промышленность ЮАР освоила выпуск отдельных деталей и узлов, а со временем перешла на лицензионное производство таких сложных образцов боевой техники, как истребители «Мираж» и вертолеты «Алуэтт» и «Пума».
Возможно, долгие годы все бы и ограничивалось лишь лицензионной сборкой военной техники, если бы не сложная военно-политическая обстановка, которая наблюдалась на юге Африки всю последнюю четверть XX века. Можно сказать, что на тот момент ЮАР была расистским, антикоммунистическим государством, внутри станы постоянно с разной степенью интенсивности шла борьба коренного населения за свои права, при этом часто мирные демонстрации переходили в столкновения с полицией и войсками. Можно сказать, что в ЮАР и подконтрольной Намибии шла настоящая гражданская война. Когда к власти в соседних странах – Мозамбике и Анголе, получивших независимость от Португалии в 1974 году, пришли прокоммунистические правительства, власти ЮАР это не устроило. Уже в 1975 году войска ЮАР вторглись в Анголу. На полтора десятилетия юг черного континента погрузился в хаос межгосударственных и гражданских конфликтов. При этом реакция международного сообщества последовала незамедлительно. На ЮАР, как зачинщика войны, были возложены различные ограничения. Так в 1977 году Генассамблея ООН приняла резолюцию №418, которая накладывала эмбарго на поставки оружия Южно-Африканской Республике.
В этих реалиях власти ЮАР выбрали единственный возможный путь – развитие собственного военно-промышленного комплекса. Одним из продуктов данной программы и стал ударный вертолет «Пустельга», решение о разработке которого было принято уже в начале 1980-х годов. К новой машине военные ЮАР выдвигали следующие требования: борьба с бронетехникой и артиллерией противника, огневая поддержка сухопутных войск и сопровождение транспортных вертолетов в условиях противодействия со стороны ПВО противника. Помимо этого была предусмотрена возможность ведения воздушного боя с вражескими вертолетами – Ми-25 (экспортной версией знаменитого советского «Крокодила» Ми-24). Стоит отметить, что Ангола получала поддержку от Кубы в виде добровольцев и от СССР, который присылал вооружение, в том числе современные системы ПВО и вертолеты, и военных инструкторов. По сути, требования южноафриканских военных мало чем отличались от требований, которые в свое время предъявлялись к знаменитому американскому ударному вертолету AH-64 «Апач».
Все 1980-е годы в ЮАР шла отработка концепции и технических решений, которые могли бы применяться на новом боевом вертолете. Первый опытный вертолет демонстратор технологий – XDM (Experimental Demonstration Model) поднялся в небо 11 февраля 1990 года. Данная машина сохранилась и находится сегодня в коллекции Музея ВВС ЮАР, расположенном на авиационной базе Сварткоп в Претории. 22 мая 1992 года в небо поднялся второй опытный вертолет ADM (Advanced Demonstration Model), основным его отличием было наличие нового комплекса приборов в кабинах летчиков, был реализован принцип «стеклянной кабины». И наконец, 18 ноября 1996 года в воздух поднялся третий прототип будущего ударного вертолета EDM (Engeneering Development Model). Конфигурация претерпела некоторые изменения, а различное оборудование на борту было размещено оптимальным образом, при этом конструкторам удалось снизить вес пустого вертолета на 800 кг. Дебют вертолета состоялся на три года раньше появления версии EDM, широкой общественности машина была представлена в 1993 году на международном авиационном салоне в Дубае. А первый по-настоящему серийный экземпляр вертолета, получившего обозначение Rooivalk, поднялся в небо в ноябре 1998 года. Официально на вооружение вертолет был принят лишь в апреле 2011 года.
Долгий процесс создания вертолета и его доводки имел под собой массу оснований. К самым очевидным причинам медленной работы можно отнести отсутствие необходимого опыта и знаний в области создания столь сложной военной техники. Второй причиной стало хроническое недофинансирование работ. В 1988 году пограничные конфликты закончились и оборонный бюджет ЮАР был серьезно урезан. А падение режима апартеида, который просуществовал до 1990-х годов, самым положительным образом сказалось на социально-экономическом положении страны, но также не способствовало росту расходов на различные военные проекты.
