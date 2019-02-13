Горбачёв: Конечная цель - ликвидация ядерного оружия
Президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал ситуацию с фактическим прекращением существования Договора РСМД, а также с угрозой новой гонки вооружений, в том числе ядерных. По словам Горбачёва, решение Вашингтона по выходу из договора обусловлено желанием получить свободу от каких-либо ограничений в сфере вооружений.
Горбачёв отметил, что США хотят получить абсолютное военное превосходство и диктовать свою волю всему миру.
Такой пример сегодня, по большому счёту, есть. Это Венесуэла. Признание Штатами врио президента этой страны человека, который временным главой сам себя провозгласил на улице – откровенное надругательство США не только над институтом выборов, но и над таким понятием как «суверенитет». В МИД России назвали эти действия Вашингтона «потерей всякого стыда».
В статье для издания «Ведомости» Горбачёв написал, что невозможна в современном мире гегемония одной страны. Это приведёт к полной дестабилизации мировой стратегической ситуации и вызовет новую гонку вооружений. Экс-глава Советского Союза добавляет, что это становится ещё и новым фактором дестабилизации мировой политики, возникновения хаоса и непредсказуемости.
Михаил Горбачёв :
По его мнению, усилия стран должны быть направлены на ликвидацию ядерного оружия в мире. Горбачёв при этом призвал не допускать паники и осмыслить сложившуюся ситуацию, чтобы не дать миру скатиться к вражде.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал советское руководство, подписавшее ДРСМД фактически на американских условиях. По словам Путина, США тогда уже начали разработку ракет средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, а у СССР таких ракет не было, что поставило страны в неравные условия.
Горбачёв отметил, что США хотят получить абсолютное военное превосходство и диктовать свою волю всему миру.
Такой пример сегодня, по большому счёту, есть. Это Венесуэла. Признание Штатами врио президента этой страны человека, который временным главой сам себя провозгласил на улице – откровенное надругательство США не только над институтом выборов, но и над таким понятием как «суверенитет». В МИД России назвали эти действия Вашингтона «потерей всякого стыда».
В статье для издания «Ведомости» Горбачёв написал, что невозможна в современном мире гегемония одной страны. Это приведёт к полной дестабилизации мировой стратегической ситуации и вызовет новую гонку вооружений. Экс-глава Советского Союза добавляет, что это становится ещё и новым фактором дестабилизации мировой политики, возникновения хаоса и непредсказуемости.
Михаил Горбачёв :
Новый раунд ракетной гонки может оказаться ещё опаснее.
По его мнению, усилия стран должны быть направлены на ликвидацию ядерного оружия в мире. Горбачёв при этом призвал не допускать паники и осмыслить сложившуюся ситуацию, чтобы не дать миру скатиться к вражде.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал советское руководство, подписавшее ДРСМД фактически на американских условиях. По словам Путина, США тогда уже начали разработку ракет средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, а у СССР таких ракет не было, что поставило страны в неравные условия.
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