Конструкция и концепция боевого применения вертолета Rooivalk
Ударный вертолет Rooivalk построен по классической для большинства боевых винтокрылых машин одновинтовой схеме с четырехлопастным несущим винтом, пятилопастным рулевым винтом и стреловидным крылом небольшого удлинения. Кабина экипажа с тандемным расположением летчиков (впереди кабина оператора вооружения, позади – пилота). При первом взгляде на вертолет внимание притягивают большие фильтры воздухозаборников двигателей, они предохраняют силовую установку от попадания минерального песка, который в изобилии представлен в почве на юге Африки.
Фюзеляж вертолета Rooivalk обладает сравнительно небольшим поперечным сечением, он производится с использованием металлических сплавов и местным применением композитных материалов (бронирование с применением акрилопласта на важных элементах конструкции и керамическая броня кресел экипажа вертолета). Боевая машина получила стреловидное вертикальное хвостовое оперение, пятилопостной рулевой винт крепится с правой стороны, а с левой находится неуправляемый стабилизатор с фиксированным предкрылком. Непосредственно под хвостовой балкой вертолета расположен дополнительный киль, вместивший в себя неубирающуюся хвостовую опору. Шасси вертолета трехопорное.
Кабина каждого летчика получила полный комплект пилотажно-навигационного оборудования. Вертолет обладает инерциальной навигационной системой, а также спутниковой навигационной системы GPS. Приборное оборудование реализовано по принципу «стеклянной кабины», вся необходимая тактическая и пилотажно-навигационная информация выводится на многофункциональные жидкокристаллические индикаторы. Помимо этого в распоряжении летчиков имеются приборы ночного видения и нашлемный прицел и индикатор на фоне лобового стекла.
Силовая установка ударного вертолета представлена двумя усовершеннстованными южноафриканскими инженерами турбовальными двигателями Turbomeca Makila – модификация 1K2, развивающими максимальную мощность 1845 л.с каждый. В средней части фюзеляжа вертолета были расположены протектированнные топливные баки. Возможно использование подвесных топливных баков – до двух ПТБ емкостью 750 литров каждый. Конструкторам вертолета удалось существенно снизить уровень вибраций, благодаря включению в проект специальной системы виброизоляции трансмиссии и несущего винта от фюзеляжа. По словам летчика-испытателя Тревора Ральстона, который выполнял полеты на «Пустельге», уровень вибраций в кабине ударного вертолета был таким же, как и в кабине обычного самолета.
Создатели вертолета большое внимание уделили способности выживания на поле боя, особенно в условиях противодействия со стороны средств ПВО противника. Можно сказать, что по тактике применения вертолет гораздо ближе советским/российским Ми-24, чем американским «Апачам» и «Кобрам». Философия применения «Пустельги» допускает нанесение бомбово-штурмовых ударов непосредственно по переднему краю вражеской обороны, при этом вертолет находится в зоне воздействия всех видов не только зенитно-ракетного, но и стрелкового оружия. В то же время американские боевые вертолеты скорее являются узкоспециализированными противотанковыми машинами, не способными находиться под воздействием огня с земли. Основная тактика их использования – пуск ПТУР на максимально возможную дальность, желательно находясь над территорией, занятой своими войсками. Штурмовые действия «Апачи» и «Кобры» могли осуществлять лишь при отсутствии серьезного огневого противодействия с земли.
Конструкторы, создававшие «Руйвалк», поработали над живучестью вертолета за счет уменьшения заметности в визуальном, тепловом, радиолокационном и акустическом диапазонах. Визуальная заметность достигается традиционными методами – камуфляж, плоские панели остекления кабины пилотов, которые уменьшают число бликов, а также тактика применения с предельно малых высот. Уменьшение показателя эффективной поверхности рассеивания ударного вертолета обеспечивается за счет небольшой площади поперечного сечения фюзеляжа, плоских панелей остекление с золоченым покрытием, а также использования стреловидного крыла малого удлинения вместо прямого крыла. Тактика использования вертолета на сверхмалой высоте также затрудняет его обнаружение РЛС противника. Для снижения заметности боевой машины в тепловом диапазоне была применена система смешивания горячих выхлопных газов силовой установки с окружающим воздухом в соотношении один к одному. Подобный способ позволяет снизить инфракрасное излучение двигателей вертолета сразу на 96 процентов.
Для защиты членов экипажа и важных узлов ударного вертолета конструкторы Denel Aerospace Systems предусмотрели установку керамической и акриловой брони. Специалисты отмечают, что общая площадь бронирования у ударных вертолетов Rooivalk меньше, чем у вертолетов российского производства, но больше, чем у «Апача». Все жизненно важные системы ударного вертолета были выполнены дублированными. Широко используется принцип защиты более важных узлов, элементов конструкции и агрегатов менее важными. Плюсом для живучести вертолета является и то, что органы управления имеются в распоряжении каждого из членов экипажа. Управлять вертолетом может не только пилот, но при необходимости и оператор вооружения.
Важной частью вертолета была установленная на гиростабилизированной носовой турели всесуточная и всепогодная обзорно-прицельная система TDATS (тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, низкоуровневая телевизионная камера и система сопровождения и наведения УР), которая включалась в состав бортового радиоэлектронного оборудования. Также в состав бортового радиоэлектронного оборудования входили сложная навигационная система и система комплексного управления и индикации, предоставляющая членам экипажа «Пустельги» важную информацию о боевой нагрузке и позволяющую выбрать варианты и режим пуска ракет. Отдельно выделялся тот факт, что система TDATS обеспечивала хранение изображений местности в памяти бортовой ЭВМ вертолета, данная информация могла использоваться экипажем для анализа тактической обстановки и поиска целей. При этом информация о целеуказании могла по закрытой цифровой линии связи передаваться другим ударным вертолетам Rooivalk или на наземные КП в режиме реального времени.
Ударный вертолет Rooivalk был вооружен 20-мм автоматической пушкой F2 (боезапас 700 выстрелов), работающей в связке с системой TDATS, а также управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые можно было расположить на шести подкрыльевых пилонах. Предусматривалась установка 8 или 16 ПТУР большой дальности Mokopa ZT-6 (до 10 км) с радиолокационным или лазерным наведением на цель, либо блоков с 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами (38 или 76 ракет) на четырех подкрыльевых пилонах, а на двух концевых пусковых устройствах – по две управляемых ракеты класса «воздух-воздух» типа Mistral.
Вертолеты «Руйвалк» начали использоваться в ВВС ЮАР с мая 1999 года. Все серийные машины направлялись в состав 16-й эскадрильи, располагавшейся на авиабазе Блумспруит в районе аэропорта Блумфонтейн. С разработчиком был подписан контракт на поставку 12 ударных вертолетов Rooivalk Mk 1, который был выполнен в полном объеме. При этом 3 августа 2005 года один из построенных серийных вертолетов был потерян в результате аварии, машина была признана не подлежащей восстановлению и списана. Таким образом, в строю остается 11 вертолетов. Попытки специалистов компании Denel Aerospace Systems добиться финансирования работ по созданию и производству модернизированной версии вертолета Rooivalk Mk 2 закончились ничем, не найдя отклика ни в ЮАР, ни в других государствах.
В то же время не стоит забывать о том, что данный пример не единственный, когда страна, ранее никогда подобным не занимавшаяся, своими силами начинала процесс разработки боевого вертолета. Собственные ударные вертолеты в разное время пытались разрабатывать в Индии, Чили, Румынии и Польше, однако лишь в ЮАР проект дошел до стадии серийного производства достаточно современной боевой машины (пусть и очень небольшой серией).
Летно-технические характеристики Rooivalk:
Габаритные размеры: длина – 18,73 м, высота – 5,19 м, диаметр несущего винта – 15,58 м, диаметр рулевого винта – 6,35 м.
Масса пустого – 5730 кг.
Нормальная взлетная масса – 7500 кг.
Максимальная взлетная масса – 8750 кг.
Силовая установка – два турбовальных двигателя Turbomeca Makila 1K2 мощностью 2х1845 л.с.
Максимально допустимая скорость – 309 км/ч.
Крейсерская скорость – 278 км/ч.
Объем топливных баков – 1854 л (возможна установка двух ПТБ по 750 литров каждый).
Практическая дальность полета – 704 км (на уровне моря), 940 км (на высоте 1525 м).
Перегоночная дальность – до 1335 км (с ПТБ).
Практический потолок – 6100 м.
Скороподъемность – 13,3 м/с.
Экипаж – 2 человека (пилот и оператор вооружения).
Вооружение: 20-мм автоматическая пушка F2 (700 выстрелов), шесть точек подвески, возможность размещения 8 или 16 ПТУР Mokopa ZT-6, 4 ракет класса «воздух-воздух» Mistral, а также 38 или 76 неуправляемых ракет FFAR.
Источники информации:
http://www.airwar.ru
http://nvo.ng.ru
http://techno-story.ru
http://www.oruzie.su
Материалы из открытых источников
Ударный вертолет Rooivalk (Руйвалк, так на языке африкаанс называется один из видов пустельги) был достаточно ожидаемой моделью, однако он до сих пор не стал и вряд ли когда-либо станет массовым образцом боевой вертолетной техники. В настоящее время единственным оператором вертолета являются вооруженные силы Южно-Африканской Республики, которые получили 12 серийных моделей (как минимум один вертолет списан в результате аварии). При этом попытки продвижения ударного вертолета «Руйвалк» на международном рынке вооружений успехом не увенчались. Поэтому сегодня данный вертолет можно смело назвать настоящим южноафриканским эндемиком.
История и предпосылки создания вертолета Rooivalk
Достаточно длительное время вооруженные силы ЮАР оснащались в основном военной техникой иностранного производства, хотя выпуском военной техники в стране занялись еще в 1960-е годы с момента создания при правительстве ЮАР Департамента по производству вооружений, который в 1968 году превратился в Корпорацию по разработке и производству вооружений. При этом с разработкой и производством сложной военной техники страна испытывала серьезные проблемы. Это объяснялось тем, что Южно-Африканская Республика никогда не входила в число передовых индустриальных государств, несмотря на то, что была наиболее развитой страной Африки. Сначала промышленность ЮАР освоила выпуск отдельных деталей и узлов, а со временем перешла на лицензионное производство таких сложных образцов боевой техники, как истребители «Мираж» и вертолеты «Алуэтт» и «Пума».
Возможно, долгие годы все бы и ограничивалось лишь лицензионной сборкой военной техники, если бы не сложная военно-политическая обстановка, которая наблюдалась на юге Африки всю последнюю четверть XX века. Можно сказать, что на тот момент ЮАР была расистским, антикоммунистическим государством, внутри станы постоянно с разной степенью интенсивности шла борьба коренного населения за свои права, при этом часто мирные демонстрации переходили в столкновения с полицией и войсками. Можно сказать, что в ЮАР и подконтрольной Намибии шла настоящая гражданская война. Когда к власти в соседних странах – Мозамбике и Анголе, получивших независимость от Португалии в 1974 году, пришли прокоммунистические правительства, власти ЮАР это не устроило. Уже в 1975 году войска ЮАР вторглись в Анголу. На полтора десятилетия юг черного континента погрузился в хаос межгосударственных и гражданских конфликтов. При этом реакция международного сообщества последовала незамедлительно. На ЮАР, как зачинщика войны, были возложены различные ограничения. Так в 1977 году Генассамблея ООН приняла резолюцию №418, которая накладывала эмбарго на поставки оружия Южно-Африканской Республике.
В этих реалиях власти ЮАР выбрали единственный возможный путь – развитие собственного военно-промышленного комплекса. Одним из продуктов данной программы и стал ударный вертолет «Пустельга», решение о разработке которого было принято уже в начале 1980-х годов. К новой машине военные ЮАР выдвигали следующие требования: борьба с бронетехникой и артиллерией противника, огневая поддержка сухопутных войск и сопровождение транспортных вертолетов в условиях противодействия со стороны ПВО противника. Помимо этого была предусмотрена возможность ведения воздушного боя с вражескими вертолетами – Ми-25 (экспортной версией знаменитого советского «Крокодила» Ми-24). Стоит отметить, что Ангола получала поддержку от Кубы в виде добровольцев и от СССР, который присылал вооружение, в том числе современные системы ПВО и вертолеты, и военных инструкторов. По сути, требования южноафриканских военных мало чем отличались от требований, которые в свое время предъявлялись к знаменитому американскому ударному вертолету AH-64 «Апач».
Все 1980-е годы в ЮАР шла отработка концепции и технических решений, которые могли бы применяться на новом боевом вертолете. Первый опытный вертолет демонстратор технологий – XDM (Experimental Demonstration Model) поднялся в небо 11 февраля 1990 года. Данная машина сохранилась и находится сегодня в коллекции Музея ВВС ЮАР, расположенном на авиационной базе Сварткоп в Претории. 22 мая 1992 года в небо поднялся второй опытный вертолет ADM (Advanced Demonstration Model), основным его отличием было наличие нового комплекса приборов в кабинах летчиков, был реализован принцип «стеклянной кабины». И наконец, 18 ноября 1996 года в воздух поднялся третий прототип будущего ударного вертолета EDM (Engeneering Development Model). Конфигурация претерпела некоторые изменения, а различное оборудование на борту было размещено оптимальным образом, при этом конструкторам удалось снизить вес пустого вертолета на 800 кг. Дебют вертолета состоялся на три года раньше появления версии EDM, широкой общественности машина была представлена в 1993 году на международном авиационном салоне в Дубае. А первый по-настоящему серийный экземпляр вертолета, получившего обозначение Rooivalk, поднялся в небо в ноябре 1998 года. Официально на вооружение вертолет был принят лишь в апреле 2011 года.
Долгий процесс создания вертолета и его доводки имел под собой массу оснований. К самым очевидным причинам медленной работы можно отнести отсутствие необходимого опыта и знаний в области создания столь сложной военной техники. Второй причиной стало хроническое недофинансирование работ. В 1988 году пограничные конфликты закончились и оборонный бюджет ЮАР был серьезно урезан. А падение режима апартеида, который просуществовал до 1990-х годов, самым положительным образом сказалось на социально-экономическом положении страны, но также не способствовало росту расходов на различные военные проекты.
Конструкция и концепция боевого применения вертолета Rooivalk
Ударный вертолет Rooivalk построен по классической для большинства боевых винтокрылых машин одновинтовой схеме с четырехлопастным несущим винтом, пятилопастным рулевым винтом и стреловидным крылом небольшого удлинения. Кабина экипажа с тандемным расположением летчиков (впереди кабина оператора вооружения, позади – пилота). При первом взгляде на вертолет внимание притягивают большие фильтры воздухозаборников двигателей, они предохраняют силовую установку от попадания минерального песка, который в изобилии представлен в почве на юге Африки.
Фюзеляж вертолета Rooivalk обладает сравнительно небольшим поперечным сечением, он производится с использованием металлических сплавов и местным применением композитных материалов (бронирование с применением акрилопласта на важных элементах конструкции и керамическая броня кресел экипажа вертолета). Боевая машина получила стреловидное вертикальное хвостовое оперение, пятилопостной рулевой винт крепится с правой стороны, а с левой находится неуправляемый стабилизатор с фиксированным предкрылком. Непосредственно под хвостовой балкой вертолета расположен дополнительный киль, вместивший в себя неубирающуюся хвостовую опору. Шасси вертолета трехопорное.
Кабина каждого летчика получила полный комплект пилотажно-навигационного оборудования. Вертолет обладает инерциальной навигационной системой, а также спутниковой навигационной системы GPS. Приборное оборудование реализовано по принципу «стеклянной кабины», вся необходимая тактическая и пилотажно-навигационная информация выводится на многофункциональные жидкокристаллические индикаторы. Помимо этого в распоряжении летчиков имеются приборы ночного видения и нашлемный прицел и индикатор на фоне лобового стекла.
Силовая установка ударного вертолета представлена двумя усовершеннстованными южноафриканскими инженерами турбовальными двигателями Turbomeca Makila – модификация 1K2, развивающими максимальную мощность 1845 л.с каждый. В средней части фюзеляжа вертолета были расположены протектированнные топливные баки. Возможно использование подвесных топливных баков – до двух ПТБ емкостью 750 литров каждый. Конструкторам вертолета удалось существенно снизить уровень вибраций, благодаря включению в проект специальной системы виброизоляции трансмиссии и несущего винта от фюзеляжа. По словам летчика-испытателя Тревора Ральстона, который выполнял полеты на «Пустельге», уровень вибраций в кабине ударного вертолета был таким же, как и в кабине обычного самолета.
Создатели вертолета большое внимание уделили способности выживания на поле боя, особенно в условиях противодействия со стороны средств ПВО противника. Можно сказать, что по тактике применения вертолет гораздо ближе советским/российским Ми-24, чем американским «Апачам» и «Кобрам». Философия применения «Пустельги» допускает нанесение бомбово-штурмовых ударов непосредственно по переднему краю вражеской обороны, при этом вертолет находится в зоне воздействия всех видов не только зенитно-ракетного, но и стрелкового оружия. В то же время американские боевые вертолеты скорее являются узкоспециализированными противотанковыми машинами, не способными находиться под воздействием огня с земли. Основная тактика их использования – пуск ПТУР на максимально возможную дальность, желательно находясь над территорией, занятой своими войсками. Штурмовые действия «Апачи» и «Кобры» могли осуществлять лишь при отсутствии серьезного огневого противодействия с земли.
Конструкторы, создававшие «Руйвалк», поработали над живучестью вертолета за счет уменьшения заметности в визуальном, тепловом, радиолокационном и акустическом диапазонах. Визуальная заметность достигается традиционными методами – камуфляж, плоские панели остекления кабины пилотов, которые уменьшают число бликов, а также тактика применения с предельно малых высот. Уменьшение показателя эффективной поверхности рассеивания ударного вертолета обеспечивается за счет небольшой площади поперечного сечения фюзеляжа, плоских панелей остекление с золоченым покрытием, а также использования стреловидного крыла малого удлинения вместо прямого крыла. Тактика использования вертолета на сверхмалой высоте также затрудняет его обнаружение РЛС противника. Для снижения заметности боевой машины в тепловом диапазоне была применена система смешивания горячих выхлопных газов силовой установки с окружающим воздухом в соотношении один к одному. Подобный способ позволяет снизить инфракрасное излучение двигателей вертолета сразу на 96 процентов.
Для защиты членов экипажа и важных узлов ударного вертолета конструкторы Denel Aerospace Systems предусмотрели установку керамической и акриловой брони. Специалисты отмечают, что общая площадь бронирования у ударных вертолетов Rooivalk меньше, чем у вертолетов российского производства, но больше, чем у «Апача». Все жизненно важные системы ударного вертолета были выполнены дублированными. Широко используется принцип защиты более важных узлов, элементов конструкции и агрегатов менее важными. Плюсом для живучести вертолета является и то, что органы управления имеются в распоряжении каждого из членов экипажа. Управлять вертолетом может не только пилот, но при необходимости и оператор вооружения.
Важной частью вертолета была установленная на гиростабилизированной носовой турели всесуточная и всепогодная обзорно-прицельная система TDATS (тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, низкоуровневая телевизионная камера и система сопровождения и наведения УР), которая включалась в состав бортового радиоэлектронного оборудования. Также в состав бортового радиоэлектронного оборудования входили сложная навигационная система и система комплексного управления и индикации, предоставляющая членам экипажа «Пустельги» важную информацию о боевой нагрузке и позволяющую выбрать варианты и режим пуска ракет. Отдельно выделялся тот факт, что система TDATS обеспечивала хранение изображений местности в памяти бортовой ЭВМ вертолета, данная информация могла использоваться экипажем для анализа тактической обстановки и поиска целей. При этом информация о целеуказании могла по закрытой цифровой линии связи передаваться другим ударным вертолетам Rooivalk или на наземные КП в режиме реального времени.
Ударный вертолет Rooivalk был вооружен 20-мм автоматической пушкой F2 (боезапас 700 выстрелов), работающей в связке с системой TDATS, а также управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые можно было расположить на шести подкрыльевых пилонах. Предусматривалась установка 8 или 16 ПТУР большой дальности Mokopa ZT-6 (до 10 км) с радиолокационным или лазерным наведением на цель, либо блоков с 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами (38 или 76 ракет) на четырех подкрыльевых пилонах, а на двух концевых пусковых устройствах – по две управляемых ракеты класса «воздух-воздух» типа Mistral.
Вертолеты «Руйвалк» начали использоваться в ВВС ЮАР с мая 1999 года. Все серийные машины направлялись в состав 16-й эскадрильи, располагавшейся на авиабазе Блумспруит в районе аэропорта Блумфонтейн. С разработчиком был подписан контракт на поставку 12 ударных вертолетов Rooivalk Mk 1, который был выполнен в полном объеме. При этом 3 августа 2005 года один из построенных серийных вертолетов был потерян в результате аварии, машина была признана не подлежащей восстановлению и списана. Таким образом, в строю остается 11 вертолетов. Попытки специалистов компании Denel Aerospace Systems добиться финансирования работ по созданию и производству модернизированной версии вертолета Rooivalk Mk 2 закончились ничем, не найдя отклика ни в ЮАР, ни в других государствах.
В то же время не стоит забывать о том, что данный пример не единственный, когда страна, ранее никогда подобным не занимавшаяся, своими силами начинала процесс разработки боевого вертолета. Собственные ударные вертолеты в разное время пытались разрабатывать в Индии, Чили, Румынии и Польше, однако лишь в ЮАР проект дошел до стадии серийного производства достаточно современной боевой машины (пусть и очень небольшой серией).
Летно-технические характеристики Rooivalk:
Габаритные размеры: длина – 18,73 м, высота – 5,19 м, диаметр несущего винта – 15,58 м, диаметр рулевого винта – 6,35 м.
Масса пустого – 5730 кг.
Нормальная взлетная масса – 7500 кг.
Максимальная взлетная масса – 8750 кг.
Силовая установка – два турбовальных двигателя Turbomeca Makila 1K2 мощностью 2х1845 л.с.
Максимально допустимая скорость – 309 км/ч.
Крейсерская скорость – 278 км/ч.
Объем топливных баков – 1854 л (возможна установка двух ПТБ по 750 литров каждый).
Практическая дальность полета – 704 км (на уровне моря), 940 км (на высоте 1525 м).
Перегоночная дальность – до 1335 км (с ПТБ).
Практический потолок – 6100 м.
Скороподъемность – 13,3 м/с.
Экипаж – 2 человека (пилот и оператор вооружения).
Вооружение: 20-мм автоматическая пушка F2 (700 выстрелов), шесть точек подвески, возможность размещения 8 или 16 ПТУР Mokopa ZT-6, 4 ракет класса «воздух-воздух» Mistral, а также 38 или 76 неуправляемых ракет FFAR.
Источники информации:
http://www.airwar.ru
http://nvo.ng.ru
http://techno-story.ru
http://www.oruzie.su
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter